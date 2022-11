WoW: So einfach und schnell wie beim Pre-Event von Dragonflight habe ich lange nicht gelevelt

Phase 2 vom Pre-Patch 10.0 für WoW: Dragonflight läuft seit einigen Tagen und damit sind die neuen Elementarinvasionen und Dracthyr im Spiel. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat sich das ganze Wochenende in Azeroth getummelt und ist überrascht, wie schnell und einfach man sich jetzt auf Dragonflight vorbereiten kann.

Das Pre-Event von Dragonflight ist einfach der Hammer. Zugegeben, von der Story her ist es ziemlich langweilig und bietet nicht viel Abwechslung. Aber das war bisher bei kaum einem Pre-Event wirklich der Fall.

Was ist das für ein Event? Seit Phase 2 vom Pre-Patch sind die Elementarinvasionen im Spiel, wo sich in verschiedenen Gebieten in Azeroth Risse öffnen, bei denen Kultisten wilde Elementare in die Welt rufen. Das Event gipfelt dann in einem großen Bosskampf etwa alle 20 Minuten.

Das Event ist dazu gedacht, neue Charaktere möglichst effizient auf die neue Erweiterung Dragonflight vorzubereiten und das macht es hervorragend. Bei meinem ersten Versuch habe ich innerhalb von knapp einer halben Stunde Stufe 50-55 geschafft.

In dem Event habe ich auch meinen Rufer mit Ausrüstung versorgt, den ich in Dragonflight als meinen Main spielen will. Hier seht ihr Gameplay aus der Alpha:

Noch schneller als mit den 78 % vor Phase 2

Warum geht es so schnell? Das Stichwort hier ist „Hyperspawn“. Die Gegner tauchen so schnell wieder auf, dass es jederzeit etwas zu bekämpfen gibt. Bei den Invasionen stehen „normale“ und „Elite“-Gegner herum, die mit der eigenen Stufe skalieren.

Während nur 5 Spieler maximal Beute und Erfahrung von den kleinen Gegnern erhalten, kann sich jeder am Kampf gegen einen Elite beteiligen. Beide geben haufenweise Erfahrung und insgesamt mehr, als ihr in der gleichen Zeit durch Quests erlangen könntet.

Da die benötigten Erfahrungspunkte für die Stufen 10-60 ebenfalls angepasst wurden, geht das Leveln sogar noch schneller als mit dem völlig absurden Bonus von 78 % Erfahrung zusätzlich mit den Winden der Weisheit. Denkt nur daran, die +18 % vom Geburtstag zu aktivieren, die noch bis zum Release von Dragonflight verfügbar sind.

Ob die Events die schnellste Methode sind, kann ich nicht sagen. Dazu ist es zu sehr von eurer Klasse abhängig, wie viele Gegner ihr für euch markieren könnt. Absolute Level-Profis schaffen Stufe 60 in etwa über 3 Stunden, brauchen dafür aber auch super viel Vorbereitung. Das Event kann jeder machen, ohne irgendwelches Vorwissen.

Wenn ihr wissen wollt, warum diese Invasionen überhaupt auftauchen, geben die Drachen-Aspekte in der Einführungs-Quest ein wenig Einsicht. Hier das Cinematic dazu:

Das sind die Vor- und Nachteile: Aus meiner Erfahrung mit mittlerweile 6 Charakteren, die ich durchs Event gezogen habe, gibt es zwei Punkte, die ich als eher störend empfinde:

Man sammelt nur wenig neue Ausrüstung und wird deswegen kaum stärker, wenn man keine Erbstücke trägt oder wenn man sie „überlevelt“. Das bedeutet: je früher man anfängt, nur dort zu grinden, desto schwächer wird man am Ende die Events sind enorm repetitiv, es passiert immer das gleiche und wer nicht gerne grindet, der wird sich hier vermutlich langweilen

Dagegen lässt sich das Event auch ganz locker „nebenher“ machen. Selbst, wenn man es nicht schafft, genügend der kleinen Adds für sich zu markieren, geben die Elite-Gegner immer ordentlich Erfahrung. Da genügt es, an einem Ort zu stehen und gemütlich alles in Reichweite mit Zaubern zu bombardieren.

Dazu sammelt man haufenweise Urzeitliche Essenzen, die gegen eine zusätzliche 6. Tasche und 252er-Ausrüstung für Stufe 60 eingetauscht werden können. Das ist nicht wahnsinnig stark, aber genug, um Dungeons zu besuchen, wenn man will. Gerade im neuen Uldaman gibt es schon 278er-Items auf normal zu farmen und da kommt man mit dem Catch-Up-Gear vom Event locker durch.

Als Bonus bekommt man außerdem ein spezielles Item von den Bossen: getrübte Essenzen. Hat man die Essenz von jedem der vier Bosse, kann man daraus ein neues Erbstück-Schmuckteil herstellen für spätere Charaktere. Angenehmer kann man gerade nicht leveln.

Ich habe übrigens kurz vor dem Wochenende mit den Entwicklern von Dragonflight über Endgame, Features und Lore der neuen Erweiterung gesprochen:

WoW-Entwickler im Interview: „Features von Dragonflight werden die Zukunft von WoW für immer verbessern“