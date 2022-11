WoW-Entwickler im Interview: „Features von Dragonflight werden die Zukunft von WoW für immer verbessern“

Kurz vor dem Start der neuen Erweiterung Dragonflight hat sich MeinMMO mit den Entwicklern von World of Warcraft zum Interview getroffen. Dabei ging es vor allem um Endgame-Features, die Story von Dragonflight und das neue UI.

Seit dem Pre-Patch 10.0 von WoW und der kürzlich erschienenen Phase 2, durch die auch die Rufer spielbar sind, wurden schon etliche der neuen Features von Dragonflight verfügbar gemacht.

Nachdem wir uns im letzten Interview schon eingehender über die Talente und Features von Dragonflight unterhalten haben, ging es dieses Mal mehr um die Geschichte und Inhalte für Spieler auf maximaler Stufe.

Unsere Gesprächspartner waren Morgan Day, Associate Game Director, und Laura Sardinha, Lead UI Designer. Eine spannende Erkenntnis aus dem Interview: Vieles von dem, was in Dragonflight neu ist, soll sogar allen zukünftigen Erweiterungen dienen.

Das Launch-Cinematic von Dragonflight haben wir hier für euch eingebunden:

Level 70 in „unter 10 Stunden, würde ich sagen“

MeinMMO: Etwas Leichtes zum Einstieg: Wie lang braucht ein neuer Spieler, der mit Dragonflight frisch anfängt, bis Stufe 70?

Morgan Day: Mit Shadowlands haben wir die Insel des Verbannten eingeführt, eine neue Starter-Erfahrung für Spieler mit dem Ziel. Das ist eine echte Warcraft-Erfahrung zu erschaffen aber zugleich ein wenig mehr Konsistenz für genau diese Frage, die du gerade gestellt hast. Wir wissen genau, wie lang ihr braucht, um durch die Insel zu kommen – so grob.

Danach werdet ihr nach Battle for Azeroth geschickt. Ich habe mir erst neulich ein paar reddit-Threads angesehen, da erklären die Leute, dass sie von Stufe 10 bis 60 in rund 4 Stunden kommen. Das ist ziemlich schnell. Und von da aus nach Dragonflight, von 60 bis 70, da kommt es dann drauf an, wen du fragst, wie lang es dauert.

Ich kenne ein paar Leute aus der Beta, die so schnell wie möglich sein wollten und die sehr schnell waren – vielleicht ein paar Stunden. Und dann gibt es Leute, die jede Quest lesen, die jede Nebenquest machen, jeden Schatz finden wollen. Es liegt an der Person selbst, wie lang es dauert. Das kann sehr schnell gehen, unter 10 Stunden würde ich sagen, oder du nimmst dir einfach Zeit, nimmst alles in dich auf, genießt die neuen Zonen. […] Genieße die Reise.

Die benötigte Erfahrung für die Stufen 10-60 wurden übrigens massiv verringert. In der Beta schafften es Spieler sogar in etwas mehr als 3 Stunden auf Stufe 60.

MeinMMO: Du sprachst über die Konsistenz und darüber, dass Spieler besser in die World of Warcraft einsteigen können. Plant ihr, eine Zusammenfassung der Lore bisher ins Spiel zu bringen für Spieler, die jetzt reinkommen und absolut nichts wissen? Etwa über Cataclysm, was sicherlich recht wichtig werden dürfte.

Morgan Day: Das ist eine interessante Frage. Es gibt die Chromie-Zeit für Spieler, die verschiedene Erweiterungen beim Leveln wählen wollen. Das ist eine Möglichkeit für sie, die Lore zu sehen und zu spielen, die verfügbar ist. World of Warcraft ist über 15 Jahre alt, da gibt es so viel Story.

Eine einzige Quelle zu erschaffen für all diese Story, wäre eine riesige Herausforderung und würde der ganzen Tiefe wohl auch nicht gerecht werden. Es gibt nicht so etwas wie: „Das letzte Mal bei World of Warcraft …“ oder so, wie in Fernsehshows [lacht].

