Neues MMORPG sieht aus wie Bless, startet schon bald auf Steam

Schon in Kürze könnt ihr euch in die Fantasywelt eines neuen MMORPGs stürzen. Rebirth Online will euch mit klassischen Features und einer hübschen Grafik überzeugen.

Was ist Rebirth Online? Das MMORPG des Entwicklerstudios Caret Games versetzt euch in eine bunte Fantasywelt. Diese erkundet ihr gemeinsam mit Freunden, um euren Charakter zu verbessern und mehr über die Lore zu erfahren. Das Spiel bietet klassische MMORPG-Elemente. Dazu gehören unter anderem:

Vier Klassen: Waldläufer, Zauberer, Jäger, Berserker

Das Erkunden einer großen Welt

Raids

Gemeinsamer Kampf gegen Welt-Bosse

Crafting

Gildenkriege

Ein MMORPG, das auf klassische Tugenden setzt

Was ist das Besondere am Spiel? Die Entwickler erklären, dass die Kämpfe in schnellen Echtzeitgefechten ausgetragen werden. Außerdem erinnert die Grafik vom Stil her etwas an das inzwischen eingestellte MMORPG Bless Online beziehungsweise dessen Nachfolger Bless Unleashed.

Hier ein Vergleich anhand der Trailer der beiden Spiele:

Rebirth Online:

So sieht Rebirth Online in Aktion aus.

Bless Online:

Das war Bless Online.

Generell dürft ihr keine Revolution im Genre erwarten. Rebirth Online scheint sich eher an den Klassikern zu orientieren. Habt ihr also mal wieder Lust auf ein typisches MMORPG ohne irgendwelche Experimente oder Schnickschnack, dann könnte euch Rebirth Online vielleicht gefallen.

Woran erinnert das Spiel? Bereits 2017 stellten wir euch ein Mobile-MMO namens Rebirth: Shadow of Salvation vor. Auch dieses Spiel stammt von Caret Games und heißt inzwischen RebirthM. Rebirth: Shadow of Salvation setzt auf ein actionreiches Kampf-System, PvP-Schlachten und die Erkundung einer großen Welt.

Bei Rebirth Online handelt es sich also offenbar um eine PC-Portierung des Mobile-MMORPGs. Dies verdeutlicht der Trailer von Rebirth: Shadow of Salvation, in dem dieselben Szenen zu sehen sind:

Rebirth: Shadow of Salvation ist die Mobile-Variante von Rebirth Online.

Wann startet das MMORPG? Ihr könnt schon ab dem 31. Juli über Steam mitspielen. Wie viel Rebirth Online kostet oder ob es als Free2Play-Spiel startet, ist momentan noch nicht bekannt. Free2Play ist aber wahrscheinlich.

In diesem Jahr und darüber hinaus erscheinen noch weitere interessante MMORPGs, die ihr euch ansehen könnt. Welche das sind, stellen wir euch in der MeinMMO-Liste der „16 spannenden MMORPGs, die wir erst ab 2020 erwarten“ vor.