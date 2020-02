Schulnoten für alle neuen MMORPGs, die seit 2018 erschienen sind

In den Jahren 2018 und 2019 sind viele neue MMORPGs für den PC erschienen. Viele gibt es auf Steam, über die meisten haben wir bei MeinMMO berichtet. Nun blickt unser Autor Alexander Leitsch auf die jüngsten Online-Rollenspiele zurück und verpasst ihnen Schulnoten von 1 bis 6.

Worum geht es in dem Artikel? Zwar erschienen in den vergangenen zwei Jahren einige neue MMORPGs, doch nicht alle konnten überzeugen. Darum habe ich mir überlegt auf die Spieler zurückzuschauen und ihnen Schulnoten zu verpassen.

Die Skala sieht dabei wie folgt aus:

Note 1 – Top-MMORPG, überzeugt mich und auch Massen von Spielern

Note 2 – Ein gutes MMORPG, Kaufempfehlung

Note 3 – Durchschnitt, kann man spielen, muss man nicht

Note 4 – Hat mich nicht überzeugt, aber hat eine Spielerbasis

Note 5 – Solltet ihr definitiv nicht spielen

Note 6 – War so schlecht, dass es schon wieder eingestellt wurde

Dazwischen gebe ich leichte Tendenzen in Form von Plus und Minus dazu, um euch eine ungefähre Richtung zu zeigen, in der ich das MMORPG sehe. Auf der ersten Seite des Artikels findet ihr dabei die MMORPGs aus 2018, auf Seite 2 alle Spiele von 2019.

Was denkt ihr über die Bewertungen? War ich an einigen Stellen zu hart oder zu gnädig?

Life is Feudal MMO – Note 4

Entwickler: Bitbox | Plattform: PC | Release-Datum: 11. Januar 2018 (EA) | Modell: Free2Play

Was ist Life is Feudal? Life is Feudal ist ein Sandbox-MMORPG mit vielen Survival-Elementen. Das Ziel ist es in einer mittelalterlichen Welt zu überleben und zusammen in einer Gilde Städte zu errichten und sich mit anderen Gilden zu bekriegen.

Das Spiel setzt dabei auf Realismus. Es braucht viel Zeit und Hingabe, um seinen Charakter zu entwickeln. Den Fokus legt Life is Feudal dabei stark aufs PvP.

Wie kommt die Note zustande? Life is Feudal wirbt mit Free2Play, wobei nur ein einziger Charakter das Festland kostenlos betreten kann. Für alle weiteren muss gezahlt werden, was in meinen Augen schon etwas irreführend ist.

Zudem setzt das Spiel auf extrem viel Grind, was nach meinem Geschmack schnell langweilig wird. Egal, ob ihr Berufe voranbringen oder Kriege führen möchtet, alles kostet viel Zeit. Durch einen Tod verliert ihr zudem Skill-Punkte, die ihr euch mühsam erfarmt habt, es sei denn ihr zahlt monatlich für das Spiel.

In meinen Augen ist das MMORPG nur etwas für echte Mittelalter- und Survival-Liebhaber, die mit Grind und Frust umgehen können; aber nichts für den Durchschnittsspieler. Zudem gibt es noch immer technische Mängel und Probleme in der Lokalisierung.

In Life is Feudal: MMO könnt Ihr Spieler versklaven

SoulWorker – Note 3-

Entwickler: Lion Games | Plattform: PC | Release-Datum: 26. Februar 2018 | Modell: Free2Play

Was ist SoulWorker? In dem MMORPG schlüpft ihr in die Rolle eines SoulWorker, müssst aber erst eure Kräfte entdecken und entfesseln. Je nach gewähltem Charakter gibt es unterschiedliche Fähigkeiten.

Der Fokus von SoulWorker liegt klar auf dem PvE-Bereich mit über 100 Dungeons. Doch es gibt auch PvP-Inhalte, in denen ihr euch mit anderen Spielern messen könnt.

