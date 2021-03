Wie kommt die neue Version an? Der Steam-Start erfolgte am 11. März. Die Bewertungen liegen aktuell bei nur 33 % (stand 15. März um 10:30 Uhr bei 234 Bewertungen).

Was ist Astellia Online? Astellia Online startete 2019 als Buy2Play-MMORPG. Der Steam-Start erfolgte im Januar 2020. Das Besondere am Spiel sind die sogenannten Astels . Dabei handelt es sich um Begleiter, die ihr sammeln und trainieren könnt. Sie unterstützen euch in den Kämpfen, wenn ihr sie beschwört.

Auf Steam ist mit Astellia Royal die Free2Play-Version des MMORPGs Astellia gestartet. Doch die Bewertungen fallen extrem negativ aus. Wir schauen uns an, warum das so ist.

