Lost Ark verschenkt Trophäe nur für die härtesten Fans – „Etwas, wovon man niemandem erzählen sollte, dass man es hat“

Auch TessaraSorc zeigt sich genervt von dem Erfolg: „Es gibt einige Leute in meiner Gilde, die es um ein paar Tage verpasst haben. Zwei Mitglieder, weil sie auf Beerdigungen mussten. Andere haben die Trophäe verpasst, weil es in Kanada letztes Jahr für mehrere Tage kein Internet gab. Der ganze Erfolg fühlt sich nicht gut an.“

Was sagen die anderen Fans? Bei einer Handvoll Fans herrscht Wut über die Trophäe vor. Es finden sich einige Kommentare von Leuten, die behaupten, sie müssten den Erfolg auch bekommen haben, haben ihn aber nicht. Andere finden den Erfolg an sich einfach nicht gut. „Stell dir vor, du hast etwas Lebensbedrohliches und musst ins Krankenhaus. Zack, Erfolg verloren“ schreibt der User Akasha1885 auf reddit.

Was sagen die Leute, die die Trophäe bekommen haben? Im reddit reagieren viele davon tatsächlich etwas überrascht, aber auch mit Scham. Einer bestätigt in einem Kommentar, dass er den Erfolg erhalten habe, ergänzt seinen Kommentar dann anschließend mit: „Ich weiß nicht, ob mich das stolz oder traurig macht.“

Dennoch war der Erfolg bei uns vorher nicht angekündigt. Viele Spieler reagieren eher mit Spott und Hohn auf die Trophäe, selbst einige User, die sie bekommen haben, teilen diese Ansicht der Dinge. Einige Leute beziehen sich sarkastisch auf das große Gatekeeping-Problem in Lost Ark und scherzen, man bräuchte bald die Trophäe, um in gute Gruppen zu kommen.

Die Regeln bleiben aber die gleichen, ihr müsst euch 365 Tage lang in Folge ununterbrochen einloggen, um die Statue abzukassieren. Es ist übrigens gut möglich, dass Amazon nächstes Jahr einen ähnlichen Erfolg für 730 Tage bringt, da es ähnliche Achievements in Korea bereits gibt.

Was ist das für eine Trophäe? Am 8. Februar ist Lost Ark im Westen ein ganzes Jahr alt geworden, zumindest für die damaligen Vorbesteller. Die durften nämlich 3 Tage früher in die Welt von Arkesia starten.

