WoW: Level 50 in nur knapp 4 Stunden – So krass sind die aktuellen XP-Boni

Leveln in World of Warcraft ging noch niemals so schnell. In weniger als einem Abend habt ihr eure Charaktere schon auf Stufe 50.

Wenn man im modernen World of Warcraft einen Charakter leveln will, um diesen möglichst fit für die Dracheninseln zu haben, dann war wohl noch nie ein besserer Zeitpunkt. Aktuell stapeln sich die Erfahrungs-Boni nur so, dass die Level-Phase buchstäblich wie im Flug vergeht. Im Subreddit von WoW prahlen daher einige mit ihrer Level-Zeit, die sich sehen lassen kann – denn nur noch etwas mehr als 4 Stunden benötigt man, um Stufe 50 zu erreichen.

Was ist passiert? Im WoW-Subreddit teilte Err0 einen Screenshot, der seinen Lichtgeschmiedeten Draenei-Jäger zeigte. Der war gerade frisch auf Stufe 50 angekommen und hatte dabei eine Spielzeit von gerade einmal 4 Stunden und 16 Minuten – das war also die gesamte Zeit, die Err0 benötigte, um bis Stufe 50 zu leveln.

Lichtgeschmiedete Draenei zählen dabei als Verbündetes Volk, sie beginnen also schon auf Level 10. Doch das macht laut Err0 keinen großen Unterschied, denn die Zeit von Stufe 1 bis 10 würde maximal nochmal 20 bis 30 Minuten hinzufügen.

Welche Level-Route hat er genommen? Wer genauso schnell leveln möchte, kann einfach die Level-Route von Err0 kopieren. Die ist ziemlich simpel und führt in wenigen Stunden zum Erfolg. Er ging dabei wie folgt vor:

Die „Warlords of Draenor“-Intro-Erfahrung bis hin zur Freischaltung der Garnison

Umstellung bei Chromie auf „Cataclysm-Zeit“

Der Wald von Elwynn

Das Rotkammgebirge

Der Dämmerwald

Loch Modan

Nach Abschluss der 4 Gebiete sollte man bereits auf Stufe 50 angekommen sein.

Wichtig ist dabei, nebenbei auch die Augen nach „Rare Spawns“ offenzuhalten. Denn die geben beim Töten mitunter so viel XP, wie der Abschluss einer Quest.

Welche XP-Boni hat er kombiniert? Aktuell gibt es sehr viele XP-Boni, die miteinander kombinierbar sind. So läuft noch der „Wind der Weisheit“-Buff, der satte 50 % Bonus-Erfahrung gewährt. Aber auch der Geburtstag von WoW ist aktiv, was nochmal zusätzliche 18 % spendiert. Wer dazu noch einen Besuch beim Dunkelmondjahrmarkt abstattet, erhält weitere 10 %. Das führt zu einem Gesamtbonus von 78 % mehr Erfahrungspunkten. Ab Stufe 20 sollte man dann noch den Kriegsmodus aktivieren, um nochmal 10 % bis 15 % als weiteren Bonus zu erhalten.

Warum hat er auf Stufe 50 aufgehört? Der Grund dafür ist, dass man mit Stufe 50 aktuell zwangsweise noch nach Shadowlands muss. Die letzten 10 Level (also bis Stufe 60) gehen deutlich langsamer und müssen in den Schattenlanden erledigt werden. Das wird sich allerdings bald ändern, dann die „Chromie-Zeit“ wird schon bald auf Stufe 60 ausgeweitet. Dann ist es möglich, bis Stufe 60 auch in alten Gebieten zu leveln. Gleichzeitig wird die notwendige Erfahrung von Stufe 50 bis 60 drastisch reduziert – knapp 80 % weniger XP sind dann erforderlich.

Wer „maximal effizient“ spielen möchte, bringt jetzt so viele Charaktere wie möglich auf Stufe 50 und erledigt den Rest, nachdem die Änderung an der Chromie-Zeit stattgefunden hat.

Levelt ihr gerade auch eure Twinks? Habt ihr das schon lange hinter euch gebracht? Oder macht ihr das erst mit der neuen Erweiterung Dragonflight?