Wie kommt die Note zustande? SoulWorker ist ein Anime-MMORPG und man muss Animes mögen, um SoulWorker richtig zu genießen. Rasante Kämpfe und Effektgewitter sind dabei inklusive. Wer daran Spaß hat, findet in SoulWorker eines der besten Spiele auf dem Markt.

Die Note wäre sogar noch besser ausgefallen, wenn es nicht ein schwieriges Bezahlmodell gäbe. So kosten VIP-Abos knapp 40 Dollar im Monat und Skill-Trees lassen sich nur mit Echtgeld zurücksetzen.

Die 7 besten Anime-MMORPG im Jahr 2020

Project: Gorgon – Note 4+

Entwickler: Elder Game LLC | Plattform: PC | Release-Datum: 13. März 2018 (EA) | Modell: Buy2Play

Was ist Project: Gorgon? Project: Gorgon ist ein Indie-MMORPG im Stil alter Klassiker wie Asheron’s Call, jedoch ohne Fokus auf das PvP.

Ihr werdet in dem Spiel kaum an die Hand genommen, sondern müsst alles selber entdecken und herausfinden. Dabei verzichtet das Spiel auf feste Klassen und lässt euch eine Beziehung zu NPCs aufbauen.

Wie kommt die Note zustande? Project: Gorgon ist es kein schlechtes MMORPG, es ist nur sehr speziell und nichts für mich oder für die meisten anderen Spieler. Es besetzt eine Nische und dort kann es vielleicht langfristig Spieler an sich binden.

Jedoch ist das Spiel noch nicht weit genug entwickelt, um den Early Access zu verlassen und das knapp 2 Jahre nach Erscheinen. Darum gibt es nur eine 4+.

Neues MMORPG auf Steam – Aber ist Project Gorgon dein Geld wert?

Bless Online – Note 6

Entwickler: Neowiz | Plattform: PC | Release-Datum: 30. Mai 2018 | Modell: Erst Buy2Play, dann Free2Play, dann geschlossen

Was ist Bless? Bless Online war ein AAA-MMORPG aus Asien, das im Westen mit einigen Anpassungen überzeugen wollte. Es war ein Themepark-Spiel mit vielen PvP-Inhalten und einem sehr interessanten „Zähm“-System mit über 600 Pets und Mounts.

Wie kommt die Note zustande? Bless Online scheiterte bei uns im Westen brutal. Gründe dafür gibt es einige:

Es gab Technische Probleme

Das MMORPG hatte generell eine schwache Performance

Es fehlte versprochener Inhalt

Die Lokalisierung war Fehlerhaft

Das führte bereits zu Einstellung von Bless Online. Im März erscheint jedoch eine Neuauflage des Spiels mit dem Namen „Bless Unleashed“ auf der Xbox One.

MapleStory 2 – Note 2-

Entwickler: Nexon | Plattform: PC | Release-Datum: 4. Oktober 2018 | Modell: Free2Play

Was ist MapleStory 2? MapleStory 2 ist ein Quasi-Prequel zu dem erfolgreichen asiatischen MMO MapleStory. In dem kunterbunten MMORPG erkundet ihr eine 3D-Welt, erlebt Quests, kämpft gegen Monster und erledigt Minispiele. Zudem spielt Housing eine wichtige Rolle.

Das Anime-MMORPG war ein Ende 2018 ein Hit auf Steam, als es bis zu 40.000 Menschen bei Steam spielten.

Wie kommt die Note zustande? MapleStory 2 hat seit dem grandiosen Start viele Spieler eingebüßt, doch hat auf Steam immer noch gute Bewertungen. Auch spielerisch kann es überzeugen, sofern man gerne Anime-MMORPGs spielt.

Es ist vom Umfang und dem Aufbau nicht mit WoW oder ähnlichen Spielen zu vergleichen, in seiner Nische jedoch sehr gut.