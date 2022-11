WoW: Die Geschichte der Drachen – Was ihr wissen müsst, um die Story von Dragonflight zu verstehen

Was sind Drachen in World of Warcraft eigentlich und was ist ihre Geschichte? Wir fassen die wichtigsten Infos zu den Drachen für euch zusammen.

In World of Warcraft steht bald der Release der neusten Erweiterung „Dragonflight“ an. Es geht auf die Dracheninseln, wo wir den verschiedenen Drachenschwärmen dabei helfen müssen, unterschiedlichste Probleme zu lösen. Doch wer die Geschichte von Blizzards MMORPG nicht von Anfang an verfolgt hat, der kann mit den Drachen vielleicht nicht so viel anfangen.

Haben die Farben eine besondere Bedeutung?

Wer sind die Anführer der Drachen?

Warum sind Drachen so wichtig für Azeroth?

Sind Drachen nicht eigentlich böse?

Mit diesem Artikel wollen wir die Story der Drachen von World of Warcraft zusammenfassen – sodass ihr genug Wissen habt, um anschließend in Dragonflight zu verstehen, was da eigentlich abgeht. Beachtet dabei, dass wir nicht explizit auf jedes Detail der Drachen-Geschichte eingehen können, immerhin füllt das bereits mehrere Bücher. Dieser Artikel soll euch stattdessen mit den wichtigsten Informationen versorgen, um die großen Zusammenhänge zu verstehen.

Die Entstehung der Drachenschwärme

In den frühen Tagen von Azeroth, allerdings deutlich nach dem Kampf der alten Götter gegen die Titanen, begannen Proto-Drachen in Azeroth aufzutauchen. Der Legende nach entwickelten sich diese Drachen langsam aus Elementar-Wesen und eroberten so die Lüfte und wurden zur dominanten Spezies auf Azeroth.

Diese Proto-Drachen hatten optisch noch wenig mit den heute bekannten Drachen zu tun – ihr Aussehen war grobschlächtiger, ihr Wesen weitaus chaotischer und sie waren noch nicht so intelligent, wie sie es später sein würde. Doch schon damals formten sich unterschiedliche Farben unter den Proto-Drachen aus, die später einmal die Farben der bekannten Drachenschwärme sein würden.

Unter all den Proto-Drachen gab es eine Bestie, die als Galakrond bekannt war. Ein gigantischer Drache, der immer weiter wuchs und alle anderen Drachen zu verschlingen drohte. Korrumpiert von den alten Göttern in der Erde, wurde dieses Monster immer riesiger und abscheulicher, sodass die eigentlich verfeindeten Drachenschwärme keine andere Chance sahen, als ihren Instinkt nach Flucht zu überkommen und sich gemeinsam gegen Galakrond zu stellen.

Der gigantische Galakrond war so riesig, dass er selbst die größten anderen Drachen mit einem Biss verschlingen konnte.

Den fünf größten Drachen gelang es, Galakrond letztlich zu bezwingen. Beeindruckt von dieser Leistung, erwählten die Titanen diese fünf großen Drachen aus, um sie mit einem Teil ihrer Macht zu versehen. Sie sollten künftig die Wächter von Azeroth sein. Das war die Geburtsstunde der fünf großen Drachenschwärme:

Der rote Drache Alextrasza wurde zur Lebensbinderin und Königin aller Drachen.

Ihre grüne Schwester Ysera wurde zur Herrin der Träume und Wächterin über den smaragdgrünen Traum.

Der blaue Drache Malygos wurde zum Herr der Magie und Wächter über das Arkane.

Der bronzene Drache Nozdormu wurde zum Meister der Zeit und Wächter der Zeitlinien.

Der schwarze Drache Neltharion wurde zum Erdwächter.

Diese Drachen waren künftig als „Aspekte“ bekannt. Die fünf großen Aspekte von Azeroth, jeder mit seinem eigenen Aufgabenbereich, teilten sie aber die Mission, den Planeten zu beschützen.

