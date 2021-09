Neues MMORPG mit Krypto-Währung hat mehr Spieler auf Steam als fast alle anderen MMOs

Wer sich fragt, wer sowas überhaupt spielt: In einigen Ländern ist das “Farmen” von Echtgeldwährung in MMORPGs eine Möglichkeit, seine Familie durchzubringen:

Da man etwa 5 Stunden braucht, um einen DRACO in MIR4 zu farmen , ist der „Stundenlohn“ auf mittlerweile 0,16 $ eingebrochen, das entspricht 0,14 €. Es sieht so aus, als nimmt der “Stundenlohn” im selben Maße ab, wie die Spielerzahlen bei MIR4.

Was hat es mit der K r yptowährung auf sich? In MIR4 lässt sich ab Stufe 40 ein Erz abbauen. Dieses Erz können Spieler zur Kryptowährung „DRACO“ schmelzen, die man wiederum für Echtgeld verkaufen kann.

Das neue MMORPG MIR4 (PC, iOS, Android) ist mittlerweile das zweitbeliebteste MMO auf Steam. Es hat bei den aktuellen Spielerzahlen renommierte Games wie ARK: Survival Evolved, Black Desert und The Elder Scrolls Online überholt. Dabei sind die Steam-Reviews nach wie vor durchwachsen. Das Erfolgsrezept: In MIR4 lässt sich die Kryptowährung DRACO verdienen. Doch deren Wert fällt.

