MMORPG-Neulinge können nicht zu Veteranen aufschließen, weil niemand sie mitnehmen will

Im Subreddit des MMORPGs Lost Ark gibt es derzeit einen Aufschrei, der ein altbekanntes Problem beleuchtet: Veteranen wollen keine Newbies in Endgame-Inhalte mitnehmen und wer neu ist, findet keine Gruppe.

In einem reddit-Post beschwert sich der Spieler risk__less darüber, dass er keine Gruppe in Lost Ark für bestimmte Inhalte findet.

„Neuen Content das erste Mal zu machen ist das Schlimmste, was du dir antun kannst“, titelt er seinen Post und beschreibt darin, wie er ständig im Gruppenfinder abgelehnt wird, weil er noch kein „Relic Gear“ besitzt. Um die Mechaniken zu lernen, habe er sich vorher extra Videos angeschaut.

In den Kommentaren stößt er auf viel Zustimmung anderer Nutzer, denen es ähnlich geht. „Die einzigen Neulinge, die bleiben, sind die, die von ihren Veteran-Freunden mitgenommen werden“, schreibt TsunamicBlaze.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Auch in anderen MMORPGs tritt dieses Problem auf, so beispielsweise in WoW. Vor kurzem beschwerte sich ein Spieler, dass er immer wieder aus den Gruppen für neue Dungeons in Wrath of the Lich King gekickt werde, weil er noch keine vollständige Tier-6-Ausrüstung trägt. Die Dungeons seien sogar sehr leicht – Dennoch nahm niemand ihn mit.

Veteranen verteidigen sich

Auch die andere Seite äußert sich in den Kommentaren: „Das Problem ist, dass niemand [in Lost Ark] Zeit verschwenden möchte. Sie müssen jeden Raid 6 Mal machen, dazu noch die Dailys. Deswegen sind die Leute super knauserig, was Gruppen angeht“, schreibt SquashForDinner.

No_Cupcake4184 schreibt ergänzend: „Wenn du die Mechaniken einmal gelernt hast, willst du nicht, dass sie wegen eines neuen Spielers stundenlang fehlschlagen. Wenn es möglich wäre, Leute durchzubringen, würde ich 1 bis 2 neue Spieler in der Gruppe akzeptieren. Aber es gibt sehr wenig Raum für Fehlschläge.“ Er gibt die Schuld dem Spiel, nicht den Spielern.

Buffs und Belohnungen könnten das Problem lösen

Einen möglichen Lösungsansatz für das Problem zeigt das MMORPG Final Fantasy XIV. Dort werden Spieler dafür belohnt, Neulinge mitzunehmen.

In Dungeons erhalten sie dafür mehr Erfahrung und allagische Steine, eine besondere Währung. In Raids gibt es eine Sonderwährung für die Mitnahme neuer Spieler. Allerdings bekommt man die Raid-Währung auch auf andere Weise, weshalb sich niemand wirklich dafür interessiert.

Im Gegensatz zu Lost Ark können Spieler die Raids in Final Fantasy XIV aber beliebig oft abschließen und haben demnach auch Luft für Übungsdurchgänge. Häufig üben Spieler einzelne Bosse. Darüber wird sich zuvor im Gruppenfinder ausgetauscht – Es steht beispielsweise [Practice] im Titel und die Beschreibung fordert dazu auf, vorher ein Video anzuschauen.

Die Entwickler von Lost Ark wollen aktiv etwas tun, damit Neulinge nicht mehr ausgeschlossen werden. So erhalten Spieler, die einen Boss weniger als 10 Mal getötet haben, einen Angriffs- und Verteidigungsbuff.

Was sagt ihr zu dem Thema? In welchem MMORPG seid ihr aktiv und wie läuft es dort mit der Gruppensuche? Hattet ihr auch schon mal Probleme damit, als Neuling eine Gruppe für bestimmte Inhalte zu finden? Oder wart ihr als Veteran schon mal von Neulingen in eurer Gruppe genervt? Schreibt es gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!