Aber wir suchen immer nach Möglichkeiten für Spieler, das im Spiel zu entdecken und wir denken, die Chromie-Zeit ist ein ausgezeichneter Weg dafür. Jetzt zu Dragonflight, mit dem Pre-Event und den Quests, die dich da hinführen, hilft das hoffentlich, den Kontext zu liefern und alles Wissen, was ihr braucht, um euch auf den Dracheninseln und Dragonflight zurecht zu finden.

Laura Sardinha: In Shadowlands haben wie die Kampagnen eingeführt und das Lore-Buch, das du im Questlog siehst. Wir haben Pläne, Storys der alten Kampagnen hinzuzufügen, all das epische Zeug, das da passiert ist.

Wenn ein Spieler wirklich mehr über die Lore wissen will in Zukunft, wird es mit diesem System leichter, alles zu sehen, was dein Charakter erlebt hat. Das wird dann gespeichert. Wir wissen, die Spieler lieben die Lore und die Story, darum wollen wir da in Zukunft ein besseres UI für bringen.

MeinMMO: Zum Leveln selbst, in der Beta gab es Beschwerden darüber, dass Spieler Stufe 70 nicht allein durch die Kampagne erreichen konnten. Das hat sich seitdem verändert. Wie entscheidet ihr, wie viele Erfahrungspunkte man bekommt oder wie bringt ihr Leute dazu, sich die Nebenquests anzusehen?

Laura Sardinha: In Dragonflight wollen wir, dass die Spieler die Kampagne spielen wie in Shadowlands. In Shadowlands waren die Nebenquests auch sehr interessant, aber die Spieler haben sich nur auf die Kampagne fokussiert, einfach um sie fertig zu haben.

Aber in Dragonflight haben wir versucht, ein Gleichgewicht zu finden. Ein Beispiel aus dem Azurblauen Gebirge. Die Tuskarr sind eine Nebenquest. Aber es wird eine kleine Hook in der Kampagne geben, die euch zu ihnen führt, zum Stamm und den Nebenquests mit netten Belohnungen wie Spielzeugen und Reittieren. Das soll dazu anspornen, diese Nebenquests zu machen. Wir werden sehen, wie das dann läuft. […]

Selbst nach der Kampagne gibt es damit viel Content und Dinge zu erledigen. Das ist etwas, mit dem wir gerade experimentieren.

Was steckt eigentlich alles in Dragonflight?

MeinMMO: Im Vergleich zu Shadowlands, wie viel Content gibt es dann in Dragonflight überhaupt auf Stufe 70?

Laura Sardinha: Wir haben Ruhm, ähnlich wie in Shadowlands, aber diesmal müsst ihr euch niemanden aussuchen, sondern könnt mit allen zusammenarbeiten. In der Kampagne trefft ihr die Fraktionen: wir haben die Dragonscale-Expedition, die Tuskarr, die Zentauren, Valdrakken-Accord …

Was auch immer du willst. Du magst die Tuskarr? Super. Du magst aber auch die Drachen aus der Hauptstadt? Arbeite einfach mit beiden zusammen. Durch die Kampagne werdet ihr in das Ruhm-System eingeführt. Dafür gibt es schicke Belohnungen und es wird euch sehr lange beschäftigen.

[Das System] hilft euch etwa auch mit den Berufen. Und Morgan kann dir sicherlich mehr zu Ausrüstung und so etwas erzählen.

Morgan Day: Es gibt nicht nur dieses Fraktion-System, über das Laura gesprochen hat, sondern ihr schaltet auch neue Kapitel der Story-Kampagne durch Ruhm. Ich kann nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das ist mit der meiste Content, den Spieler in der Beta noch nicht gesehen haben. […]

Aber abgesehen von diesem Zeug in der offenen Welt haben wir unsere gewohnte Auswahl von Mythic+-Dungeons, wo wir es ein wenig anders machen als sonst. Es gibt nicht nur Dragonflight-Dungeons, sondern auch Lieblinge aus vorigen Erweiterungen, die wir mit Updates versehen haben […]

Des gibt den Vault of the Incarnates, unseren Raid für 8 Spieler, in dem Spieler gegen Razagath, die Sturmfresserin antreten werden, eine der „Incarnates“, über die ihr beim Leveln mehr herausfinden werdet.

Und zuletzt die Überarbeitung der Berufe. Die haben wir eine Weile lang nicht von Grund auf erneuert. Es gab nie die Möglichkeit, sich eine Identität zu erspielen, die mit dem gewählten Beruf zu tun hat.

