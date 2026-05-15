Forza Horizon 6: 140.000 Leute haben 120 Euro gezahlt, um früher durch Japan zu brettern

Forza Horizon 6 ist im Advanced Access gestartet und 140.000 Gamer konnten es einfach nicht abwarten, loszubrettern.

Wer darf schon fahren? Forza Horizon 6 verkauft in seiner teuersten Edition für etwa 120 Euro die Möglichkeit, bereits ab dem 15. Mai 2026, vier Tage vor allen anderen, zu starten. Das haben über 140.000 Spieler (Stand 14:00 Uhr, 15. Mai 2026, siehe SteamDB) auch getan und geben jetzt nach den ersten Stunden ihr erstes Fazit auf Steam.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Forza Horizon 6 sehen:

Video starten Xbox Showcase zeigt Einblicke in Forza Horizon 6 Autoplay

120 Euro für ein „ausgeglichenes“ Spiel

Wie kommt Forza Horizon 6 an? Mit dem Advanced Access auf Steam konnten die ersten Spieler auch schon ihre Erfahrungen in den Bewertungen wiedergeben. Dabei fällt der Titel bislang schwächer aus, als viele wohl gehofft hatten.

Forza Horizon 6 steht derzeit nur bei 65 % positiver Bewertungen auf Steam bei über 2.000 Bewertungen des Ersteindrucks. Viele der negativen Bewertungen stammen von Nutzern, die mit technischen Problemen zu kämpfen haben.

Während bei einigen der Titel gar nicht erst startet, können andere ihre teuren Lenkräder nicht verbinden. Durch das neue Steam-Feature sieht man auch, dass von den technischen Problemen auch Nutzer von High-End-Gaming-PCs betroffen sind.

Während die Entwickler mit der Reparatur beschäftigt sind, gibt es jedoch noch einen zweiten Aufreger bei den Fans.

Was stört die Fans noch? Für 120 Euro erhalten die Fans allerlei verschiedene Vorteile neben dem früheren Zugang zu Forza Horizon 6. Eine Sache ist jedoch nicht enthalten: Der „Treasure Map“-DLC.

Dabei handelt es sich im Kern um eine Art interaktive Karte, die alle Schätze und sammelbaren Objekte des Spiels Ingame aufdeckt. Normalerweise kennt man solche Tools von Community-Websites, die Entwickler haben die Funktion jedoch zum DLC gemacht.

Um sich alle Schätze also per Knopfdruck Ingame anzeigen zu lassen, dürfen Fans nach den 120 Euro nochmal 2,99 Euro zahlen – für ein Tool, das Community-Mitglieder normalerweise gratis anbieten.

Entsprechend negativ fallen auch die Bewertungen auf Steam aus. Der DLC steht dort gerade mal bei 21 % positiver Bewertungen und ist damit „Größtenteils negativ“. Die Fans beschweren sich in den Bewertungen stark darüber, dass die Entwickler hier eine kostenlose Funktion verkaufen und das sogar an diejenigen, die bereits die teuerste Edition gekauft haben.

Forza Horizon 6 ist eines der am meisten gewünschten Spiele auf Steam. Dass dennoch 140.000 Leute entscheiden, so viel Geld für den Titel auszugeben, ist beachtlich. Wie gut der Titel wirklich ist, verrät MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller: Forza Horizon 6 im Test: Die besten Momente hatte ich, als ich die Rennen links liegen ließ und es wie GTA spielte