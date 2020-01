Das Survival-MMO ARK Survival Evolved ist auf Steam aktuell sehr beliebt und bekommt viele positive Reviews. Dabei ist der angekündigte neue DLC Genesis sogar verschoben worden.

Was ist ARK? ARK Suvival Evolved ist ein MMO, das im Mai 2015 im Early Access auf Steam erschien. Ihr betretet darin eine wilde Welt voller Dinosaurier und anderer Gefahren. Im Fokus steht euer Überleben, das sich als sehr schwierig gestaltet.

Ihr startet nackt und ohne Hilfsmittel und lernt mit der Zeit immer neue Technologien kennen. Ihr beginnt mit einfachen Werkzeugen und landet am Ende bei futuristischer Ausrüstung.

Highlights sind der Bau eines eigenen Unterschlupfs und das Zähmen und Reiten von Dinos. Auch das PvP spielt eine Rolle in ARK.

Wie läuft es für ARK 2020? Schon 2019 war ein sehr erfolgreiches Jahr für das MMO, was sogar die Entwickler überraschte. Immer wieder erreicht es die Top 10 der Steamcharts. Dieser Trend setzt sich auch 2020 fort.

Das ist durchaus eine Überraschung, denn eigentlich war für Dezember der erste Teil des DLCs Genesis angekündigt. Dieser verschob sich jedoch auf Januar 2020, wobei es noch immer kein konkretes Datum für den Release gibt.

Doch von Trauer oder gar einem Shitstorm wegen der Verschiebung ist nichts zu sehen. Es scheinen sich einfach viele an der bereits vorhandenen Version von ARK zu erfreuen.

Wie viele Leute spielen ARK? Laut Steamcharts spielten in den letzten 30 Tagen durchschnittlich 46.085 Menschen ARK Survival Evolved. Im Peak spielten sogar 70.449 gleichzeitig.

Damit erreicht das MMO etwa die Werte von Juli 2019, als der DLC Genesis angekündigt wurde. Damals wurde ein Season Pass veröffentlicht, der anscheinend viele Spieler zu einer Rückkehr oder einem Neukauf animierte.

Man muss dazu jedoch sagen, dass ARK seit Release sehr konstant und stark in den Spielerzahlen ist. Zudem sind die Nutzer der Konsolen PS4, Xbox One und Nintendo Switch nicht eingerechnet.

Was sagen die Steam-Reviews? Neben den hohen Spielerzahlen überzeugen zudem die Reviews bei Steam. Vom 1. November bis zum 22. Januar um 18:00 Uhr wurden 32.298 Review abgegeben. 29.442 (91%) von ihnen waren positiv.

Gelobt werden dabei fast alle Bereiche des Spiels, egal ob Grafik, Inhalte oder Gameplay. So schreibt der Nutzer Sirius zusammenfassend:

ARK: Survival Evolved ist wirklich ein ausnehmend gutes und für den Umfang sehr faires und kundenfreundliches Spiel. Das Gameplay funktioniert super und fügt die Dinos sinnvoll und motivierend in das Genre der Survival-Action-Adventure ein. Die Grafik ist – auch nach vier Jahren – noch beeindruckend und der Umfang ist einfach der Wahnsinn.

Meiner Meinung nach handelt es sich bei ARK um eines der besten Survival-Spiele, welches derzeit auf dem Markt ist. Durch das besondere Setting und das gelungene Gameplay hält es – wenn man mich fragt – auch mit Genre-Veteranen wie State of Decay, 7 Days To Die, Rust, No Man‘s Sky, The Forest oder Raft locker mit, mit denen ich jeweils auch sehr viel Spaß hatte.