Wenn du etwa ein Zwerg bist, aber kein Krieger sein willst – auch wenn das deine Klasse ist – sondern dich eigentlich eher über die Schmiedekunst definieren willst. Dann sei nun ein Zwergenschmied. Jetzt gibt es haufenweise Zeug, das du dafür tun kannst: Fortschritt, Talente … werde ein Schmied und spezialisiere dich etwa in Rüstung, dann kannst du bessere Brustrüstungen schmieden als jeder andere Spieler des Servers. […]

Die Auswahl macht hier die Würze aus. Wir wollen, dass die Spieler viele Optionen haben und sich aussuchen können, was sie erkunden wollen. Wollt ihr etwa mehr der Dungeongänger sein, Quests und Story erleben oder euch am PvP versuchen?

Im Video findet ihr alle Infos zu Dragonflight in 3 Minuten:

Ruhm ist weniger lästig, als ihr denkt: „Nichts ist exklusiv“

MeinMMO: Gerade zum Ruhm-System, das war ja in Shadowlands ziemlich unbeliebt. Warum habt ihr es behalten und wie habt ihr es verbessert?

Laura Sardinha: Das UI wird sehr ähnlich sein. Das war auch ziemlich gut, um seinen Fortschritt zu sehen und alles. Aber es hing sehr am Pakt, man musste es nutzen, das Wechseln war schwierig … das machen wir jetzt nicht mehr. Es wird organischer.

Arbeitet mit den großen Fraktionen zusammen, prüft euren Ruhm und seht direkt über das Interface an der Minimap, wo ihr gerade seid, was ihr haben wollt. Sagen wir, die Tuskarr haben ein Mount, das ihr haben wollt. Dann geht [ins Menü] und seht euch den Ruhm an. Ihr müsst dazu mit keinem NPC sprechen oder so. […] Seht eine Vorschau des Mounts und dann plant euren Tag so, dass ihr den Ruhm farmen könnt.

Das soll sehr flexibel werden und von da aus wollen wir schauen, wohin es sich entwickelt, auf Feedback hören. Wir hoffen, dass es diesmal positiver ankommt.

MeinMMO: Ist es notwendig, Ruhm zu farmen wie in Shadowlands, wo tatsächlich Macht dahinter verschlossen war, oder ist das mehr ein Ruf-System?

Laura Sardinha: Das ist wie Ruf, ja.

Morgan Day: Das Wort „Ruhm“ ist dasselbe, aber die Systeme dahinter und was ihr tun müsst, um damit zu interagieren, ist sehr unterschiedlich. In Shadowlands hatte jeder Pakt seinen Ruhm und ihr musstet euch einen auswählen, konntet nur dort Ruhm erlangen.

In Dragonflight könnt ihr an allen großen Fraktionen gleichzeitig arbeiten. Das ist ein wirklich großer Unterschied zwischen einer gemachten Wahl und Optionen, die zur Auswahl stehen. […]

Wir haben in Shadowlands etwas wichtiges gelernt. Sagen wir, du bist die Art von Spieler, die nur zu Raids einloggt, da mit Freunden abhängt und wieder verschwindet. Der klassische Raid-Logger. In Shadowlands gab es viele Dinge, von denen man das Gefühl hatte, dass man sie tun müsste, um raiden zu können.

Wenn man, nennen wir sie „exklusive Macht“, in solche Dinge steckt, sodass man sie nur dort bekommt – ein Legendary zum Beispiel – das haben wir verbessert. In der Welt [von Dragonflight] kann man ziemlich starkes Zeug bekommen, am Ende der Ruhmstufen etwa. Oder du kannst mit einem Crafting-Reagenz das Item-Level eines Gegenstandes auf heroische Stufe bringen.

Aber das sind nur Optionen. Das sind Möglichkeiten, die Items zu bekommen und es gibt einen Haufen anderer Wege dorthin. Spieler sollen merken: „Ja, so bekomme ich Verbesserungen, wenn ich will.“ Oder du bist vielleicht ein Spieler, für den das die einzige Möglichkeit ist, überhaupt heroische Items zu bekommen.