Im Cinematic „Vermächtnisse – Kapitel 1“ erzählt Nozdormu aus seiner Sicht, wie die Aspekte entstanden sind:

Durch die Macht der Titanen veränderte sich das Aussehen der Proto-Drachen hin zu den majestätischen Drachen-Gestalten, wie man sie heute kennt. Ihre Intelligenz nahm weiter zu und auch waren die Drachen künftig in der Lage, eine humanoide Form anzunehmen, etwa wenn sie mit anderen Völkern interagierten.

Für viele Jahrtausende gedeihten die Drachenschwärme unter Alexstraszas Herrschaft und sie beobachteten, wie die sterblichen Völker Azeroths langsam das Licht der Welt erblickten. Die Aspekte arbeiteten Hand in Hand und nahmen ihre Rolle als Wächter von Azeroth sehr ernst.

Zu diesem Zweck bevölkerten sie auch eine bestimmte Inselgruppe, auf der sie ihre Heimat errichteten – die Dracheninseln.

Der Verrat des Erd-Wächters

In all der langen Zeit begann jedoch Neltharion sich langsam von seinen Brüdern und Schwestern zu entfremden. Das lag daran, dass der schwarze Drache von leisen Einflüsterungen heimgesucht wurde, die aus dem Inneren des Erdreichs zu ihm drangen und gerade ihn als Erd-Wächter erreichten. Langsam aber sicher verfiel er den Einflüsterungen der Alten Götter und begann einen Plan zu schmieden, um sich und seinen Schwarm über alle Drachen zu erheben.

Als die Brennende Legion dann beim „Krieg der Urahnen“ vor über 10.000 Jahren angriff, setzte Neltharion seinen Plan in die Tat um. Die Drachenschwärme halfen den Sterblichen dabei, sich gegen die Dämonen der Legion zu verteidigen, doch genügte ihre Kraft nicht. Also verlangte Neltharion von den anderen Aspekten, einen Teil ihrer Essenz in ein Artefakt zu geben – die Drachenseele.

Dieses Relikt besaß unvorstellbare Macht, allerdings schwächte der Prozess die Aspekte – außer Neltharion, der seine Macht gänzlich für sich behielt.

Neltharion fiel seine Brüder und Schwestern an, der gesamte schwarze Schwarm stellte sich gegen die anderen Drachen. Viele Drachen starben dabei, vor allem der blaue Schwarm wurde drastisch dezimiert.

Obwohl es Neltharion nicht gelang, die anderen Aspekte auszulöschen und die Weltherrschaft an sich zu reißen, war er fortan eine von Azeroths größten Bedrohungen. Er legte seine Rolle als Erdwächter ab und nannte sich selbst künftig „Todesschwinge“ („Deathwing“) oder auch „Aspekt des Todes“.

In „Vermächtnisse – Kapitel 2“ erzählt Nozdormu vom Verrat des Erd-Wächters:

In den kommenden 10.000 Jahren ist nur recht wenig über die Drachen bekannt. Die verbliebenen Aspekte kamen weiter ihren Aufgabe nach, während Todesschwinge mit seinen schwarzen Drachen versuchte, die verschiedenen Völker von innen heraus zu manipulieren, um sie immer wieder in Krieg versinken zu lassen.

Die Unterwerfung der Roten durch die Orcs

Ein besonders einschneidender Moment für die Drachen ist die Geschichte rund um Alexstrasza zur Zeit des zweiten Krieges (Warcraft II). Die Drachenseele – die man nun „Dämonenseele“ nannte – wurde vom Orc Zuluhed gefunden, den Todesschwinge zur Dämonenseele geführt hatte. Mit der Dämonenseele gelang es den Orcs vom Drachenmal-Clan, Alexstrasza zu unterwerfen. Die anderen roten Drachen konnten Alexstrasza nicht retten, aus Angst, der Orc würde sie mit der Dämonenseele vernichten.

