Was werten Spieler, die Bless Unleashed mindestens 10 Stunden auf Steam gespielt haben?

Das neue MMORPG Bless Unleashed startet mit starken Spielerzahlen auf Steam, doch hatte anfangs mit üblen Reviews zu kämpfen. Jetzt kann das Game immer mehr positive Bewertungen sammeln, obwohl es gar nichts ändert. Woran das liegt und was die Leute sagen, die das Spiel gut finden, fassen wir von MeinMMO für euch zusammen.

Was ist los mit Bless Unleashed? Am 6. August 2021 erschien das neue MMORPG auf Steam. Obwohl viele Spieler mit dem Namen Bless ersteinmal die negative Erfahrung von Bless Online verbinden, haben die Spiele genaugenommen nicht viel miteinander zu tun. Sie teilen sich lediglich dieselbe Marke und die gleiche Welt, werden aber von zwei unterschiedlichen Entwicklerstudios produziert.

Dieser Zusammenhang hat jüngst aber vielen Spielern gereicht, um einfach aus Prinzip eine schlechte Bewertung abzugeben. Das führte dazu, dass Bless Unleashed zwar viele Spieler aufweisen konnte, die Bewertungen auf Steam aber auf “größtenteils negativ” standen. Je länger das Spiel nun aber läuft, desto mehr positive Worte können die Spieler finden.

Das führt dazu, dass die Bewertungen nun stetig ansteigen. Derzeit sind rund 57 % der über 9.500 Bewertungen auf Steam positiv. Außerdem konnte Bless Unleashed in den letzten Tagen bis zu 73.000 Spieler gleichzeitig für sich gewinnen (via steamcharts.com). Wir von MeinMMO möchten uns anschauen, was die Leute, die das Game tatsächlich gespielt haben, zu sagen haben.

Die Spielerzahlen von Bless Unleashed sind beachtlich groß. (via Steamcharts.com)

„Nichts, was mich ewig halten wird, aber es macht Spaß“

Was sagen die Leute, die Bless Unleashed gut finden? Wir haben für euch nach Bewertungen von Menschen gesucht, die Bless länger als 10 Stunden gespielt haben. Einige der größten Pluspunkte sind die ansprechende Optik, das Kampfsystem und die Tatsache, dass ihr für Bless Unleashed nichts zahlen müsst:

Der User silver2774 schreibt nach 19,4 Stunden Spielzeit (via Steam): „Die Grafik ist schön, wenn auch schon etwas angestaubt. Es gibt jede Menge Quests. Die Möglichkeiten bezüglich Crafting, Aufwertungen und Rüstungen sind schon fast etwas zu viel. […] Abgesehen von den Weltbossen, spielt es sich fast wie ein Solo-Game, abgesehen von den Quests wo man sich die Gegner mit anderen teilen muss. Das kann schon einmal zu Wartezeiten führen, dafür hat man aber auch überall Hilfe.“

Der Spieler Kite5 schreibt nach 35,8 Stunden Spielzeit (via Steam): „Das Spiel ist keine 10/10 der neuen MMOs, aber es macht genug Spaß, um mich bei Laune zu halten. Es bringt massive technische Verbesserungen gegenüber Bless Online mit, auch wenn man dem Spiel sein Alter in einigen Texturen anmerkt. […] Das Kampfsystem fühlt sich anfangs etwas komisch an, wird aber viel besser, wenn auch nicht perfekt. Grafisch überrascht es immer wieder mit Details, wie Spiegelungen von Dingen in metallischen Oberflächen. […] Für mich ist es eine 6,5/10. Nichts, was mich ewig halten wird, aber es macht Spaß.“

Der User KrulNobu schreibt nach 57,1 Stunden (via Steam): „Das Spiel ist echt toll. Es ist free2play und ohne pay2win, also sollte man ruhig hereinschauen. Die anfangs schlechten Bewertungen lagen unter anderem an den Serverproblemen zum Launch. Der Entwickler hat hier aber schnell gehandelt und sich an die Community gewendet. Es läuft jetzt flüssig und ohne Lags und Standbilder. […] “

Filtert man nach Deutsch und Englisch nach Reviews von Spielern mit mehr als 10 Stunden Spielzeit, sind 87 % der Bewertungen positiv.

Was sagen Spieler, die Bless Unleashed nicht gut finden? Auch wenn man unter den Usern mit mehr Spielzeit, mehr positive Bewertungen findet, gibt es auch hier Spieler, die einiges an Bless Unleashed auszusetzen haben. DIe kritischen Spieler beklagen sich derzeit noch über technische Probleme und Lags, einige andere stören sich in erster Linie am Cash-Shop und am PvP-Prinzip von Bless:

Der Spieler wisdorin schreibt nach 22,9 Stunden im Spiel (via Steam): „Es ist das Genshin Impact der MMORPGs. Ich bin nicht beeinflusst von Bless Online und ich habe dem Spiel einen ehrlichen Versuch gegeben. Aber ich fühle mich, als wäre der beste Weg, das Spiel zu spielen, mit meiner Kreditkarte in der Hand. Ab den mittleren Stufen wird man zum Open-World-PvP gezwungen. Das Ausschalten der Option bewirkt nur, dass ich selbst niemanden mehr angreifen kann. Um das PvP tatsächlich zu deaktivieren, muss man für echtes Geld einen einstündigen Pass kaufen.“

Der User Daikarian äußert sich nach 29,5 Stunden negativ (via Steam): „Es ist am Anfang gut, aber wird dann nur noch langweilig. Man levelt fast nur durch Quests und das Skill-System ist sehr klein. Die Animationen wirken wie von 2010.“

Miwako Sato kommt nach 20,4 Stunden zum Fazit (via Steam): „Schöne Grafik und eine tolle Story, aber das Kampfsystem und die Performance sind ein Graus und haben sich nach der Beta nicht verbessert.“

Wie die Bewertungen zeigen, kann man im jetzigen Zustand sicherlich viel Spaß mit Bless Unleashed haben. Allerdings stören sich einige Spieler an dem unumgänglichen PvP oder beschweren sich über Lags und technische Probleme. Da es grundsätzlich free2play ist, kann sich aber jeder ein eigenes Bild machen.

Bless Unleasehed hat nichts mit Bless Online zu tun

Was ist Bless Unleashed? Das MMORPG kam am 6. August 2021 von den Konsolen auf den PC. Es ist free2play und bietet dafür einen umfangreichen Ingame-Echtgeldshop. Bless Unleashed kam bereits im März 2020 für die Xbox, es liegen also etwa eineinhalb Jahre zwischen dem ursprünglichen Release und der PC-Version.

Bless Unleashed wirbt mit folgenden Aspekten:

Quests und Bosse in einer offenen Welt

Action-Kampfsystem mit 5 verschiedenen Klassen

Eine Hauptgeschichte, die sich um das Thema Göttlichkeit bewegt

Dungeons und Crafting

Open-World-PvP Inhalte

Was war noch mal Bless Online? Es handelt sich um die gleiche Marke und denselben Publisher, Neowiz, jedoch stehen hinter beiden Spielen unterschiedliche Entwickler. Die Marke Bless hat aber bereits einiges mitgemacht, bevor Bless Online im September 2019 eingestellt wurde.

Habt ihr Bless Unleashed ebenfalls schon länger als 10 Stunden gespielt, und wenn ja, wie bewertet ihr das Spiel? Werdet ihr nach den positiven Reviews doch einen Blick in das Spiel wagen, oder ist es eher nichts für euch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Wenn Bless nichts für euch ist, gibt es noch 6 weitere MMOs und Online-Spiele, die wir im August 2021 empfehlen.