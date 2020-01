Steam ist heute down – zeigt Verbindungsfehler 503

Aktuell kommt es bei Steam zu Verbindungsproblemen und dem Fehler 503. Falls die Plattform von Valve also nicht korrekt funktioniert, liegt der Fehler aktuell nicht bei euch.

Update 19:18 Uhr: Aktuell scheinen laut des Twitter-Accounts SteamStatus und eigenen Tests der Store und die Community-Hubs wieder zu funktionieren.

Allerdings gab es im Laufe des Tages immer wieder eine Rückkehr, auf die dann ein erneuter Absturz folgte. Wir behalten das Problem im Blick.

Was ist das für ein Fehler? Seit 17:00 Uhr steigen die Zahlen von gemeldeten Störungen rund um die Plattform Steam an. Dabei handelt es sich um den Verbindungsfehler 503, der anscheinend schon früher am Tag aufgetaucht sein soll.

Was genau hinter dem Fehler steckt, ist jedoch nicht bekannt. Wir wissen nur, dass nicht nur Deutschland, sondern auch weitere Teile der Welt dieses Problem haben.

Eine offizielle Aussage von Valve zu dem Thema gibt es noch nicht. Einen aktuellen Stand liefert euch jedoch der inoffizielle Dienst SteamStatus auf Twitter, der regelmäßig über den Zustand der Plattform berichtet.

Welche Dienste sind davon betroffen? Von dem Fehler sind anscheinend vor allem der Store, die Freundesliste und die Community-Hubs betroffen. Dies zeigt auch die Webseite Steamstat.us an.

Dort ist erkennbar, dass am 30. Januar um 19:05 Uhr über 15 Millionen Nutzer online waren. Probleme riefen dabei der Store und die Web API hervor. Beide zeigten HTTP Error 503 an.

Spiele im Singleplayer und sogar Multiplayer-Spiele sollten, sofern der Client bei euch startet, weiterhin funktionieren. Nur der Kauf neuer Spiele, sowie das Nutzen von Community-Inhalten ist aktuell eingeschränkt.

Wie lange dauerte das Problem noch an? Noch ist nicht abzusehen, wie lange Steam mit den Problemen kämpfen wird. Immer wieder gibt es Meldungen, dass sich der Stand verbessert hat. Gleichzeitig melden aber auch neue Nutzer Fehler.

In der Regel dauern solche Ausfälle jedoch nicht lange an. Wir informieren euch, wenn alles wieder wie gewohnt funktioniert.