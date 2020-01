Das Survival-MMO Rend startete 2017 mit der Ankündigung, man wolle das beste aus WoW und LoL vereinen und ein größerer Hit als ARK werden. 2018 kam das Spiel auf Steam. Rend sah eine Weile wie ein Hoffnungsträger im MMO-Genre aus. Doch 2020 schließen die Server.

Was war der Start von Rend? Im März 2017 kündigten die Frostkeep Studios auf der Pax East ihr neues Survival-MMO Rend an. Mitglieder des Studios hatten vorher an Titeln wie WoW, LoL oder WildStar mitgearbeitet.

Die Ziel des Teams war es, das damals und heute noch angesagte Dino-Survival-MMO ARK Survival Evolved zu überflügeln und Survival-MMOs zu einem Mainstream-Hit zu machen. So wie Blizzard damals „Everquest“ sah und daraus WoW machte, wollte Rend das Genre weiterentwickeln und auf die nächste Ebene bringen.

Dafür wollte man das nehmen, was bei Survival-MMOs gut war, es mit MOBA-Elementen unterfüttern, um so ein spannendes Spiel entwickeln.

Es klang alles schlüssig, was die Entwickler sagten. Zudem sah das Spiel gut aus und dem Game wurde beim Start auf Steam viel Potential bescheinigt. Doch aus der Hoffnung, dass sich Rend zu einem starken, neuen MMO entwickeln würde, wurde nichts.

Fraktionswahl bei der Charaktererstellung.

Nach dem Early Access auf Steam liefen Rend die Spieler weg

So lief es dann:

Im August 2018 ging Rend als neues Indie-Game in den Early-Access auf Steam.

Dort konnte Rend im 1. Monat mit 1800 Spielern im Schnitt zwar eine Spieler-Basis finden, doch die blieb nicht. (via steamcharts)

Schon im September 2018 waren nur noch 310 Spieler im Schnitt online.

im Oktober 2018 waren auf Steam lediglich noch 95 Spieler im Schnitt aktiv.

Rend hatte nur einen guten Monat auf Steam, danach ging es runter.

Ein offizieller Release im März 2019 änderte an der Abwärtsspirale nichts mehr, Rend hatte einfach kaum noch Spieler auf Steam. Das bedeutet für MMOs letztlich das Todesurteil, weil sich immer weniger Spieler für Partien finden.

Ab dem Mai 2019 brach Rend die Spielerbasis vollkommen weg, die Spielerzahlen auf Steam sanken auf 37, später sogar auf durchschnittlich 12 aktive Spieler.

Survival-MMO Rend sah eigentlich gut aus – Jetzt ist es so gut wie tot

Was sagen die Steam Reviews? Die Reviews der letzten Monate zu Rend kann man grob zusammenfassen als „Super Spiel, leider haben es die Entwickler aufgegeben, jetzt spielt es keiner mehr und es ist tot.“

Das ist schon seit längerem die Kritik an Rend: Viel Potential, zu wenig Engagement der Entwickler.

Rend schließt schon am 31.1. – Alle Server gehen down

So geht es jetzt zu Ende: Nachdem es bereits seit Anfang 2019 still um Rend geworden war, ziehen die Entwickler jetzt endgültig die Konsequenz aus den miserablen Spielerzahlen.

Rend wird am 31. Januar 2020 schließen. Es heißt von den Entwicklern: Das Spiel hätte mittlerweile zu wenige Spieler, damit die ursprüngliche Vision noch funktioniert. Daher wird man alle öffentlichen Server schon am Freitag, dem 31. Januar runternehmen.

Es heißt von den Entwicklern, man werde private Server von Rend nicht unterstützen, aber ihnen auch nicht in die Quere kommen.