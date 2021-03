Wenn ein MMORPG nochmal ein riesiger Hit werden will, darf es nicht wie WoW sein

Was denkt ihr über die genannten Spiele und generell den Stand der MMORPGs 2021? Was muss ein neuer MMORPG-Hit für euch auf jeden Fall enthalten?

Sowohl diese beiden Titel, als auch Ashes of Creation unterscheiden sich deutlich von WoW. Sie haben theoretisch das Potential, sich langfristig auf dem Markt festzusetzen und zumindest am Thron des MMORPG-Königs zu kratzen.

Welches Spiel könnte Erfolg haben? Von den genannten Indie-Titeln liegen die größten Hoffnungen wohl bei Ashes of Creation. Das MMORPG verspricht vor allem soziale Features und das Massively, das sich so viele wünschen.

Sie allesamt verbindet, dass sie seit Jahren in Entwicklung sind und oftmals in einer Pre-Alpha oder eine Alpha festhängen. Das wird besonders bei Crowfall deutlich, dass seinen Release jeweils für 2018, 2019 und 2020 angekündigt hatte. Auch für 2021 ist der Release wieder geplant .

Denn die Leute, die potentiell Interesse an einem solchen Spiel hätten, die zocken in der Regel schon WoW. Und hinter WoW steckt ein riesige Firma, jahrzehntelange Erfahrung und ein großes Budget. Das wird kein Indie-MMORPG aus dem Stegreif besser machen können, als Blizzard.

In diesem Zusammenhang werden oft Features genannt, die es früher gab und die durch WoW in Vergessenheit geraten sind. Sie sehnen sich nach:

Was braucht ein neuer Hit? Jeder MMORPG-Fan kann sich vermutlich an seiner ersten Schritte in seinem ersten Spiel erinnern. Es war etwas komplett neues, episches, das man so noch nie erlebt hat. Doch dieses Gefühl verfliegt, vor allem dann, wenn sich die Spiele alle sehr ähneln.

World of Warcraft sorgte mit seinem großen Erfolg dafür, dass viele Firmen MMORPGs entwickelten. Dabei wurden in der Anfangszeit vor allem viele WoW-Klone erstellt. Doch wenn ein MMORPG tatsächlich nochmal ein Hit werden sollte, muss es sich stark unterscheiden, meint MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch.

