Astellia gehörte 2019 zu den besten, neuen MMORPGs. Das Buy2Play-Spiel dürft ihr ab jetzt aber auch komplett gratis spielen.

Was ist Astellia? Das MMORPG erschein im September 2019 und zählt zu den besten MMORPGs, die in 2019 erschienen sind. Das Besondere am Spiel sind die Astels, kleine Begleiter, die man sammeln und trainieren kann. Ihr könnt in den Kämpfen drei Astels beschwören, die euch dann unterstützen. Zudem bietet Astellia diese Features:

Kämpfe mit Tab-Targeting

Eine lineare Story

Typische „Lauf- und Kill“-Quests

5 Klassen mit klassischem Holy Trinity.

Endgame mit legendären Dungeons, Daily Quests, PvP-Arenen und Grind, damit ihr die für euch perfekte Ausrüstung sammeln könnt.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Astellia Royal spielt sich etwas anders als die Buy2Play-Version.

Es gibt einige Unterschiede zwischen den Versionen

Wie war Astellia bisher spielbar? Ihr könnt euch das MMORPG als Buy2Play-Titel beispielsweise über Steam kaufen. Dort bezahlt ihr für die Standard-Version 26,99 Euro. Wer diesen Betrag bezahlt, der kann Astellia unbegrenzt spielen. Es ist kein Abo nötig. Im Item Shop gibt es noch optionale Items zu kaufen.

Wie sieht es jetzt aus? Ihr könnt euch die neue Version Astellia Royal über die neue Website gratis herunterladen. Es handelt sich um ein Free2Play-Spiel. Ihr müsst also nichts bezahlen.

Was sind die Unterschiede zur Buy2Play-Version? Da es sich nun um eine Free2Play-Version handelt, gibt es einige Änderungen. Zu diesen gehören:

Anpassungen am Content

Open-World-PvP

Mehr Grind

Dungeon Tickets dauern länger, um sich aufzufüllen. Diese braucht ihr, um Dungeons betreten zu können

Gegenstände können durch fehlgeschlagene Verzauberungen zerbrechen

Ausrüstung ist nicht mehr ans Charakter-Level gebunden

Das Schlachtfeld Avalon öffnet nur noch am Wochenende

Was ist der Nachteil? Die Free2Play-Fassung von Astellia wird auf koreanischen Servern gehostet. Es ist zwar eine internationale Fassung, bei der jeder mitspielen kann, ihr müsst aber mit höherem Lag rechnen als in der Buy2Play-Version.

Für wen lohnt sich Astellia Royal? Wollt ihr euch Astellia mal ansehen, bevor ihr es euch kauft, dann ist die kostenlose Version sehr gut dafür geeignet. Sie gibt euch einen guten Einblick in das Gameplay, die Welt und die Story.

Sucht ihr ein neues MMORPG und habt schon von Astellia gehört, dann probiert es mit der Free2Play-Version aus.

Mögt ihr aber nicht so viel Grind, kein Open-World-PvP und möchtet nicht, dass eure Dungeon-Runs an Tickets gebunden sind, oder dass eure Items zerbrechen, dann ist es sinnvoller, die Buy2Play-Version zu spielen.

Wollt ihr wissen, welche MMORPGs in den vergangenen Jahren noch richtig gut waren? Dann lest euch die MeinMMO-Liste „Die 5 besten MMORPGs, die in den letzten 5 Jahren erschienen sind“ durch.