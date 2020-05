WoW: Ein Spieler findet die wohl größte Bot-Farm im ganzen Spiel

Druiden farmen sich in WoW gerade eine goldene Nase – und das voll automatisiert. Ein Spieler hat eine gigantische Menge an Bots entdeckt.

Dass in World of Warcraft Bots unterwegs sind, ist nun kein großes Geheimnis. Wohl jeder hat schon den einen oder anderen Bot mal angetroffen, der automatisiert irgendeiner Tätigkeit nachgeht. Doch im WoW-Subreddit hat ein Spieler nun wohl eine riesige „Bot-Farm“ entdeckt. Mehrere Hundert Druiden scheffeln dort eine große Menge an Gold. Eine der einfachsten Gold-Farm-Methoden verschwindet heute übrigens.

Worum geht es? Der Reddit-Nutzer AchmedTDT hat ein kleines Video gepostet. Es zeigt ihn dabei, wie er gerade vor dem Instanz-Eingang zu den Eisendocks steht, ein Dungeon aus Warlords of Draenor. Er wollte hier gerade alte Erfolge nachholen, als sich ihm ein seltsames Bild liefert. Druiden in rauen Mengen kommen aus dem Dungeon herausgeströmt und betreten ihn gleich wieder.

Warum sind die Eisendocks so beliebt? Die Eisendocks sind eine recht simple Instanz mit zahlreichen humanoiden Feinden, besonders am Anfang. Diese hinterlassen alle eine solide Menge an Beute, die sich leicht über NPC-Händler in Gold umwandeln lässt. Mit einer entsprechend hohen Anzahl an Charakteren lässt sich so eine riesige Menge an Gold erwirtschaften.

Die Druiden verlassen den Dungeon, um ihn zurückzusetzen und anschließend gleich wieder zu betreten. Das ist bis zu 10x pro Stunde möglich, sodass sie quasi dauerhaft Gold farmen können. Da der erste Boss des Dungeons nach wenigen Metern verfügbar ist und von vielen Trashmobs begleitet wird, ist das eine rasch erspielte Menge von mehreren Hundert Goldstücken in nur wenigen Augenblicken. Noch krasser sind die Goldfarm-Bots nur noch in China.

Im Eingangsbereich der Eisendocks wartet dicke Beute – zumindest für die Menge an notwendigem Aufwand.

Andere Dungeons aus Warlords of Draenor sind dafür nicht so gut geeignet. Sie haben entweder ein „verwirrendes“ Design über mehrere Ebenen oder nicht so große Gruppen an Trashmobs zu Beginn, was die Effektivität und damit den „Gold pro Stunde“-Faktor schmälert.

Schaut doch auch mal auf eurem Realm nach, wie viele Druiden gerade in den Eisernen Docks unterwegs sind – einfach mit „/who Iron Docks“ bzw. „/wer Eisendocks“.