OLED-TV mit bis zu 144Hz und Dolby Atmos: Euer neues Heimkino-Highlight ist jetzt um 700€ günstiger bei MediaMarkt

Schnappt euch den reaktionsschnellen OLED-TV mit bis zu 144Hz und erlebt flüssiges Gameplay. Spart jetzt viel Geld bei MediaMarkt.

Ihr wollt einen Fernseher, der eure Sehgewohnheiten revolutioniert? Dann lasst euch diesen Samsung-TV nicht entgehen. Mit bis zu 144Hz ist er perfekt für kompetitive Spiele geeignet. Dank 65 Zoll und OLED-Technologie taucht ihr intensiv in eure liebsten Spiele und Serien ein. Nutzt jetzt die Chance und spart 700€ bei MediaMarkt.

Schaut euch die neue Serie Dragon Ball Daima auf diesem genialen TV an und erlebt beeindruckende Effekte.

Eigenschaft Details Modell SAMSUNG OLED-TV Bildschirmgröße 65 Zoll / 163 cm Auflösung 4K Smart-TV Plattform Tizen Bildwiederholungsfrequenz Bis zu 144Hz Prozessor Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor HDR-Unterstützung HDR10+ Audio-Technologie Dolby Atmos, Dolby Digital Plus

Der OLED-TV hat magische und geschmeidige Bildqualität

Er verfügt über ein 65-Zoll-Display, das euch monumentale und epische Filme auf einem nie dagewesenen Niveau präsentiert. Seht euch die Reihe von John Wick abermals an und erkennt neue Details bei den Kampf-Choreografien wie nie zuvor. Durch die 4K-Auflösung ist jedes Bild superscharf – nichts bleibt vor euch verborgen.

Der OLED-TV beschert euch kräftige Farben und tiefe Schwarztöne

Die OLED-Technologie sorgt für tiefste Schwarztöne und lebensechte Farben. Dadurch wirken jede Serie, jeder Film oder jedes Spiel umso realer.

Mit einer Bildwiederholungsfrequenz von bis zu 144Hz gehört der Samsung-TV zur oberen Eliteklasse für Gamer. Erlebt schnelle Actionszenen ohne Tearing oder Ruckeln und kämpft euch durch die Rangliste von DRAGON BALL: Sparking! ZERO.

Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor und Dolby Atmos

Der leistungsstarke Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor optimiert die Bildqualität in Echtzeit. Er analysiert jede Szene und passt Farben, Kontraste und Details an, um euch das bestmögliche Seherlebnis zu bieten. Dank künstlicher Intelligenz lernt der Prozessor ständig dazu und verbessert sich kontinuierlich.

Starker 4K AI Gen2 Prozessor und HDR10+

Mit HDR10+ Unterstützung erlebt ihr eine noch realistischere Darstellung von Licht und Schatten. Diese Technologie erweitert den Dynamikumfang eurer Inhalte. Helle Szenen sind somit strahlend hell und dunkle Szenen bleiben detailreich.

Mit Dolby Atmos und Dolby Digital Plus taucht ihr in einen dreidimensionalen Sound ein, der euch mitten ins Geschehen versetzt. Schaut euch die besten Blockbuster so immersiv wie nie zuvor an, als würdet ihr euren liebsten Protagonisten begleiten. Ich empfehle euch die koreanische Horrorserie Gyeongseong Creature, wobei es um geheime Experimente und Monster geht.

