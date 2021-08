Nach einer wahren Flut an neuen MMORPGs reiht sich Astellia damit in eines der Spiele ein, die 2021 begraben werden – dabei steht es noch nicht einmal auf der Liste vom MMORPG-Experten Alexander Leitsch:

Der Nutzer LordFugi findet zudem die Balance problematisch: „Ich bin dauernd tot im Dungeon und komme einfach nicht weiter. Was soll das? Ich bin Level 20, der Boss ist Level 16 und ich sterbe dauernd. Ich bin jetzt 350 Mal gestorben – Das sollte Rekord sein“ (via Steam ).

Was ist nun passiert? Im Januar 2021 wurde Astellia Royal veröffentlicht, eine Free2Play-Version des MMORPGs. Am 10. August haben die Entwickler jedoch verkündet, dass die Server heruntergefahren werden. Am 29. Oktober wird Astellia offiziell eingestellt (via Steam ).

Nach dem Release im September 2019 erschien Astellia im Januar 2020 auf Steam und kam dort auch erst einmal ziemlich gut an . Spieler haben es als solides, wenn auch nicht überragend gutes MMORPG geschätzt – es war „gar nicht mal so schlecht.“

Was ist das für ein MMORPG? Astellia ist ein traditionelles Buy2Play-MMORPG und gehört zu den besten MMORPGs 2019 . Als eine von 5 Klassen schlagt ihr euch durch Dungeons, die offene Welt oder tretet direkt gegen Monster und Bosse im Kolosseum an.

