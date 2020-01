MMORPG Astellia ist auf Steam, hat Pläne für massiven Content 2020

Das MMORPG hat Astellia erschien am 30. Dezember auf Steam. In diesem Rahmen haben wir von MeinMMO einige Fragen zur Zukunft von Astellia gestellt. Besonders die Gildenarena für 96 Spieler fiel uns positiv auf.

Was plant Astellia für 2020? Das MMORPG hat einige große Pläne für das aktuelle Jahr. So sollen in den ersten sechs Monaten die folgenden Inhalte ihren Weg ins Spiel finden:

Eine Gildenarena, in denen Matches im 16v16 oder 48v48 ausgetragen werden können.

Ein Equipment-System für die Astels, das nach Aussage der Entwickler an das Diablo 2 Mercenary-System angelehnt ist.

Brandneuer Raid-Content für 12 Spieler, den es so in Korea nie gegeben hat.

Erweiterungen der legendären Dungeons

Ein neues Jagdgebiet

Ein Valentinstags-Event

Langfristig sind zudem eine Level-Erhöhung, eine Anpassung am PvP-Gebiet Avalon und weitere Dungeons, Raids und Jagdgebiete geplant.

Warum sind die Pläne für 2020 so interessant? Astellia hatte im Westen keinen leichten Start und viele haben bereits das zweite Bless in dem Spiel gesehen. Doch Astellia stellte sich also solides MMORPG heraus, das jedoch wenig Innovation und Langzeitmotivation bot.

Nach dem Aus in Korea vermuteten viele nun auch das Ende im Westen. Doch die Entwickler zeigen sich optimistisch und sprachen mit uns auch über die Probleme, die ein typisches MMORPG hat.

Im MMORPG Astellia bekamen wir eine neue Zone – Noch vor Korea

Mithalten mit der Geschwindigkeit der Community ist schwierig

Wie geht es Astellia aktuell? MeinMMO verrieten die Entwickler, dass die Spieler-Population von Astellia nach dem Launch sehr stabil geblieben ist.

Mit den neuen Inhalten, die für 2020 geplant sind, sowie dem Launch auf Steam sollen neue Spieler für das MMORPG begeistert werden.

Wo liegen die Probleme von Astellia? Auf die Frage, wo die größten Probleme bei Astellia liegen, verwiesen die Entwickler vor allem auf den Konsum der Spieler:

Mit dem Content-Konsum der Community Schritt zu halten ist die große Herausforderung, mit der alle MMORPGs kämpfen. Astellia ist da keine Ausnahme. Während wir daran arbeiten Astellia in mehr Regionen zu bringen, dauert das Produzieren von neuen Inhalten länger. Wir versuchen eine gute Balance zwischen Expansion und Spielwachstum zu finden.

Mit der Expansion ist in diesem Zusammenhang der Release von Astellia in Russland gemeint. Dort gibt es aktuell Closed-Beta-Tests mit russischer Sprachausgabe.

Ich sage voraus: Diese 6 MMOs sterben 2020

Was ist mit dem Gender Lock? Mit der Ankündigungen von Astellia im Westen wurde bestätigt, dass der Gender Lock im Spiel entfernt werden sollte.

Vor Release wurden bereits weibliche Krieger und Assassinen eingeführt. Doch die drei anderen Klassen haben noch immer nur das weibliche Geschlecht zur Auswahl.

Auf Nachfrage bestätigten die Entwickler, dass weiterhin daran gearbeitet wird. So soll das Art-Team noch an den finalen Assets feilen und nun versuchen sich wieder mehr darauf zu fokussieren.

Release auf Steam – mit einigen Hindernissen

Was ist beim Steam-Release passiert? Der Release von Astellia auf Steam verlief am 30. Januar holprig. So gab es zuerst Probleme seitens der Entwickler, sodass das MMORPG für eine längere Zeit als geplant offline blieb. Hinzu kamen dann im Verlauf des Tages auch noch Probleme bei Steam selbst.

Ein weiterer Kritikpunkt auf Steam liegt in der Art, wie Astellia dort verkauft wird. Um das MMORPG zu spielen, muss eines von drei Paketen gekauft werden, wie auch auf der Webseite selbst.

Jedoch werden die Pakete offiziell als DLC und nicht als eigenes Spiel verkauft. Damit fehlt die Möglichkeit das Spiel zurückzugeben, wenn es dem Nutzer nicht zusagt. Ob sich daran noch etwas ändert, ist aktuell nicht bekannt.

Wie fallen die ersten Steam-Reviews aus? Aktuell hat Astellia 49 Reviews, von denen 65% positiv ausfallen. Gelobt werden:

Es ist ein klassisches Themepark-MMO

Es gibt angenehmen Progress

Das Endgame besteht hauptsächlich aus Dungeons

Kein Pay2Win

Kritisiert werden in den Reviews hingegen:

Server-Probleme

Die schwache Grafik

Die DLC-Problematik, die wir weiter oben angesprochen haben

Es wird interessant zu sehen, wie die Reviews und Spielerzahlen sich in den kommenden Wochen entwickeln.

Wie ist eure Meinung zu Astellia? Gebt ihr dem Spiel dank Content-Roadmap und Release auf Steam nochmal eine Chance?