Alexstrasza wurde in dieser Zeit von den Orcs dazu gezwungen, permanent Eier zu legen. Die daraus entstandenen Drachen und Welplinge wurden wiederum von den Orcs abgerichtet und ihres Willens beraubt, um als treue Reittiere zu dienen, die wiederum Tod und Verwüstung über alle Feinde der Orcs brachten.

Als Wächterin des Lebens quälte Alexstrasza dieser Missbrauch besonders – nicht nur der Zwang, immer neue Nachkommen zu erschaffen, sondern auch die Tatsache, dass ihre Kinder nun für den Tod unzähliger Wesen verantwortlich waren.

Alexstrasza, als sie sich aus der Gefangenschaft der Orcs befreit.

Als Alexstrasza von einem Gefängnis zu einem anderen gebracht werden sollte, griff Todesschwinge an, um sich einige Eier der Drachenkönigin zu stehlen – er wollte daraus Kinder für seinen eigenen Schwarm erschaffen. Dieser Angriff führte allerdings dazu, dass Alexstrasza letztlich befreit werden konnte und die Drachenseele vom Menschenmagier Rhonin vernichtet wurde.

Die roten Drachen verschwanden daraufhin von der Bildfläche und zogen sich zurück, um sich körperlich und emotional von den Torturen zu erholen, die sie und ihre Königin erlitten hatten.

Der Nexus-Krieg und der Tod des blauen Aspekts

Seit Malygos bei Todesschwinges Verrat einen großen Teil seines Schwarms eingebüßt hat, war er nicht mehr der selbe. Er lebte zurückgezogen mit den verbliebenen blauen Drachen und wurde fokussierter. Letztlich kam er zur Ära von „Wrath of the Lich King“ zu dem Schluss, dass die Magie etwas ist, das den sterblichen Völkern weggenommen werden muss. Immerhin hatte die Magie über Umwege für viel Leid gesorgt.

Malygos begann also, die Magier der sterblichen Völker einzusperren und zu töten und gleichzeitig die Magie der Welt und ihrer Relikte zu horten.

Obwohl die anderen Aspekte davon abrieten und vor allem Alexstrasza versuchte, Malygos zu überzeugen, stand sein Plan: Er wollte alle „bösen“ Magie-Nutzer von der Welt tilgen, was auch die Kirin Tor von Dalaran und alle anderen sterblichen Magienutzer umfasste.

Malygos, der blaue Aspekt.

Alexstrasza scharte daraufhin die anderen Drachenschwärme um sich und es kam zum „Nexuskrieg“ – dem Kampf gegen Malygos, der mit dem Tod des blauen Aspekts endete.

Für einige Jahre blieb der Posten des Apekts dann unbesetzt, bevor im Verlauf von „Cataclysm“ der blaue Drache Kalecgos diese Position einnahm.

Der Untergang der Aspekte

Erst vor einigen Jahren haben die Aspekte einen großen Teil ihrer titanischen Kraft eingebüßt. Während der Erweiterung „Cataclysm“ kam es zum finalen Kampf gegen Todesschwinge. Der brach aus der Erde hervor und verwüstete Azeroth, um die „Stunde des Zwielichts“ herbeizuführen – eine verdrehte Version der Welt, in der die alten Götter gewonnen haben und sogar Todesschwinge selbst gestorben ist.

Um den einstigen Erdwächter aufzuhalten, holten die verbliebenen Aspekte mithilfe der Helden die Drachenseele aus der Vergangenheit und lenkten erneut ihre Energie hinein. So gelang es, Todesschwinge letztlich zu bezwingen und seinem Kataklysmus ein Ende zu setzen.

Allerdings hatte das erneute Aufladen der Drachenseele einen Preis, denn die Aspekte verloren dabei ihre Unsterblichkeit und auch viel der Macht, die ihnen von den Titanen verliehen worden war. Damit einher ging auch der Verlust der Fruchtbarkeit – seit dem Kataklysmus können die großen Drachenschwärme keine Eier mehr legen, sodass ihre Zahl limitiert ist und nur noch abnimmt.

