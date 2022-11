MMORPG wurde 2021 eingestellt – Kehrt jetzt zurück, aber noch schlimmer

Das MMORPG Astellia geht bald wieder online und ändert seinen Namen zu Astel of Atra. Auch inhaltlich gibt es viel Veränderung: Das Spiel setzt jetzt auf Blockchain und Kryptowährung.

Astellia war ein Buy2Play-MMORPG von Nexon, das 2020 auf Steam startete. Anfang 2021 gab es mit Astellia Royal dann eine Free2Play-Version des Spiels. Als die überhaupt nicht gut ankam und die Spielerzahlen weiter sanken, wurde das MMORPG eingestellt.

Jetzt hat der neue Publisher GELIXIR Studios gemeinsam mit Studio8 das MMORPG übernommen. Auf ihrer Website werben sie derzeit für Belohnungen, die es für die Vorregistrierung gibt. Zudem erklären sie dort, dass man in Astel of Atra eine Währung verdienen und in Kryptowährung eintauschen kann.

Alles dreht sich um eine bestimmte Währung

Was ist das für ein Spiel? Astel or Atra übernimmt die klassische MMORPG-Welt seines Vorgängers und fügt Elemente hinzu, die das Spielprinzip stark prägen. Ihr farmt eine Währung namens Chander, die man durch Erze oder Dungeons bekommt, um diese dann entweder für Ingame-Inhalte, NFTs oder Kryptowährung einzutauschen.

Um die Währung überhaupt erhalten zu können, müsst ihr allerdings erstmal Geld reinstecken und das Astel-NFT kaufen. Der Preis davon ist noch unbekannt, den Kauf-Button gibt es allerdings bereits.

Zum Gameplay an sich weiß man erst ein paar Dinge:

Das Kampfsystem soll über Spielkarten funktionieren

Es gibt Crafting und Life Skills

Durch Chander könnt ihr Mounts erwerben

Ihr könnt aus 5 verschiedenen Klassen wählen: Krieger, Magier, Bogenschütze, Weise und Assassine

Zu Story und der Spielwelt verraten die neuen Publisher derzeit noch nichts. Der Fokus liegt bei Astel of Atra klar auf der Kryptowährung. Es könnte sich demnach entwickeln wie das bekannte Play2Earn-MMORPG MIR4, in dem sehr viele Bots unterwegs sind.

Wann erscheint Astel of Atra? Laut der offiziellen Roadmap sollte der globale Release bereits im dritten Quartal von 2022 stattfinden. Da aber jetzt die Vorregistrierung offen ist, sollte das MMORPG nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Was haltet ihr von Play2Earn-Modellen in MMORPGs? Findet ihr es okay, NFTs, Blockchain und Kryptowährung darin zu verwenden? Oder wird es einfach nur wieder sehr viele Bots geben und kein „richtiges“ Spiel werden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

