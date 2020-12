Ein Item in einem MMORPG ist 5.500 € wert, weil es so selten ist

Wenn ihr denkt, dass 5.500 € schon viel zu viel Geld in einem MMORPG sind, schaut euch mal diese Geschichte über das MMORPG Justice Online an: Da hatte jemand 1.3 Millionen Euro in seinen Charakter investiert. Doch ein Freund verkaufte den für 500 €. Ein Schnäppchen. Der Fall ging damals vor Gericht:

Das Item „White Dress“ ist in Tibia sowas wie eine Legende. Das Kleid kam offenbar im Jahr 2002 oder 2003 zum MMORPG (via tibiamysteries ). Dort wurde es als ein Hochzeitsgeschenk erstellt: Zwei Game-Master gingen den Bund der Ehe ein. Der White Dress diente als Brautkleid.

Was ist das für ein Item? Der „White Dress“ ist ein weißes Kleid im Kult-MMORPG Tibia (1997). Das Kleid hat keine Werte oder irgendeine besondere Fähigkeit. Das einzig Besondere an dem Item: den White Dress gibt es nur ein einziges Mal.

