Das größte MMORPG auf Steam hat mehr Bots als andere Games überhaupt Spieler haben

Das ist die Diskussion : Obwohl MIR4 herausstellt, so hart gegen Botter vorzugehen, sagen in den Kommentaren viele, es wimmle im MMORPG trotzdem nur so von Bots. Offenbar sind die Bots vor allem damit beschäftigt, das Erz zu farmen, das man für Geld eintauschen kann.

Die Rekordzahl für „gleichzeitige Spieler“ in einem MMORPG liegt bei 76,337. So viele hatte Bless Unleashed mal.

Wie viele Spieler sind das in Relation? Wenn die 103.000 „Accounts“, die bestraft wurden, gleichzeitig in einem MMORPG wären, dann wäre das sofort „das größte MMORPG“ aller Zeiten auf Steam.

Das sagt MIR4 selbst : In einer Mitteilung am 23. September sagen die Entwickler, dass mittlerweile 103.930 Accounts „mit Einschränkungen“ bedacht wurden, weil sie „unautorisierte Programme“ verwendet haben.

Das ist die Besonderheit bei MIR4: Das MMORPG bietet eine Möglichkeit an, „echtes Geld“ zu erfarmen. Dafür muss man im Spiel ein bestimmtes Erz abbauen, kann das in eine Krypto-Währung umwandeln und sie für echtes Geld verkaufen. Das ist wortwörltich “Crypto-Mining.”

