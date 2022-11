WoW-Spieler erreicht in Dragonflight Level 60 in etwas über 3 Stunden – Stellt Rekord auf

Der YouTuber Harldan beschäftigt sich intensiv mit Speedruns in World of Warcraft. Bereits in der Beta verbrachte er etliche Stunden damit, die schnellste Route zum Leveln in Dragonflight zu finden. Diese präsentiert er nun in einem Video.

Wie schnell war er? Mit seinem komplett neuen Charakter brauchte Harldan 3 Stunden und 21 Minuten, um ihn von Level 10 bis auf Level 60 zu bringen. Mit seiner Strategie könntet ihr also den Sprung von einem neuen Charakter bis zum Einstieg in die neuen Gebiete von Dragonflight an einem Abend schaffen.

Allerdings profitierte der YouTuber von einigen Buffs, die derzeit aktiv sind, sowie von Items, die er sich zuvor organisiert hat. Schon jetzt brechen die Spieler afgrund der Buffs einige Rekorde auf dem Live-Server.

Level-Route, Tipps und Buffs für den Rekord-Run

Wie hat er diesen Rekord aufgestellt? Zuerst erstellte sich Harldan einen Vulpera Mönch. Er sieht das Windwalker-Build beim Mönch als das stärkste an, wenn es um Speedruns geht.

Danach sammelte er erstmal allerhand Materialien und Gegenstände ein, die ihm das Leveln erleichtern. Dazu zählen zusätzliche Taschen, Tränke, Buff-Food, Quest-Gegenstände und Erbstücke. Erbstücke sind spezielle Ausrüstungsgegenstände, die mit eurem Level mitskalieren, sodass ihr keine Sorge haben müsst, irgendwann zu schwach für euer Level zu sein.

Ebenfalls wichtig sind Tränke, die eure erhaltene Erfahrung erhöhen, sowie Items, mit denen er schneller laufen kann. Er empfiehlt dafür den Gesprungenen Kontrolledelstein für den Radinax.

Hier könnt ihr euch den kompletten Run anschauen:

Von welchen begrenzten Buffs profitierte er? Auch auf dem Beta-Server gibt es den Buff zum Geburtstag von WoW, was 18 % zusätzliche Erfahrungspunkte brachte. Zusätzlich nutzte er das Dunkelmond-Event, um einen weiteren Buff um 10 % zu bekommen.

Beide Events sind jedoch zeitlich begrenzt, weswegen ihr sie nicht direkt zum Start von Dragonflight nutzen können werdet.

Was war seine Level-Route?

Harldan begann seine Reise damit, dass er von Orgrimmar nach Silbermond reist. Von dort sprang er nach Unterstadt und beginnt mit dem Leveling in Silberwald. Chromie und eine entsprechende Zeitanpassung lässt er erstmal außen vor.

Bis Level 20 bleibt er in dem Gebiet und springt dann zurück nach Orgrimmar. Von dort geht es wieder zum Dunkelmond-Jahrmarkt, um die Buffs aufzufrischen. Außerdem aktiviert er den Kriegsmodus für einen weiteren XP-Bonus. Mit Hilfe des Camps der Vulpera springt er dann wieder zurück nach Silberwald.

Nachdem er weitere Quests in Silberwald abgeschlossen hat, ging es dann in das nächste Gebiet Vorgebirge des Hügellands.

Auf Level 30 portet er wieder zurück nach Orgrimmar. Dort lernt er dann die nächste Stufe im Reiten und aktiviert die Chromie-Zeit für Warlords of Draenor. Im Folgenden spielt er dann die Story der Eisernen Horde.

Auf Stufe 36 teleportiert er sich zurück zu den Pandaren, um dort die Mönch-Quests zu machen. Die hatte er zuvor ignoriert.

Nach den Quests erreichte er Level 38 und portet sich zurück ins Vorgebirge des Hügellands, um dort weiter zu spielen.

Auf Stufe 40 kehrte er wiederum nach Orgrimmar zurück, um die Chromie-Zeit auf Cataclysm zu stellen.

Bis Level 53 blieb er im Vorgebirge des Hügellands. Danach sprang er zurück in die Inhalte von Warlords of Draenor und erreichte dort Level 60.

Während des gesamten Runs achtet er zudem darauf, „Rare Spawns“ zu finden und zu töten. Die geben mitunter so viele Erfahrungspunkte wie eine ganze Quest.

Von Level 50 bis Level 60 brauchte Harldan übrigens nur rund 30 Minuten. Allerdings wurden hier für Dragonflight Anpassungen im Vergleich zur aktuellen Live-Version von Shadowlands vorgenommen. Generell ist die benötigte Erfahrung bis Stufe 60 mit Dragonflight erheblich viel weniger (rund 57 %, via IcyVeins).

Wäre es noch schneller gegangen? Laut Harldan ja. Er verlor einige Zeit in langen Ladescreens und hatte zudem Pech mit den Aufzügen in Orgrimmar. Die Zeit ließe sich wohl noch um einige Minuten drücken.

Was sagt ihr zu diesem Speedrun von Harldan? Und wir bereitet ihr euch auf das Leveln in Dragonflight vor? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Ab dem 16. November kommt außerdem die neue Klasse von Dragonflight nach WoW: die Rufer der Dracthyr. In unserem Guide erklären wir euch, wie ihr sie optimal spielt:

