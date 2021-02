Corona trifft viele Branchen hart, aber einigen Computer-Spielen ging es 2020 besser als je zuvor. Die Regensburger Firma CipSoft vertreibt seit mehr als 20 Jahren das MMORPG Tibia (PC) und kann ihren Angestellten nun Tantiemen zahlen, die deren Jahresgehalt im Prinzip verdoppeln. Das Online-Rollenspiel boomte 2020, wie CipSoft mitteilt.

Um dieses MMORPG geht es: Das MMORPG Tibia ist seit 1997 auf dem Markt. Es wird seit mehr als 20 Jahren von der Firma CipSoft in Regensburg entwickelt. Ursprünglich entstand Tibia als Idee, mehr als nur ein textbasiertes Spiel zu machen. Im Laufe der Jahrzehnte ist daraus eine Firma mit knapp 90 Angestellten gewachsen, die immer noch in Regensburg sitzt.

Hier in Deutschland wurde das MMORPG irgendwann in den 2000ern von anderen, neuen MMORPGs wie WoW oder Runes of Magic größtenteils in die Nischen- und Geheimtipp-Sparte verdrängt, aber in anderen Ländern der Welt ist Tibia auch heute noch ein großes Thema. Das MMORPG ist in Polen, Venezuela, Brasilien, Chile und Schweden deutlich relevanter als bei uns in Deutschland.

Wir berichten auf MeinMMO immer wieder über Tibia. Denn das Game schreibt als „typisches MMORPG“ tolle Geschichten:

Deutsches MMORPG wächst seit Jahren, erhöht Spielerzahl

So geht es dem MMORPG finanziell: Denen geht es ausgezeichnet. Die Firma teilt mit:

Im Jahresmittel 2020 stieg die Zahl der aktiven Spieler bei Tibia um ein Drittel auf über 100.000

Der Umsatz von CipSoft stieg insgesamt auf rund 25 Millionen Euro und wuchs damit um 10 Millionen Euro – auch durch den Handelsplatz von Tibia befeuert, bei dem Spieler untereinander Charaktere kaufen und verkaufen können

Der Gewinn vor Steuern stieg um etwa 115 % auf 14,5 Millionen Euro, denn obwohl der Umsatz 2020 so stark stieg, blieben die Ausgaben des Unternehmens weitgehend konstant, wie CipSoft erklärt

Von Stephan Vogler, einem der Gründer von CipSoft, heißt es:

„Vor fünf Jahren lag unser gesamter Jahresumsatz bei knapp unter zehn Millionen Euro. Seitdem konnten wir uns zwar in jedem Jahr deutlich steigern, der sprunghafte Anstieg in 2020 war natürlich trotzdem nicht vorauszusehen.“ Stephan Vogler

Der Umsatz der Firma CipSoft aus Regensburg steigt seit 2001 und ist 2020 noch mal explodiert. Quelle: CipSoft

Angestellte erhalten für 2020 im Prinzip doppeltes Gehalt

So profitieren die Angestellten davon: Die Firma sagt: Über Tantiemen erhalten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von CipSoft so viel Geld, dass es einem zusätzlichen Jahresgehalt entspricht. Seit März 2020 sitzt man bei CipSoft im Home Office und hat eine Menge Arbeit, die nicht immer einfach war, wie man betont. Deshalb freut man sich jetzt besonders, so eine Hohe Gewinnbeteiligung ausschütten zu können.

Darüber hinaus hat CipSoft 200.000 Euro an Ärzte ohne Grenzen, UNICEF und die Aktion „Deutschland hilft“ gespendet, wie das Unternehmen mitteilt. Mit dem Geld will man den Kampf gegen COVID-19 unterstützen.

Stephan Vogler (links) und Benjamin Zuckerer sind beide in Regensburg geboren und führen die Geschicke von Tibia.

Wir planen in MeinMMO ein Kürze ein großes Interview mit CipSoft zu veröffentlichen.

