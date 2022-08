WoW: Tyrandes Schicksal in Dragonflight – Nachtelfen-Fans müssen jetzt ganz stark sein

Alles, was ihr zu der neuen WoW Erweiterung „Dragonflight“ wissen müsst – in 3 Minuten

Zu guter Letzt könnte diese Entscheidung auch schlicht erzählerische Gründe haben. Wenn man ein paar aktuelle, sehr mächtige Charaktere etwas beiseite schiebt, dann erschafft das mehr Spielraum für neue Charaktere, die stärker in den Vordergrund treten können – so wie etwa Shandris in den letzten Erweiterungen.

Wichtig ist auch, dass aus dem Dialog nicht eindeutig hervorgeht, ob Malfurion tatsächlich stirbt oder lebt. Es wäre gut möglich, dass er als Sterblicher im Ardenwald bleibt und in seiner Position als Erzdruide an der Seite der Winterkönigin dafür sorgt, dass der Wald regeneriert. Immerhin ist ein großer Teil des Ardenwalds durch die Anima-Dürre abgestorben und muss neu kultiviert werden.

Gleichzeitig gibt es aber auch leicht Gründe zu finden, warum Malfurion für diesen „Tausch“ infrage kommt. Zum einen stimmt es, dass Ysera nur vom Alptraum verdorben wurde, weil Malfurion in blindem Zorn in Val’sharah losgestürmt ist. Gleichzeitig ist Ysera aber auch lange ein Mentor von Malfurion gewesen, immerhin haben sie viele Jahre zusammen im smaragdgrünen Traum verbracht.

Warum passiert das? Malfurion ist, ähnlich wie Tyrande als Nachtkriegerin, eines der mächtigsten Wesen auf Azeroth. Auch wenn das vor allem in den Geschichten (etwa zum „Krieg der Dornen“ und Büchern) gezeigt wurde, ist der Erzdruide Malfurion so mächtig, dass die Horde als Ganzes ihn fürchtet.

Tyrande: Ich bin so müde, Malfurion. Verlange das nicht von mir. Nach allem, was wir ertragen musste …

Ein Opfer für die grünen Drachen: Im Verlauf von Dragonflight kommt es zu einer folgenschweren Entscheidung der Nachtelfen. Denn offenbar braucht der grüne Drachenschwarm Hilfe und ist auf die Rückkehr von Ysera angewiesen – doch die hängt in den Schattenlanden fest. Schon in Patch 9.2.5 hieß es, dass Ysera vielleicht eines Tages nach Azeroth zurückkehren kann, doch das werde „einen großen Preis“ fordern. Jetzt ist dieser Preis bekannt:

Die Geschichte der Nachtelfen von World of Warcraft wird in Dragonflight weitererzählt. Es ist Zeit, für neue Opfer – und die dürften nicht allen schmecken.

