Neues Feature von Diablo Immortal sorgt für Frust – Nimmt Spielern Skins, für die sie echtes Geld gezahlt haben

Durch Events und neue Belohnungen lassen sich die Embleme nun deutlich häufiger im Monat erspielen, ohne Geld für sie auszugeben. Besonders spannend ist für Casual-Spieler eine Änderung an den Ältestenportalen. Denn in diesen könnt ihr nun zuverlässig bessere Edelsteine bekommen – und mehr davon obendrein:

Ansonsten kommt das Update äußerst gut an . Besonders positiv wird die Änderung am Pay2Win-Faktor aufgenommen, denn legendäre Embleme sind nun deutlich leichter für Free2Play-Spieler zu bekommen.

Da in Diablo Immortal jedoch viele Skins in einem Bundle kommen, das zwar bei jedem Charakter anders aussieht, aber zumindest für alle verfügbar ist, ist die Entscheidung für viele Fans nicht nachvollziehbar.

Schrecklich. 20-30 Kröten quasi für die Tonne, außer wenn ich für den Rest meiner Spielzeit Zauberer spiele – was dann nicht mehr so lang sein wird.

Alle Kosmetika, für die ich gezahlt habe, von denen keine klassengebunden sein sollten (sie tauchen sogar mit der passenden Rüstung in der Vorschau in meinem Inventar auf), sind nicht zur Benutzung bei meiner neuen Klasse verfügbar. Selbst die vom Battle Pass. […]

Darum beschweren sich Spieler: Im subreddit von Diablo Immortal tauchen seit dem Update immer wieder Nachrichten von Spielern auf, die sich über die verschwundenen Skins beschweren. Betroffen sei so gut wie alles an Kosmetik – selbst, wenn ihr dafür bezahlt habt.

Am 20. Juli erhielt Diablo Immortal ein dickes Update mit vielen Neuerungen. Eine davon ist der Klassenwechsel, mit dem ihr ganz leicht andere Klassen ausprobieren könnt. Bei dem gibt es aber gerade viel Kritik, denn nicht alles am Charakter wird übernommen.

