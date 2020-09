Am 20. September 2019, und damit genau vor einem Jahr, erschien das MMORPG Astellia bei uns im Westen. Das Spiel erhielt zu Release wenig Aufmerksamkeit und hatte nie die ganz großen Spielerzahlen. Inzwischen hat aber eine Nische gefunden, in der es einige Spieler halten kann.

Was ist das für ein Spiel? Astellia ist ein Buy2Play-MMORPG von Studio 8 und Barunson E&A. Es legt Wert auf traditionelle Werte und wurde in der Unreal Engine 3 entwickelt. Es bietet:

Eine klassische Themepark-Welt im Asia-Stil.

5 unterschiedliche Klassen.

Die Astels, die das sonst eintönige Kampfsystem sinnvoll erweitern.

Ein System mit über 700 verschiedenen Erfolgen und Star’s Tale, eine Art Kompendium für Spieler, um wirklich alles im Spiel zu entdecken.

Viele Gebiete, Dungeons und Raids für 12 Spieler.

Das PvP-Gebiet Avalon, welches an das WvW von Guild Wars 2 erinnert.

Schon zu Release war es um Astellia herum nicht wirklich laut. Das Spiel bekam wenig Aufmerksamkeit. Zu tief saß noch der Frust durch Bless Online, das 2018 aus Korea zu uns kam und kurz vor dem Release von Astellia eingestellt wurde. Viele hatten Sorge, dass Astellia ein zweites Bless werden würde und rührten das MMORPG deshalb erst gar nicht an.

Doch wie sieht es für das Spiel 12 Monate nach Release aus? Gibt es noch Updates und was sagen die Spielerzahlen?

Schließung in Korea, Steam-Release und neue Updates

Was ist los bei Astellia? 2019 endete mit einem Paukenschlag für das MMORPG, weil die offiziellen Server in der Heimat Korea schlossen. Nexon, der Publisher in Korea, hatte die Einstellung beauftragt.

Doch im Westen kümmerte sich Barunson E&A selbst um den Vertrieb und nahm kurzerhand die übrig gebliebenen Spieler aus Korea auf. Die spielen inzwischen zusammen mit den westlichen Spielern auf unseren Servern.

Zum Start ins Jahr 2020 erschien Astellia dann auf Steam und hoffte auch einen neuen Schwung von Spielern. Nach 14 Tagen waren die Spieler-Zahlen zwar überschaubar, aber die Bewertung fiel zu 73% positiv aus. Für die Top 10 hätte das jedoch nicht gereicht:

Im Laufe des Jahres wurden zudem mehrere Aktionen gestartet, bei denen Astellia für einen begrenzten Zeitraum kostenlos gespielt werden konnte. Noch immer halten die Entwickler aber an dem Buy2Play-System fest, ein Wechsel auf Free2Play ist nicht in Sicht.

Welche Änderungen gab es in letzter Zeit? Im Juni überarbeiteten die Entwickler die täglichen Quests und Bosse, weil die Community über die Eintönigkeit meckerte.

Im Juli wurde die PvP-Welt Avalon überarbeitet. Zudem fanden mehrere Contests mit den Spielern statt, die Videos oder Zeichnungen einreichen konnten, um Ingame-Belohnungen zu bekommen.

In Astellia seid ihr nie allein unterwegs. Euch begleiten die Astels, die euch im Kampf unterstützen und als Tank, Heiler oder DD fungieren können.

Im August wurde eine neue Ausrüstungsstufe eingeführt, Tier 3 der legendären Items. Die entstehen, indem man Items aus den legendären Dungeons zusammenführt. Passend dazu wurden ebenfalls im August neue Dungeons mit höherem Schwierigkeitsgrad veröffentlicht.

Für September ist ein neues Event, passend zum Geburtstag, geplant. Dabei könnt ihr mehr Währungen verdienen, erhaltet mehr XP und könnt euch kostenlos teleportieren (via Astellia).

Die Kuriosität Astellia Royale: In Korea startete vor Kurzem die Closed Beta zu „Astellia Royale“. Dabei handelt es sich jedoch um das gleiche Spiel, nur mit leicht veränderter Technik (via MMORPG.org.pl).

Es wurde die Unterstützung von Blockchain eingeführt, was dafür sorgen soll, dass die gefundenen Gegenstände in das Eigentum des Spielers übergehen. Die gleiche Technik nutzt auch das Sandbox-MMORPG Ember Sword.

Ein Release von Astellia Royale bei uns ist aber bisher nicht geplant.

Astellia Royale soll sich exakt wie das bisherige Astellia spielen, nur mit Blockchain-Technologie.

Lohnt sich Astellia noch?

Was sagen die Spielerzahlen? Zwar gibt es keine offiziellen Spielerzahlen von Astellia, doch zumindest die Nutzer bei Steam lassen sich bestimmen. So verrät die Webseite Steamcharts, dass in den letzten 30 Tagen im Durchschnitt 463 Spieler online waren, im Peak sogar 740 gleichzeitig.

Damit kommt Astellia auf rund 2/3 der Zahlen, die es zum Steam-Release aufweisen konnte, erreichte aber im August eine deutliche Steigerung, die jetzt langsam wieder abflaut. Das wiederum dürfte mit dem kostenlosen Wochenende in Verbindung stehen.

Die Spielerzahlen von Astellia auf Steam.

Was sagen die Spieler? Im Forum sind die Spieler derzeit eher ruhiger. Nur in wenigen Threads wird noch über aktuelle Inhalte diskutiert. Auch auf Steam ist die Stimmung etwas gekippt. Inzwischen sind nur noch rund 69% der 1.319 Bewertungen positiv.

Die Reviews bestätigen das Bild, dass man seit Release von Astellia hat:

Das Spiel hat kaum Neuerungen oder Besonderheiten, was es von bereits vorhandenen MMORPGs abhebt.

Es gibt keinen Pay2Win im Shop und die Preise sind einigermaßen fair.

Die Story ist sehr einfach gehalten.

Die Population ist in Ordnung, aber auch nicht übermäßig groß.

Die Dungeon-Tickets im Endgame werden kritisiert, da sie einen daran hindern, die legendären Dungeons ständig zu wiederholen.

Die Grafik ist in Ordnung, aber es gibt deutlich schönere MMORPGs.

Es gibt noch immer den Gender Lock, der eigentlich zu Release entfernt sein sollte, aber was nur bei 2 von 5 Klassen vorgenommen wurde.

Für wen ist Astellia interessant? Wer ein klassisches MMORPG sucht, in dem er in Ruhe questen, einer linearen Story folgen und sich durch Dungeons schnetzeln kann, der ist bei Astellia an der richtigen Adresse. Allerdings solltet ihr keine Grafik-Wunder, actionreichen Kämpfe oder besonderen Innovationen erwarten. Die wurden aber auch schon zu Release nicht versprochen.

Einen Einblick in das Spiel Astellia könnt ihr in meinem Anspielbericht aus dem September 2019 gewinnen. Dort habe ich zusammengefasst, was ich nach 20 Spielstunden über das MMORPG gedacht habe.