Ihr möchtet mal unverbindlich in das MMORPG Astellia reinschnuppern? Dann ist es jetzt möglich, drei Tage lang Probe zu spielen.

Was ist das für eine Trial? Über einen 3-Tage-Gutscheincode könnt ihr – wie der Name schon verrät – drei Tage lang das MMORPG Astellia spielen. Es gibt dabei keine Einschränkungen – außer den begrenzten Tagen, die ihr spielen könnt.

Wie macht ihr mit? Es ist im Grunde ganz einfach, kostenlos mitzuspielen. Ihr folgt einfach diesen wenigen Schritten:

Besucht die offizielle Website von Astellia.

Erstellt dort ein Konto und meldet euch bei der Kontoverwaltung an.

Navigiert dann zum Abschnitt „Gutschein“.

Gebt jetzt den Gutscheincode „3DAYSFREETRIAL“ ein und klickt anschließend auf > am unteren Rand des Gutscheinfensters.

ein und klickt anschließend auf > am unteren Rand des Gutscheinfensters. Oben auf der Seite erscheint eine Bestätigungsmeldung. Jetzt besitzt ihr 3 Tage lang Zugang zu Astellia.

Ihr könnt das MMORPG Astellia jetzt drei Tage gratis spielen.

Gibt es wirklich keine Einschränkungen? Die einzige Beschränkung – neben den Spieltagen – ist, dass ihr Astellia über den offiziellen Launcher spielen müsst. Der Gutschein gilt nicht für die Steam-Version.

Das ist insofern ein Nachteil, als es sich um separate Konten handelt. Ihr könnt also euren Account von Steam nicht für den offiziellen Launcher benutzen. Andersherum funktioniert das ebenfalls nicht.

Welche Vorteile gibt es? Abgesehen davon, dass ihr das in Korea inzwischen eingestellte MMORPG Astellia drei Tage lang gratis spielen dürft, gewährt euch der Gutschein noch einen weiteren Bonus.

Kauft ihr nach der Nutzung des Gutscheins bis zum 19. Juni 2020 ein Paket eurer Wahl, dann bekommt ihr die Chance, zusätzliche Preise zu gewinnen.

Dabei handelt es sich um 10 Arten von 3-Sterne-Astel-Karten. Diese Karten könnt ihr euch dann unter „Shop>Coupon“ im Spiel anschauen. Sucht euch dann eure Belohnung aus und ihr erhaltet sie sofort im Spiel.

Wie lange ist der Gutschein gültig? Ihr könnt den 3-Tage-Gutscheincode von Astellia bis zum 11. Juni um 14 Uhr einlösen.

So sieht das MMORPG Astellia aus

Was ist Astellia überhaupt? Bei Astellia handelt es sich um ein recht klassisches MMORPG, das diejenigen anspricht, die sich die alten Zeiten des Genres herbeisehnen, diese aber in einem modernen Gewand erleben wollen. Das Besondere am Online-Rollenspiel sind die Astels. Dabei handelt es sich um Beschwörungen, die euch in der Offensive oder Defensive weitere Boni verleihen.

Das MMORPG Astellia hat noch große Pläne für das Jahr 2020. Wir verraten euch, was ihr vom Online-Rollenspiel in den kommenden Monaten erwarten dürft.