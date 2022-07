Diablo Immortal geht’s trotz heftiger Kritik blendend – Launch in China lässt die Spielerzahlen explodieren

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Blizzard darf sich also bald wohl auf einen neuen Umsatz-Meilenstein freuen, denn die Mobile-Kundschaft in China ist dafür bekannt, dass sie wenig Probleme mit Pay2Win-Mechaniken und starker Monetarisierung haben.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diablo Immortal feierte am 25. Juli den offiziellen Launch in China, wodurch die Spielerzahlen in die Höhe schossen. Nur 2 Tage vor dem Release feierte der offizielle Twitter-Account des Spiels, dass die Zahl der aktiven Spieler 20 Millionen überschritt.

Insert

You are going to send email to