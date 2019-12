Kein MMO lebt ewig und auch im Jahr 2019 wurde bei einigen Spielen wieder der Stecker gezogen. Wir stellen euch die 9 MMOs vor, die ihr 2020 nicht mehr spielen könnt.

Jedes Jahr werden neue MMOs auf den Markt gebracht, doch jedes Jahr werden auch andere wieder eingestellt. 2019 sind zwar einige MMOs gestorben, jedoch waren wenig bekannte Titel dabei, anders als im Vorjahr, wo es Wildstar, Paragon und Gigantic erwischte.

Auf dieser und den folgenden Seiten stellen wir euch die Spiele vor, die es 2020 nicht mehr geben wird.

1. Bless Online (30. Mai 2018 – 09. September 2019)

Was war Bless Online? Bless Online war ein AAA-MMORPG aus Asien, welches 61 Millionen Dollar in der Entwicklung gekostet haben soll. Es sah grafisch ansprechend aus und sorgte 2018 für einen kleinen Hype.

Hier im Westen wartete man verzweifelt auf ein neues MMORPG. Obwohl Bless bereits im Herkunftsland Korea zu scheitern drohte, freute man sich hierzulande auf das Spiel. Das lag auch daran, dass die Entwickler den Spielern Hoffnung machten, eine für den Westen angepasste Version des MMORPGs zu veröffentlichen.

Woran ist das MMO gescheitert? Bless scheiterte im Westen auf vielen Ebenen:

Es gab Probleme in der technischen Umsetzung. Die Performance war eher schwach.

Es fehlte versprochener Content, der in anderen Regionen schon zur Verfügung stand.

Es war kaum für den Westen angepasst, die Lokalisierung war sehr fehlerbehaftet.

Auch ein Wechsel auf Free2Play im Oktober 2018 brachte nicht die erhoffte Wende.

Im Juni 2019 wurde dann das Aus für Bless Online angekündigt. Am 9. September wurde es dann abgeschaltet.

Was sind die schönsten Erinnerungen? Gelobt wurde das Spiel vor allem für das gute Zähm-System, bei dem ihr 660 verschiedene Kreaturen fangen konntet. Manche von ihnen waren Haustiere, andere konnten sogar Reittiere werden.

Auch die Spielwelt von Bless war schön gestaltet. Viel mehr positive Erinnerungen werden die Spieler nicht haben, denn viele forderten ihr Geld beim Steam zurück.

Gibt es Alternativen oder Nachfolger? Square Enix plant eine Neuauflage von Bless unter dem Namen Bless Unleashed für die Xbox One. Sie spielt in der gleichen Welt, jedoch einer anderen Zeit und sollte eigentlich Ende 2019 erscheinen. Doch in den letzten Monaten ist es still um diese Version geworden.

Eine gute Alternative stellt das MMORPG Astellia dar. Es stammt ebenfalls aus Korea, bietet jedoch konkrete Anpassungen für den Westen. So kamen bereits Gebiete exklusiv für uns und das Pay2Win wurde entfernt. Auch am Gender Lock wird gearbeitet.