Das sind coole Möglichkeiten, aber nichts davon ist exklusiv. Das sind nur jeweils verschiedene Wegen zum gleichen Ziel.

„Jeder Drachenschwarm wird eine Rolle spielen“

MeinMMO: Ein wenig mehr zur Lore. Die Aspekte behaupten, nach Cataclysm den Großteil ihrer Macht eingebüßt zu haben. Aber sie haben eigentlich weitergemacht, als wäre nichts passiert: Zeitreisen, Landstriche wieder mit Leben füllen … Wie schwach sind die Aspekte wirklich?

Morgan Day: Das ist eine großartige Frage für Steve Danuser [lacht] Nicht gerade meine Expertise. Aber das ist eine der wichtigen Storys, die ihr entdecken könnt, während ihr durch die Dracheninseln reist. Und das ist etwas, das ich persönlich wirklich liebe.

Jede Zone hat seinen zugehörigen Drachenschwarm und ihr lernt dort etwas mehr darüber, was mit den Aspekten passiert ist. Sei es der schwarze Drachenschwarm in der ersten Zone oder, mein persönlicher Favorit, die Ebenen von Ohn’ahra, wo man alles Mögliche über den grünen Drachenschwarm erfährt.

Da steckt haufenweise Lore für die jeweiligen Drachenschwärme drin und vieles, was aufgedeckt wird, während wir die Story erleben und die Stärke der Aspekte wieder aufbauen. Das ist so der rote Faden, den wir erkunden wollen.

Und das Team hat wirklich einen guten Job geleistet, um Möglichkeiten einzubauen, mehr zu lernen in den Zonen. Es gibt tonnenweise Gesprächsoptionen mit NPCs, die man nicht einmal für Quests braucht, die aber mehr über die Dracheninseln oder die Schwärme erzählen. […]

MeinMMO: Um da etwas tiefer rein zu gehen: im Intro-Cinematic habt ihr uns einen ersten Blick auf den ersten Raidboss gegeben, statt auf den großen Bösewicht der Erweiterung, wie es sonst der Fall ist. Wohin geht die Story? Werden wir mehr Primal Incarnates treffen?

Morgan Day: Dorthin treibt uns die Story am Anfang der Erweiterung. Wer sind diese Incarnates? Razagath wurde befreit und sie ist nicht die einzige, sie hat Brüder und Schwestern, die genauso mächtig oder mächtiger sind als sie.

Das bringt viel Tiefe mit sich. Was passiert mit diesen Incarnates? Damals, zu Zeiten von Galakrond, haben sie die Gabe der Titanen abgelehnt, sich von ihnen abgewandt. Die Aspekte, die wir kennen, folgten aber dem Pfad der Titanen.

Da gibt’s viele Nuancen dazu, warum die beiden Fraktionen verschiedene Wege gehen und das ist eines der Haupt-Elemente, die wir erkunden wollen. Nicht nur mit den Incarnates selbst, ihren Plänen und warum sie den Titanen trotzen. Es ist sehr leicht, hier zu spoilern. Aber das ist eine der treibenden Kräfte.

MeinMMO: Also werden wir auch etwas mehr über die Titanen erfahren, schätze ich?

Morgan Day: Ja, eine der Hauptquests auf der Maximalstufe geschieht in Tyrhold, einem Ort in Thaldraszus. Da gibt es so eine Anlage der Titanen und durch die Story dort werden wir mehr lernen können.

MeinMMO: In einem der neuen Cinematics zuckte Alexstrasza zusammen, als Nozdormu „Iridikrons Hunger“ erwähnt hat. Was ist das, hat das was mit Galakronds Kannibalismus zu tun?

Morgan Day: Das ist eine sehr gute Frage und sehr tief in diesem Spoiler-Bereich. [lacht] Aber ich bin froh, dass dir das aufgefallen ist. In diese kleinen Details fließt viel Zeit und Arbeit. Vielleicht gibt es eine kleine Vorausdeutung da, aber ich will noch nichts verraten.

Hier seht ihr das entsprechende Cinematic:

MeinMMO: Habt ihr Pläne dafür, die Höhlen der Zeit wieder zu nutzen? Schließlich arbeiten wir schon mit dem bronzenen Drachenschwarm zusammen.

