AMDs Preis-Leistungs-Königin ist die einzige Grafikkarte, die ihr 2026 kaufen solltet!

Spiele werden immer gieriger und verschlingen mehr und mehr Hardwarepower. Und wo heute noch 8 GB VRAM ausreichen mögen, mag die Sache in naher Zukunft schon ganz anders aussehen. Wer also gern auf höchsten Einstellungen und in 4K zocken will, sollte sich schon jetzt eine entsprechend starke Grafikkarte zulegen.

Holt euch hier diese starke Grafikkarte!

Zum Deal

Wer jetzt schon darüber nachdenkt, angesichts der ausufernden Hardwarepreise seine inneren Organe zu verpfänden, der darf beim aktuellen Deal von Amazon frohlocken! Denn gerade gibt’s die saustarke Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING OC mit 16 GB VRAM zum deutlich reduzierten Preis!

Mehr starke Hardware-Deals!

Bevor wir uns diese Grafikkarte im Detail ansehen, könnten euch vielleicht diese Angebote ebenfalls interessieren:

Bereit für Gaming der Zukunft mit 16 GB VRAM!

Mehr VRAM, mehr Power! Das Hauptargument für die Gigabyte Radeon RX 9070 XT ist freilich, dass sie satte 16 Gigabyte an VRAM mitbringt. Denn auch wenn aktuell 8 GB noch für die meisten Anwendungen reichen, seid ihr mit der doppelten Ladung definitiv sicher für die Zukunft aufgestellt und müsst nicht auf absehbare Zeit erneut tief in die Taschen greifen.

AMD RDNA 4 Architektur: Die aktuelle Generation dieser Karte punktet mit deutlich verbesserter Raytracing-Leistung gegenüber den Vorgängern. In Kombination mit AMDs FSR (FidelityFX Super Resolution) könnt ihr also durch smartes Upscaling noch mehr FPS aus der GPU kitzeln.

Diese Grafikkarte ist gerade günstig zu haben und lohnt isch auf jeden Fall, wenn ihr fit für die Zukunft sein wollt!

Übertaktung schon von Werk: Das OC im Namen steht für “Overclocked”, also übertaktet. Das bedeutet, dass die Karte schon von Werk an aufs Maximum gedreht wurde und man nicht manuell an dem Ding herumfummeln muss, um noch mehr FPS zu ergattern.

Top-Lüftung und Flüsterbetrieb: Die drei clever angeordneten Axial-Lüfter sind in die Backplate integriert und besonders leise. Das hilft euch zusammen mit dem Dual-BIOS, das ihr wahlweise von “Performance” auf “Silent” stellen könnt, euer System leise und ruhig zu halten.

All diese Vorteile gibt’s gerade deutlich reduziert bei Amazon, wenn ihr euch schnell die Gigabyte Radeon RX 9070 XT OC mit 16 GB VRAM holt. Dieser Preis ist grade in den Zeiten der aktuellen Hardware-Krise ein echtes Schnäppchen und wer nicht zuschlägt, bereut es womöglich bald.

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

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