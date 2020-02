Ende Januar erschien das MMORPG Astellia auf Steam. Dort schlägt es sich die letzten 14 Tage wacker und bekommt überwiegend positive Reviews.

Was sagen die Steam-Spieler über Astellia? Am 30. Januar erschien Astellia bei Steam. Seitdem hat es 346 Reviews bekommen, wovon immerhin 73% positiv ausfallen.

Der allgemeine Tenor dabei ist, dass Astellia zwar kein bahnbrechendes MMORPG ist und das Genre nicht neu erfunden hat, jedoch insgesamt gar nicht mal so schlecht ist und deshalb von vielen gemocht wird. Lediglich bei der Performance gibt es deutliche Kritik.

Zu einem ähnlichen Schluss kamen auch wir bei MeinMMO im September 2019, als wir eine Review nach 20 Stunden Spielzeit veröffentlicht haben. Auch wir fanden das MMORPG überraschend positiv.

MMORPG Astellia ist auf Steam, hat Pläne für massiven Content 2020

Wie viele spielen Astellia über Steam? Astellia nutzt bereits seit über 4 Monaten einen eigenen Clienten und erschien erst Ende Januar auf Steam. Trotzdem konnte das Spiel anscheinend einige neue Käufer finden.

So spielten in den letzten 12 Tagen im Schnitt 610 Spieler Astellia über Steam. Im Peak waren es immerhin 995. Dieser Peak wurde am Sonntag, dem 9. Februar erreicht. Zum Zeitpunkt des Artikels (11. Februar 15:00 Uhr) waren immerhin 883 Spieler über Steam online.

Insgesamt geht der Trend des Spiels noch leicht nach oben. Der kleine Einbruch am 11. Februar kam durch die geplanten Wartungen, die immer dienstags stattfinden und in der Regel 3 Stunden Downtime mit sich bringen.

Spieler von Astellia auf Steam (Quelle: Steamcharts)

Traditionelles MMORPG mit fairem Preis

Was sagen die positiven Stimmen auf Steam? Astellia bekommt auf Steam einiges an Lob, wobei man bedenken muss, dass viele Spieler noch nicht im Endgame angekommen sind. Speziell mit den Inhalten dort haben MMORPGs häufig Probleme.

OzanOfficial (148 Spielstunden): „Das Spiel ist gut genug für seinen Preis. Besser als ArcheAge Unchained, mit dem korrumpierten und zusammengebrochenen Trion/Gamigo. [..]“

Snatchernl (23 Spielstunden): „Wenn ihr ein traditionelles MMO mögt, dann gebt Astellia eine Chance. Es wird eure Zeit wert sein. Seid ihr eher ein Sandbox-Spieler, dann last die Finger davon, ihr würdet euer Geld verschwenden. [..] Astellia ist ein Asia-MMO, was normalerweise mit Pay2Win daherkommen würde. Sie haben aber einen guten Job gemacht, die östlichen Inhalte, die Spieler im Westen hassen, zu entfernen…“

RLH Gaming (153 Spielstunden): „Bisher erinnert mich das Spiel an andere MMOs, die ich gespielt habe, aber mit einer besseren Erfahrung. Dungeons machen Spaß, die Spieler sind nett und die Wirtschaft scheint nicht zu kaputt zu sein. Ich genieße vor allem das Buy2Play am meisten.“

csrosley (13 Spielstunden): „Dieses Spiel versucht nicht das Rad neu zu erfinden und das ist okay. Ich bin mit dem, was ich bisher erlebt habe, sehr zufrieden. Ich werde nicht in die Details gehen, aber die Highlights sind: Der bunte Art-Stil, die Astels, ein besserer Plot als das Durchschnitts-MMOPRG, komfortables Gameplay mit oldschool Tab-Targeting. Nachteile: Limitierte Klassen, Gender Lock und lineares Leveln.“

Ein Astellian (der Spieler) mit seinen Astels

Probleme an der Optimierung und Performance

Was sagen die negativen Stimmen auf Steam? Die negativen Stimmen beschweren sich vor allem über mangelnde Optimierung und Performance. Einige wenige äußern sich auch negativ über die Inhalte des MMORPGs:

Feightry (96 Spielstunden): „[..] Pros: Anständiges MMORPG, es läuft ohne Abstürze, kein Pay2Win. Cons: Es läuft nicht flüssig, auch nicht auf guten PCs [..], generische und uninteressante Story [..], hohe Einstiegskosten [..], ein sehr teurer Cash-Shop [..] und Grindy im Endgame. Es ist sein Geld nicht wert, vielleicht kauft ihr es euch, wenn es im Steam-Sale landet.“

KamenAkuma (2 Spielstunden): „Die Optimierung ist nicht gut. Ich nutze eine 2080 und ich kriege nur 45 FPS auf den hohen, aber nicht höchsten Settings. Die Ränder um Objekte wirken blockartig und nichts sieht so gut aus wie im Trailer. Aus irgendeinem Grund habe ich ein Kampfsystem wie in BDO erwartet, aber es ist Standard. Also kauft es nicht, wenn ihr irgendwas über „Point and Click“ hinaus erwartet.“

Senyuki (0,7 Spielstunden): „Ja, wie fange ich an. Grafisch ist es meiner Meinung nach wirklich schlecht für heutige Standards. [..] Die Performance ist leider wirklich schlecht, es laggt manchmal und stürzt ab. [..] Die deutsche Übersetzung ist stellenweise fehlerhaft und schlichtweg falsch. [..] Es gibt immer noch Gender Lock.

Perry the Platypus (1 Spielstunde): „Pros: Guter Grafik-Stil, gutes UI, das Kampfsystem ist bekannt und fesselnd. Cons: Die offene Welt ist limitiert durch unsichtbare Wände [..], konstante FPS-Drops [..], das Spiel fühlt sich überstürzt an, besonders in den Cutscenes und im Umgang mit NPCs. Ich würde es im aktuellen Zustand nicht empfehlen. Potential ist da, aber es brauch noch einiges an Arbeit.“

