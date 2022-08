Blizzard plante offenbar ein neues WoW für Mobile – Doch jetzt ist das Projekt plötzlich tot

Ein Mobile-Spinoff zu World of Warcraft war offenbar seit drei Jahren in Entwicklung. Einem Bericht von Bloomberg zufolge ist das Projekt nun aber zu einem abrupten Stopp gekommen.

Was war das für ein Projekt? Wie Bloomberg berichtet, sollte es sich bei dem Spiel unter dem Code-Namen „Neptune“ um ein MMORPG handeln. Das wäre in derselben Welt wie World of Warcraft angesiedelt gewesen, hätte aber in einer anderen Zeitlinie gespielt.

Den Informationen des Portals zufolge arbeitete Activision Blizzard mit dem chinesischen Unternehmen NetEase gemeinsam an dem Projekt. NetEase ist das zweitgrößte Gaming-Unternehmen Chinas, hinter dem Giganten Tencent.

Blizzard und NetEase arbeiteten schon in der Vergangenheit zusammen, etwa an Diablo Immortal. Doch während letzteres trotz viel Kritik jede Menge Geld einspielt, ist für den mobilen WoW-Ableger bereits Schluss, bevor das Spiel auch nur veröffentlicht wurde.

Plötzlicher Schluss nach drei Jahren

Warum endet das Projekt? Dem Bericht zufolge hat NetEase ein Team aus 100 Leuten aufgelöst, die an dem Spiel gearbeitet haben. Die beiden Unternehmen wären sich über verschiedene Bedingungen uneinig gewesen, weswegen das Projekt nun auf Eis gelegt wurde.

Bloomberg bezieht sich dabei auf anonyme Quellen, die nicht näher genannt werden wollten. Sowohl NetEase und Activision Blizzard kommentierten die Situation auf Anfrage des Portals offenbar erstmal nicht.

Kommt nun gar kein WoW Mobile? Mit dem Release des MMORPG-Projektes braucht man zumindest vorerst nicht zu rechnen. Ursprünglich sollte es im selben Setting spielen, wie WoW, jedoch in einer anderen Zeitlinie, was so manchen Lore-Fan sicher gefreut hätte. Allerdings gibt es weitere Projekte aus dem Warcraft-Kosmos, die auf Smartphones gespielt werden sollen.

Dazu gehört etwa Warcraft: Arclight Rumble. Das ist eine Art strategisches Kampfspiel, das an Mobile-Games wie Clash Royale erinnert. Einen genaueren Einblick dazu findet ihr im Anspielbericht von MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch.

Zudem hatte Activision Blizzard schon Anfang 2021 erklärt, dass man an mehreren Warcraft-Spielen für das Handy arbeiten würde.

Genauere Titel oder Inhalte wurden dabei nicht genannt, einige der Spiele sollten sich aber bereits im „fortgeschrittenen Zustand der Entwicklung“ befinden. Möglich, dass „Codename Neptune“ auch zu diesen Games gehörte.

Ansonsten steht bei World of Warcraft in diesem Jahr vor allem noch die große Erweiterung für das Hauptspiel an: Wie Blizzard im Juni bekannt gab, wird „WoW Dragonflight“ noch 2022 erscheinen. Alle Infos zur Erweiterung findet ihr hier.