Die Drachen zogen sich daher ein wenig aus dem Weltgeschehen zurück und konnten ihrer Aufgabe, die Welt zu beschützen, nur noch in geringerem Umfang nachkommen.

Eines großen Teiles ihrer Kraft beraubt, gelang es einige Jahre später dem Satyr Xavius, die grünen Aspekt Ysera zu verderben und sie zu einem Wesen des Alptraums werden zu lassen. Ysera griff daraufhin den Tempel der Elune an und wurde von Tyrande und den Helden erlegt. Die Seele Yseras wurde allerdings von der Mondgöttin gerettet und direkt in den Ardenwald, ein Reich der Schattenlande, gebracht. Dort konnten Spieler in „Shadowlands“ erleben, wie Ysera wiedererweckt wurde und nun einen Platz im Jenseits eingenommen hat.

Es gibt bereits Spekulationen, dass Ysera künftig zurück in die Welt der Lebenden kehren könnte.

Die 5 großen Drachenschwärme

Insgesamt gibt es 5 große Drachenschwärme. Die wichtigsten Infos haben wir hier in aller Kürze, damit ihr wisst, was ihr von den jeweiligen Drachen zu erwarten habt.

Der rote Drachenschwarm

Aktuelle Anführerin: Alexstrasza

Der rote Drachenschwarm kümmert sich um den Schutz des Lebens und der Schöpfung als solches. Entsprechend wird die Drachenkönigin auch oft als „Mutter allen Lebens“ bezeichnet und viele Mütter Azeroths „beten“ sogar zu Alexstrasza, wenn sie um den Schutz ihrer Kinder bitten.

Bekannte Mitglieder: Korialstrasz

Alexstrasza ist die Anführerin des roten Drachenschwarms.

Der grüne Drachenschwarm

Aktuelle Anführerin: Keine, Anwärterin ist Merithra (Tochter von Ysera)

Frühere Anführerin: Ysera

Der grüne Drachenschwarm wacht über die Natur und damit auch den Smaradgrünen Traum. Dementsprechend haben vor allem Druiden der sterblichen Völker eine starke Verbindung zu diesem Drachenschwarm. In der physischen Welt befinden sich diese Drachen häufig in tiefem Schlaf, da sie sich mehr im Smaradgrünen Traum als in der wachen Welt aufhalten. Das macht diese Drachen allerdings auch anfällig für den Alptraum, der bereits viele grüne Drachen verschlungen und letztlich das Leben gekostet hat.

Bekannte Mitglieder: Merithra

Der blaue Drachenschwarm

Aktueller Anführer: Kalecgos

Frühere Anführer: Malygos

Der blaue Drachenscharm ist der Wächter der Magie und der Leylinien. Viele von ihnen sammeln magische Artefakte, um sie vor allem vor den „unvorsichtigen Sterblichen“ zu verstecken. Sie sehen Magie als ihre Domäne an und sind häufiger in kalten Gebieten anzutreffen. Der blaue Drachenschwarm wurde am stärksten im Laufe der Jahre dezimiert – einmal durch Todesschwinges Verrat und einmal durch den Nexuskrieg („Wrath of the Lich King“).

Bekannte Mitglieder: Azuregos

Der bronzene Drachenschwarm

Aktueller Anführer: Nozdormu

Die bronzenen Drachen bewachen die Zeitlinien und sorgen dafür, dass die Geschichte so stattfindet, wie sie ablaufen soll. Ihre großen Widersacher sind die Anhänger des „Ewigen Drachenschwarms“, die versuchen, Azeroth von der tatsächlichen Zeitlinie abzubringen und andere Ereignisse herbeizuführen. Daher sind die bronzenen Drachen immerzu damit beschäftigt, die Vergangenheit und Zukunft zu beobachten, um Fehler im Ablauf ausfindig zu machen und zu beseitigen, bevor es Folgen für die Gegenwart hat.

