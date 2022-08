WoW: Auch nach 14 Jahren kriegt ihr nicht genug von einer Erweiterung

Eine Erweiterung ist viel beliebter als jede andere in World of Warcraft. Es dürfte nicht schwer zu erraten sein, welche das ist.

Es gibt nur wenige Spiele, die eine so lange Lebensdauer wie World of Warcraft haben. Inzwischen steuert Blizzards MMORPG mit großen Schritten auf seine bisher 9. Erweiterung zu und führt uns dann auf die Dracheninseln. Vor einigen Tagen haben wir allerdings einen Rückblick gewagt und wollten von euch in einer Umfrage wissen, welche Ära von World of Warcraft denn die beste aller Zeiten war. Insgesamt 4.474 Leser haben mitgemacht und uns ihre Meinung kundgetan.

Wir könnten nun behaupten, dass es ein knappes „Kopf an Kopf“-Rennen zwischen zwei Erweiterungen war – aber das wäre schlicht gelogen. Ihr wisst, was ihr mögt und das ist ganz eindeutig Wrath of the Lich King.

Fast die Hälfte von euch feiert Wrath of the Lich King

Von den über 4.400 Stimmen haben ganze 2.031 für „Wrath of the Lich King“ gestimmt. Mit einem stolzen Ergebnis von 45 % aller Stimmen landet die Reise nach Nordend ganz locker auf Platz 1.

Für viele war Wrath of the Lich King die Weiterführung der Kampagne von Warcraft III: The Frozen Throne und damit das Ende der Arthas-Saga. Es war ein würdiger Abschluss für eine tolle Geschichte und brachte „nebenbei“ auch noch die neue Klasse des Todesritters.

Der Kampf gegen den Lichkönig – euer absoluter Favorit.

So schrieb Leyaa in den Kommentaren auf MeinMMO zum Beispiel:

WotLK ist für mich unangefochten. Technischer Fortschritt mit viel Phasing-Einsatz, bessere und kontinuierlichere Story als seine Vorgänger, tolle Gebiete, Dungeons und Raids. Arthas als Hauptthema war einfach Klasse!

Hinzu kommt, dass Wrath of the Lich King für viele Spieler:innen auch der Einstieg in die World of Warcraft war – nie wieder hatte das MMORPG so viele Abonnenten wie damals zur Hochzeit in Eiskrone.

Jeder 5. sieht Legion als das beste Addon

Auf dem zweiten Platz liegt, bereits deutlich abgeschlagen, mit 20 % aller Stimmen (881) die Erweiterung Legion.

Legion hatte bereits den natürlichen Bonus, dass es direkt nach einer sehr schlecht aufgenommenen Erweiterung „Warlords of Draenor“ erschien. Allerdings feierte die Erweiterung auch ein ziemliches Feuerwerk ab. So ziemlich alle großen und kleinen Charaktere der gesamten WoW-Geschichte hatten wieder einen Auftritt. Jede Klasse hatte eine eigene Kampagne und es gab sagenumwobene Waffen wie den Ashbringer oder auch neue Favoriten wie Xal’atath.

Legion brachte die Dämonenjäger – und viele coole Stories.

Dazu gab es mit Suramar ein richtig starkes Endgame-Gebiet, das sich über mehrere Wochen hinweg frisch anfühlte.

Starke, emotionale Story-Momente, wie etwa der Tod von Tirion Fordring oder des grünen Drachenaspekts Ysera sorgten zusätzlich dafür, dass Legion lange in Erinnerung bleiben würde.

The Burning Crusade landet auf Platz 3

Auf dem 3. Platz mit 12 % der Stimmen (520) landet The Burning Crusade relativ knapp auf dem Treppchen. „TBC“ war die erste Erweiterung von World of Warcraft und sorgte dafür, dass die groben Schnitzer der Grund-Version beseitigt wurden. Heroische Dungeons sorgten für mehr Anreize, diese auch weiterhin zu besuchen.

Unvergessen sind natürlich auch die Draenei und Blutelfen. Vor allem letztere sorgten dafür, dass die Horde endlich auch ein „hübsches“ Volk hatte, was für einen großen Schwung neuer Charaktere sorgte – ganz davon abgesehen, dass Schamanen und Paladine nun beiden Fraktionen zur Seite standen.

Blutelfen wurden rasch zum beliebtesten Volk der Horde.

The Burning Crusade ist auch wegen einiger extrem langer und (für damalige Verhältnisse) komplexer Bosskämpfe in Erinnerung geblieben. Egal ob der Kampf gegen Lady Vashj, Kael’thas Sonnenwanderer oder Illidan im schwarzen Tempel – die Raidbosse blieben in Erinnerung und haben noch heute einige der hübschesten Waffen oder Reittiere im Gepäck.

Shadowlands landet auf dem letzten Platz

Wenn man die Entwicklung der letzten Jahre beobachtet hat, dann dürfte es wohl wenig verwunderlich sein, dass Shadowlands bei großen Teilen der Spielerschaft nicht gut ankam. Mit gerade mal 1 % der Stimmen landet Shadowlands auf dem letzten Platz, sogar noch hinter dem schon damals ungeliebten Warlords of Draenor. Hier sind die letzten Plätze im Schnelldurchlauf:

Platz 4: Mists of Pandaria (11 %, 495 Stimmen)

Platz 5: Cataclysm (4 %, 166 Stimmen)

Platz 6: World of Warcraft Vanilla (4 %, 161 Stimmen)

Platz 7: Battle for Azeroth (2 %, 89 Stimmen)

Platz 8: Warlords of Draenor (2 %, 70 Stimmen)

Platz 9: Shadowlands (1 %, 61 Stimmen)

Hättet ihr mit so einem Ergebnis gerechnet? Oder hättet ihr vermutet, dass eine andere Erweiterung den Thron erklimmt?