Morgan Day: Wie dir vielleicht schon aufgefallen ist, gibt es einen ziemlich großen Bronze-Schrein in Thaldraszus. Da gibt es ein paar Quests und da gibt es einige Möglichkeiten für uns, diesen Ort genauer zu erkunden. Was steckt etwa hinter diesen großen Türen? […]

Oder mit all dem Erwachen und was auf den Dracheninseln vor sich geht, was passiert in den Höhlen der Zeit? Jeder Drachenschwarm wird in der Erweiterung und der kommenden Story eine Rolle spielen. Aber ich kann nicht ins Detail gehen, aber mir gefällt die Idee.

Neuen Features sind „für neue Spieler, für Causals, für jeden einfach“

MeinMMO: Ein wenig mehr zum UI, weil ich mit dem selbst zu kämpfen hatte. Was war die größte Herausforderung, als ihr das neue UI erschaffen habt?

Laura Sardinha: Wir waren sehr froh, dass wir jetzt die Möglichkeit hatten, das gesamte UI zu überarbeiten. Wir wollten dabei vor allem auch unsere Werkzeuge updaten, wie wir das im Hintergrund bauen und sowas. Das wird auch für Addon-Autoren gut sein. Es wird leichter und viel besser, Addons zu erschaffen.

Unser Ziel ist es nicht, Addons zu entfernen. Wir wollen nur sicherstellen, dass das Standard-UI gut ist für neue Spieler, für Causals, für jeden einfach. […] Wir sollten einen Bearbeitungs-Modus haben, das ist irgendwie „normal“ heutzutage. Darum wollten wir das für neue Spieler haben. Es soll sich modern anfühlen, angenehm und leicht zu bedienen sein.

Das soll sich aber auch an Spieler richten, die schon lange spielen und an so etwas durch Addons gewohnt sind. Wir wollen sicherstellen, dass jeder [das neue UI] genießen kann, und die Herausforderung war, es auch leicht nutzbar zu machen.

Es gibt nicht allzu viele wirklich komplexe Menüs und Optionen, aber wir wollen nach dem hier noch mehr bauen. Wir sammeln Feedback der Community, wollen wissen, was ihnen fehlt aus allen Perspektiven. […]

Da geht es auch um Zugänglichkeit. Wenn es leichte Siege oder große Features für die Zukunft, die wir bringen können, um das Standard-UI noch besser zu machen. Das ist ein andauerndes Projekt, an dem wir immer noch arbeiten. […]

Es gibt noch viel zu tun und wir arbeiten dran.

MeinMMO: Ich habe selbst schon Feedback von meiner Gilde und auch mir selbst, dass es ein paar Sachen gibt, die einen einfach wahnsinnig machen – etwa, dass bestimmte Elemente nicht verschiebbar sind. Warum habt ihr einige Funktionen nicht eingeführt oder hinter Scripts versteckt?

Laura Sardinho: Das war mehr eine Sache der Zeit. Wir werden das alles sicherlich im nächsten Update bringen, da kannst du dann deine Erfahrungsleiste verschieben, Taschen und bestimmte Buttons.

Wir werden später mehr Optionen bringen für die Größe der Minimap und wir haben Feedback bekommen, dass Icons zu klein sind. Einige Leute können die Zahlen nicht erkennen. Wir wollen sicherstellen, dass es da Optionen gibt.

Darauf achten wir jetzt schon. Es war aber eine Sache der Zeit, dass wir alles fertig haben und ohne Bugs veröffentlichen können im Pre-Patch. Aber es kommen noch Updates mit den ganzen Anpassungen.

Morgan Day: Das betrifft auch alle Inhalte. Das UI, Talente, Crafting – wir sind noch am Anfang. Wir wollten eine felsenfeste Grundlage, von der aus wir uns ausweiten und wachsen können in Dragonflight und späteren Erweiterungen.

Diese Features werden die Zukunft von WoW für immer verbessern, nicht nur für Dragonflight.

MeinMMO: Danke für die Antworten!

Dragonflight erscheint am 29. November 2022. Ab da könnt ihr die Dracheninseln bereisen und erfahren, was es mit den Drachen, den Aspekten und den neuen Gegnern auf sich hat, die wir treffen können. Ein wenig habe ich in der Beta schon gespielt und auch der Pree-Patch begeistert mich:

