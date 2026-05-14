Die perfekte Packliste für ein reales D&D-Event – Die 17 Basics und 56 Items für euer Inventar

So langsam wird das Wetter besser und damit stehen die ersten größeren LARP-Events an. Damit ihr bei eurem nächsten oder vielleicht ersten Mal D&D im Real Life aber nicht aufgeschmissen seid, hat MeinMMO-Autorin Sophia Weiß hier für euch die 73 wichtige Dinge, die ihr unbedingt im Inventar braucht.

Was ist das für eine Liste? LARP ist die Abkürzung für Live Action Role Playing. Im Grunde bedeutet es, dass man seinen Pen & Paper -Charakter im realen Leben darstellt, sich entsprechend einkleidet und dann auf echte Abenteuer geht. Ich mache das zum Beispiel gerne jährlich auf dem Fest der Drachen.

Damit ihr für die kommende LARP-Saison perfekt ausgerüstet seid, habe ich hier für euch die wichtigsten Essentials zusammengetragen. Dabei ist es egal, ob ihr auf euren ersten Event fahrt oder schon eingefleischte Abenteurer seid. Ich unterscheide nach absoluten Basics, Ausrüstung für Tages-Events und dem Groß-Con-Inventar. Mit dazu gebe ich euch auch meine eigenen Erfahrungen und die meiner LARP-Freunde.

Wenn euch noch Dinge fehlen, auf die ihr niemals beim LARP verzichten wollt, schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare! Wir erweitern die Liste gerne entsprechend. Schreibt uns eure Fragen zur Liste und zu LARP auch gerne in die Kommentare. Ich werde versuchen, alles zu beantworten.

LARP-Checkliste zum kopieren Gewandung & Ausrüstung Bekleidung Rüstung Accessoires Warme Unterkleidung Kopfbedeckung Schminke Gute Schuhe Waffen Wasserschlauch Tasche

Essentials Ticket Handy Geldbeutel Haustürschlüssel Autoschlüssel / Zugticket Snacks

Technik & Gadgets Powerbank Ladekabel Becher Taschenlampe(n) Selbstheizende Einlegesohlen

Camp & Schlafen Zelt/Unterbringung Feldbett Luftmatratze/Isomatte Schlafsack, Decken und Kissen Sitzgelegenheit Schlafmaske Gehörschutz

Küche & Verpflegung Essen Wasserkanister Küchenutensilien Gaskocher und Gaskartuschen Topf Teller/Schüssel Besteck Küchentücher Küchenrolle Schwamm und Spüli Eimer

Hygiene & Sanitär Duschzeug Handtücher Handseife Deo Klopapier Badelatschen Spiegel Hand- und Flächendesinfektion Feuchttücher Taschentücher Lippenpflege Handcreme Sonnencreme Anti-Zecken bzw. Mücken-Spray

Erste Hilfe & Apotheke Erste Hilfe Set Eigene Medikamente Pflaster Desinfektionsmittel Schmerzmittel Anti-Durchfall Kühlbeutel Elektrolyte Zeckenzange Blasenpflaster

Instandhaltung & Tools Reparaturset Sicherheitsnadeln Ductape Batterien Silikonspray

Sonstiges Wechselkleidung Müllsäcke Feuerlöscher Ikea Tüte



Wichtige Begrifflichkeiten: IT vs. OT In unserer Liste werdet ihr immer wieder auf die Begriffe IT und OT stoßen. OT bedeutet Out of Time . Damit sind die Zeiten und Situationen gemeint, in denen ihr nicht euren Charakter spielt. Also zum Beispiel die An- und Abreise, Pausen und Co. IT hingegen bedeutet In Time . Seid ihr IT, heißt das, ihr seid in eurer Rolle als euer Charakter und spielt.

Video starten 2026 geht es für das Fest der Drachen auf ein neues und größeres Gelände – Hier seht ihr den Event im Trailer Autoplay

Level 1: Standard-Ausrüstung – Basics für jedes Event

Eure Standard-Ausrüstung umfasst alles, was ihr grundsätzlich für den Start ins LARP braucht. Von der Klamotte über Rüstungen, Waffen, Accessoires bis hin zur Elektronik in eurer Tasche. Vergesst auf keinen Fall das Ticket für den Event!

Gewandung & Ausrüstung

Eure Gewandung und Ausrüstung machen aus euch erst euren Charakter. Überlegt euch daher gut, was ihr kaufen oder nähen wollt. Ideal ist es, wenn ihr vor dem Zusammenstellen der Klamotte wisst, was ihr spielen wollt. Ich habe es damals andersherum gemacht und bin kostengünstig mit dem, was der Kleiderschrank hergegeben hat, rumgelaufen. Beides hat seine Vor- und Nachteile.

Im realen Leben ist Leute vorverurteilen ein absolutes No-Go. Aber wenn man eurem LARP-Outfit schon den Beruf, die Gesinnung und den sozialen Stand des Charakters ansehen kann? Dann habt ihr vieles sehr richtig gemacht.

Klappt die versteckten Blöcke für Infos und Tipps aus.

Bekleidung Ganz egal, ob Leinenhemd, Lederhose, Korsett, Kleid oder Rock – ihr braucht eine Bekleidung, die euch von Kopf bis Fuß zu eurem Charakter macht. Denkt dran, dass viele Basic-Teile zusammen auch nur basic aussehen. Mindestens ein besonderes, schickes Kleidungsstück ist sinnvoll. Schlachtet gerne euren Kleiderschrank oder die Faschingskiste. Wenn ihr etwas Geld in die Hand nehmen wollt, könnt ihr auch bei dedizierten Shops wie Mytholon, LARP-Fashion, Battlemerchand, Ritterladen oder Burgschneider in Bekleidung investieren. Wer selbst nähen möchte, findet online viele kostenlose Schnittmuster. Unsere Autorin Sophia kauft komplexere Vorlagen auch gerne mal bei Burda oder auf Etsy. Achtet bei Letzterem nur darauf, dass es sich nicht um ein KI-generiertes Schnittmuster handelt. Warme Unterkleidung Tatsächlich wird es auch im Sommer auf offenem Feld recht schnell kalt. Warme Unterkleidung, die nicht IT-tauglich sein muss, ist empfehlenswert. Niemand möchte vom Event eine Erkältung mit nach Hause bringen. Lange Unterhemden, Leggings, dicke Socken … Alles ist fair Game. Wichtig: Ausziehen könnt ihr die warme Unterkleidung immer. Aber für Herbst- und Winter-Events sowie für die kühlen Sommerabende ist der Zwiebel-Look das A und O. Mantel Theoretisch gehört der Mantel zur Bekleidung. Aber weil er so essenziell ist, gibt es einen eigenen Eintrag. Ein dicker, schwerer, wasserfester Mantel gibt eurem Charakter nicht nur ein mysteriöses Aussehen, sondern er erfüllt auch noch die Funktion eines Regenmantels, Sonnenschutzes und einer Picknickdecke. Wichtig ist hier vor allem die Funktion, weniger das Aussehen. Mein grauer Standardmantel mit Kapuze begleitet mich jetzt treu seit fünf Jahren und zeigt noch keine Anzeichen der Ermüdung. Mittlerweile sehne ich mich zwar nach einem anderen Modell, allerdings vorrangig, weil ich die Arme gerne freier bewegen möchte. Aber bis jetzt erfüllt er alle seine Funktionen einwandfrei und hält mich bei Regen trocken, bei Kälte warm und meine Kleidung beim Liegen im Gras sauber. Rüstung Je nach Charakterkonzept und wie ihr Lust habt, braucht ihr eine Rüstung. Achtet hierbei auch darauf, was euch der Event, den ihr besucht, erlaubt: Auf dem Drachenfest zum Beispiel müsst ihr mit Punkten die Fähigkeit für bestimmte Rüstungen erkaufen. Mögliche Rüstungsstoffe: Stoff (z. B. Gambeson), Leder, Kette, Schuppe oder Metallplatte. Mögliche Rüstungsteile: Helm, Brustschutz, Schulterpads, Meuchelschutz, Arm- und Beinschützer Accessoires In der Einleitung steht es schon: Viele einfache Basic-Teile lassen euren Charakter auch sehr basic aussehen. Accessoires sind euer Weg zur Individualität! Ein Gürtel um die Taille oder Hüfte hält die Kleidung zusammen und kann mit Gürteltaschen sowie Waffenhalterungen bestückt werden. Ketten, Ringe, Armbänder aus Stoff, mit Edelsteinen oder ganz einfach aus schwerem Metall geben euch Charakter. Vielleicht seid ihr ja einer Gilde beigetreten und habt einen Wimpel zu zeigen? Die Schaulustigengilde lässt grüßen. Alles zusammen lässt sich unter dem Begriff „Gebamsel“ zusammenfassen – es ist alles, was euch individuell macht.

Kopfbedeckung Eine dedizierte Kopfbedeckung für warme und kalte Tage ist immer sinnvoll. Nichts ist blöder, als wenn eure kunstvoll hochgesteckte Frisur von einem Regenguss zerstört wird oder euch die Sommersonne einen Sonnenstich verpasst. Strohhüte, Bundhauben, Barrets, Filzhüte, Turban, ein Kopftuch oder gar ein Dreispitz – es gibt so viele Möglichkeiten, da ist für jeden etwas dabei. Wer Rüstung trägt, ist mit einem Helm meist abgesichert. Wichtig ist nur, dass ihr im Kopf behaltet, dass sich zum Beispiel Metall unter praller Sonne schnell aufheizt. Schminke oder Kriegsbemalung Schminke und Kriegsbemalung mag nicht jeder Charakter haben, aber man kann sie immer in Erwägung ziehen. Das können für Piraten etwa die Jack-Sparrow-Liedstriche um die Augen sein. Amazonen tragen eventuell elaboriertere Kriegsbemalung. Eine Lady aus feinem Haus hingegen trägt vielleicht Lippenstift. Und nicht zu verachten ist die Wirkung einer martialischen Bemalung, wenn es in die Schlacht geht. Gute Schuhe Es gibt wenig, was mehr Einfluss auf euren Spaß beim LARP haben kann, als euer Schuhwerk. Seid ihr auf einer entspannten Veranstaltung in geschlossenen Räumen oder mit einem Biergarten als Außengelände, sollten euch leichte Schuhe reichen. Hier könnt ihr zum Beispiel auf mittelalterliches Schuhwerk oder Reitstiefel zurückgreifen. Aber in dem Moment, in dem ihr auf einer Groß-Con mit Gelände und Wettereinfluss seid, müssen eure Schuhe mehr können als schön aussehen. Die Optik weicht dann einer griffigen Sohle, festem Halt (auch am Knöchel) und Wasserfestigkeit. Natürlich aber nur, wenn ihr mehr tun wollt als sitzen und entspannt über die Wiese schlendern. Beim Schuhwerk habe ich persönlich noch nicht den heiligen Gral gefunden. Auf meinen ersten Events hatte ich feste Bergstiefel an, die aber das Gelände nicht überlebt haben. Ganze zwei Paar teurere Schuhe musste ich bisher zu Grabe tragen. Mittlerweile besitze ich schöne Reitstiefel, deren Sohle sich beim letzten Drachenfest abgelöst hat. Ein Schuster konnte sie zwar retten, unschön war es aber trotzdem. Für 2026 suche ich nach wie vor nach passenden Stiefeln. Mein LARP-Trupp hat mir Arbeitsstiefel von Haix oder Bergschuhe von Lowas empfohlen. Eine Freundin meinte aber, sie sei mit Dr. Martens sehr glücklich. Nachdem ich die letzte Endschlacht mit meinen eingelaufenen Dr. Martens sehr gut hinter mich gebracht habe, könnten es solche eventuell für mich werden. Vor allem, weil sie im Gegensatz zu Haix und Lowas auch optisch zu meinem Charakter passen. … und denkt an Ersatzschuhe. Seid nicht wie ich. Packt Ersatzschuhe ein. LARP-Waffe Wenn ihr im LARP wehrhaft sein wollt, könnt ihr eure Fäuste einsetzen. Aber natürlich ist es viel cooler, mit einer schicken Waffe ausgestattet zu sein. Sei es Dolch, Schwert, Kriegshammer, Pistole oder Gewehr – je nach Setting und Charakter könnt ihr aus vielen verschiedenen Waffengattungen wählen. Wichtig ist aber dabei, dass ihr auf die LARP-Tauglichkeit achtet. Schwerter und Dolche zum Beispiel sollten eine Schaumstoffklinge haben, die um einen Kernstab herumliegt. Wegen des Kernstabs sollte damit aber nicht gestochen werden. Stichwaffen sind auch aus Schaumstoff, haben aber eben keinen Stab für Stabilität eingebaut. Schusswaffen müssen nicht aus Schaumstoff sein. Sind sie das nicht, solltet ihr maximal so tun, als würdet ihr jemandem damit auf den Kopf schlagen. Hier ist es hingegen viel wichtiger, dass sie coole Effekte haben, um den Schuss zu simulieren – sei es mit einem Soundeffekt oder gar künstlicher Rauchentwicklung. Bei Pfeil und Bogen solltet ihr schauen, ob es auf eurem Event eine Beschränkung für Bogenschusskraft gibt. Außerdem sollten die Spitzen eurer Pfeile unbedingt ausreichend gepolstert sein. Hier lohnt es sich zudem, die Pfeile mit Farbe zu markieren, um sie nach der Schlacht wieder einsammeln zu können. LARP-Waffen können gekauft werden. Die unter Bekleidung verlinkten Shops haben alle eine Auswahl. Wer aber handwerklich begabt ist, kann sich eine Waffe natürlich auch selbst bauen. Wasserschlauch, -flasche oder -becher Trinkt viel Wasser. Das gilt im echten Leben, es gilt auch auf LARP. Ihr bewegt euch viel und werdet schwitzen. Nichts ist unlustiger, als wegen Dehydration bei den Sanitätern zu landen. Habt daher am besten immer zum Beispiel einen Wasserschlauch dabei, aus dem ihr trinken könnt. Alternativ könnt ihr auch eine Plastikflasche verkleiden und mitnehmen. Wer richtig fancy unterwegs sein will, kann sich auch direkt einen Becher oder ein Horn an die Kleidung hängen (zum Beispiel mit einem Karabiner direkt an den Gürtel). Beides kann am Wasserhahn mit Flüssigkeit gefüllt werden. Oder an der Bar mit einem Spaßgetränk der Wahl. Aber am Ende: Habt immer ein alkoholfreies Getränk am Körper, mit dem ihr euch hydrieren könnt. Tasche Ihr werdet ein paar Sachen mit dabeihaben, für die ihr eine Tasche brauchen werdet. Sei es euer Handy, Schlüssel, Ticket, reales sowie LARP-Geld oder auch alchemistische Tränke oder Zutaten. Es lohnt sich daher, in eine zur Bekleidung passende Tasche zu investieren. Ich persönlich habe an meinem Gürtel eine mittelalterliche Geldbörse, eine Gürteltasche sowie eine Nierentasche hängen. Damit habe ich immer alles gut verstaut. Theoretisch reicht aber auch ein Jutebeutel ohne Werbeaufdruck. Natürlich kann man auch hier aber mehr Geld ausgeben. Sei es für einen echten Abenteurerrucksack oder Trinkflaschenhalterungen. Meine Empfehlung wäre, hier auf den eigenen Geldbeutel zu schauen und vielleicht einfach die ein oder andere Tasche in die Kleidung selbst einzunähen.

