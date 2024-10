Schnäppchenalarm: MWST-Aktion bei MediaMarkt und Saturn startet bald

Spart euch dank der MWST-Aktion Rabatt in kompletter Höhe der MwSt. (15,966 % netto) bei MediaMarkt und Saturn.

Die Pre-Sale-Phase, die nur über die App erfolgt, beginnt am 24. Oktober ab 7 Uhr. Im Online-Shop startet die Aktion am 24. Oktober ab 20 Uhr. In beiden Fällen habt ihr bis 28. Oktober 2024 um 06:59 Zeit, um von den Rabatten zu profitieren. Beachtet, dass der Rabattabzug im Warenkorb erfolgt, außer er ist bereits ausgezeichnet. Sichert euch wahrhaftige Schnäppchen, seien es TVs, Haushaltsgeräte und viel mehr.

Häufig gestellte Fragen Was ist von der Aktion ausgeschlossen? Apple, AVM, Amazon, Blink, ARCADE 1UP, HTC, ABSAAR, Tchibo Cafissimo, Tchibo, Eigenmarken (KOENIC, ok., PEAQ), Liebherr, Miele, Sonos, Microsoft (teilnehmend nur Microsoft Xbox Konsolen), META (META-Quest 3S 128GB/256GB), komplette Foto-Abteilung (Canon, Sony, Fujifilm, Nikon, OM System), Samsung (Smartphones, Wearables, Tablets, Notebooks, Convertibles), Sony (Smartphones), Xplora (Wearables) , SUNSET , OSNATECH, Remarkable, Yamaha

Aspekt Details Rabattart Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer (15,966 % netto) Verfügbarkeit Nur über die App Pre-Sale Phase Donnerstag, 24. Oktober 2024, ab 7 Uhr Haupt-Aktionsphase Start Donnerstag, 24. Oktober 2024, um 20 Uhr Haupt-Aktionsphase Ende Montag, 28. Oktober 2024, um 6:59 Uhr Onlinekauf Hinweis Rabattabzug im Warenkorb, außer bereits ausgezeichnet

Welche Angebote besonders spannend sind

Haltet bei der MWST-Aktion nach starken Gaming-Laptops Ausschau

Ihr seid Gamer? Dann solltet ihr insbesondere nach Gaming-Laptops Ausschau halten, denn viele unter ihnen könnten bald um einiges günstiger sein. Aber auch die stärksten OLED-TVs oder Haushaltsgeräte können von der MWST-Aktion betroffen sein. Aktuell solltet ihr euch diesen OLED-TV genau ansehen, der momentan um 700€ günstiger ist.

