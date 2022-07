Blizzard hat Diablo Immortal als großes MMORPG angekündigt – Aber viele Spieler nervt das jetzt

Wie viele Diablo-Spiele vorher besitzt auch Diablo Immortal verschiedene Schwierigkeitsgrade. Aber als erstes MMO der Reihe hat es genau mit diesem System nun Probleme, denn es spaltet die Community – mehr oder weniger wörtlich.

Was ist gerade in Diablo Immortal los?

Ihr könnt in Diablo Immortal verschiedene Schwierigkeitsgrade wählen, um euch besseren Loot zu sichern.

Genau das stört aber gerade die Spieler, denn Inhalte wie Dungeons funktionieren nur in einer Gruppe, sobald ihr auf Hölle 1 oder höher spielt.

Nun fordern sie eine Solo-Option, denn das Feature blockiert ihren Fortschritt – wörtlich. Sie können nichts dagegen tun.

Diablo Immortal verändert den wichtigsten Wert zum Farmen – Fans denken: Ist jetzt stärker

Das nervt die Spieler: Auf reddit tauchen immer wieder Threads auf, die Solo-Dungeons fordern. Das liegt daran, dass die Spieler einfach keine Gruppen finden. Wer sich für einen Dungeon ab Hölle 1 anmeldet, der wird automatisch in den Dungeon-Finder gepackt.

Der Nutzer HenriiQ92 beschwert sich:

Samstagabend und 0 Spieler laufen Dungeons auf einem angeblich aktiven Server. Was ist der Sinn dahinter, mich in Gruppen zu zwingen, wenn ich keine Spieler finden kann? Ich weiß, es gibt viele Posts darüber, aber ich bin frustriert. Danke euch allen und habt ein schönes Wochenende.

Der Post ist einer der beliebtesten im subreddit von Diablo Immortal. Das Problem ist, dass Spieler nur in ihrer Höllen-Stufe Gruppen finden. Ein großer Teil steckt aktuell in Hölle 2 fest und versucht, Hölle 3 zu erreichen. Das heißt: Spieler, die schon Hölle 3 erreicht haben oder noch in Hölle 1 sind, finden gerade kaum Mitspieler.

Diablo Immortal ist beliebt bei Casuals – vor allem eine Gruppe zockt gerne: Väter von jungen Kindern. Könnten diese Solo zocken, bräuchten sie keine Gruppen und könnten einfach jederzeit grinden.

In unserem Video verraten wir euch alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten:

Uraltes System blockieret Set-Items in Diablo Immortal

Darum sind Dungeons so wichtig: Nur in Dungeons fallen die begehrten Set-Teile, einige sogar erst ab höheren Hölle-Stufen. Da Sets für fast alle Builds wichtig sind, braucht ihr sie, um stärker zu werden. Könnt ihr die Dungeons aber gar nicht erst betreten, kommt ihr auch nicht an bessere Items.

reddit-Nutzer High_On_Genocide fordert deshalb sogar, die Sets vollständig von Dungeons zu lösen, das Spiel besser für Solo-Spieler zu machen. Ob das aber jemals passieren wird, steht offen.

Das neue Update 1.5.2 brachte neue Inhalte für Gruppen und den Klassenwechsel als neues Feature. In unserer Tier-List findet ihr die besten Klassen in Diablo Immortal und im Video Gameplay zu allen Klassen:

Was steckt dahinter? Höllen-Stufen sind wachsende Schwierigkeitsgrade in Diablo Immortal. Es gibt 5 Stufen, in denen Gegner härter austeilen, mehr Lebenspunkte haben, aber auch bessere Beute fallenlassen.

Das System ist eigentlich dazu gedacht, länger Spielspaß zu sichern. Entgegen einiger Tipps ist es sogar ratsam, immer die für euch höchstmögliche Höllenstufe zu spielen, da dort auch die Qualität der Items schlicht besser ist.

Die Hölle gibt es schon seit Diablo 1, wo sie das letzte Gebiet dargestellt hat. In Diablo 2 war sie dann die höchste Schwierigkeitsstufe und in Diablo 3 wurde sie von Qual-Stufen abgelöst. Die Idee hinter Hölle als Herausforderung ist aber schon seit 26 Jahren Teil der Reihe.

In Diablo Immortal ist eben dieses uralte System nun aber ein Problem, denn es erzwingt Gruppen, die nicht immer verfügbar sind.

Neues Feature von Diablo Immortal sorgt für Frust – Nimmt Spielern Skins, für die sie echtes Geld gezahlt haben

Da Diablo Immortal ein Service-Game ist, kann sich aufgrund von Spieler-Feedback jederzeit noch etwas ändern. Am 25. Juli erschien das Spiel zudem in China und ist damit nun in allen geplanten Bereichen verfügbar. Fans hoffen darauf, dass künftig häufiger Updates erscheinen, wenn nur noch eine Version des Spiels gepflegt werden muss.

Diablo Immortal hat trotz der Schwierigkeiten noch immer Fans, die viel und ausgiebig spielen und das seit Release. Wir sprachen mit einem dieser Vielspieler:

Hardcore-Fan spielt jeden Tag Diablo Immortal: „Nach 2 Stunden ist meist die Luft raus“