Essentials (Logistik & Verpflegung)

Wenn das Outfit steht, müssen noch die wichtigsten Sachen für die (Gürtel-)Tasche gepackt werden. Ohne die folgenden OT-Dinge solltet ihr nicht das Haus verlassen.

Ticket Nur mit Ticket geht es auf die Veranstaltung. Sobald ihr es vor Ort gezeigt habt, könnt ihr es vermutlich verlieren, vernichten oder rahmen. Je nach Belieben. Aber ihr solltet es auf jeden Fall eingepackt haben. Handy bzw. Smartphone Oft ist der Handy-Empfang auf LARP-Geländen eher schlecht. Für Notfälle, Lebenszeichen gen Heimat oder einfach nur, um etwas zu googeln, solltet ihr das Smartphone mitdabeihaben. Geldbeutel Euren OT-Geldbeutel mit eurem Ausweis und gegebenenfalls weiteren Karten für zum Beispiel die Versicherung und ein wenig Bargeld solltet ihr immer bei euch tragen. Für Notfälle. Haustürschlüssel Grundsätzlich solltet ihr euren Haustürschlüssel immer mitnehmen, wenn ihr euer Zuhause verlasst. Auf LARP reicht es, wenn ihr ihn sicher in eurer Tasche verstaut. Auf großen Events lasse ich ihn meist sogar im Auto. Autoschlüssel oder Zugticket Je nach eurem bevorzugten Anreisemodus solltet ihr natürlich euren Autoschlüssel oder euer Zug- bzw. Busticket mit dabeihaben. Snacks Es ist immer eine gute Idee, kleine Snacks bei sich zu tragen. Sei es, um die Zeit zwischen Mittagessen und Abendmahl zu überbrücken oder dem Unterzucker bei zu viel Bewegung vorzubeugen. Müsliriegel, Schokolade, Nüsse … Habt einen Snack eurer Wahl, immer griffbereit.

Auf Seite zwei findet ihr alles, was ihr für Ein-Tages-Events und Tavernen zusätzlich benötigt.