Bekannte Mitglieder: Chronormu (bekannt als Gnomin „Chromie“)

Der schwarze Drachenschwarm

Aktueller Anführer: Keiner, Anwärter ist Furorion

Frühere Anführer: Neltharion, später bekannt als Todesschwinge

Der schwarze Drachenschwarm herrscht über das Land und die Berge und ist in der Lage, ganze Landstriche zu formen. Allerdings hat das die Mitglieder dieses Schwarms auch anfällig für die Alten Götter gemacht, die sich tief in der Erde eingenistet hatten. Fast alle schwarzen Drachen sind Feinde und viele haben versucht, die sterblichen Völker zu unterwandern, um etwa die Geschicke der Menschen zu lenken und Zwietracht zu säen.

Bekannte Mitglieder: Onyxia, Nefarian, Furorion

Die kleineren Drachenschwärme

Abgesehen von den 5 großen Drachenschwärmen, gibt es noch eine Reihe von kleineren Drachenschwärmen, die zumeist aus den anderen hervorgegangen sind. Sie spielen nur eine kleinere Rolle in der Geschichte von World of Warcraft, nehmen oft die Seite der Antagonisten ein – aber ihr Einfluss ist dennoch erwähnenswert.

Der chromatische Drachenschwarm

Ein kleiner, experimenteller Schwarm, der von den schwarzen Drachen gezüchtet wurde. Neltharion und Nefarian (Neltharions Sohn) versuchten, alle fünf Drachenschwärme zu vereinen und erschufen dabei einige Entartungen, von denen nur wenige lebensfähig waren. Doch eine Handvoll Experimente gelang zumindest teilweise und wurde zu furchteinflößenden Kreaturen.

Der ewige Drachenschwarm

Diese Drachen waren früher bronzene Drachen, wurden aber durch verschiedene Einflüsse korrumpiert. Sie sind die direkten Gegenspieler der bronzenen Drachen und versuchen die Zeitlinien aus dem Gleichgewicht zu bringen, um eine andere Geschichtsschreibung herbeizuführen.

Murozond – ein Anagramm zu „Nozdormu“.

Die Netherschwingen

Einige schwarze Dracheneier wurden in den wirbelnden Nether gebracht und dort von dessen wilden Magien durchzogen. Die daraus entstandenen Drachen nennt man „Netherschwingen“, die nun vor allem in der Scherbenwelt leben und dort von den Orcs als Reittiere benutzt wurden. Inzwischen ist der „Schwarm“ zwar frei, über den Verbleib ist aber wenig bekannt.

Alptraumdrachen

Bei den Alptraumdrachen handelt es sich um ehemals grüne Drachen, die der Verderbnis des Alptraums anheimgefallen sind. Sie sind somit die direkten Gegenspieler der grünen Drachen und versuchen die Verderbnis des Alptraums weiter auszubreiten. Die Verderbnis ist so mächtig, dass selbst der grüne Aspekt Ysera von ihr verschlungen wurde.

Die Alptraumdrachen sind die Gegenspieler der Grünen.

Seuchendrachen

Kein tatsächlicher „Schwarm“, sondern der Versuch des Kults der Verdammten, Drachen mit der Seuche schon im Ei zu manipulieren. Die Drachen haben anschließend nekromantische Fähigkeiten und sollen dem Kult dabei helfen, die Seuche des Untodes stärker zu verbreiten.

Zwielichtdrachen

Ein weiteres Experiment der schwarzen Drachen, ausgeführt von Sintharia, einer früheren Gefährtin von Neltharion. Sie versuchte einige schwarze Dracheneier mit dem Wissen über die Netherdrachen zu verändern und erschuf dabei die Zwielichtsdrachen, die besonders große Zerstörung hervorrufen können, aber ebenfalls dem Wahnsinn der alten Götter sehr nah sind.

Mit Dragonflight wird die Geschichte der Drachen weiter ausgeschmückt und neue Details kommen ans Tageslicht. Doch mit all dem Wissen aus diesem Artikel solltet ihr zumindest die Grundlagen kennen, um am Ende zu verstehen, was auf den Dracheninseln eigentlich so abgeht.