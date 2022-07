Diablo Immortal: Blizzard begeistert die Fans mit neuem Update schon vor Release – „Tatsächlich hervorragend“

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Dennoch ist das aktuelle Update schon vor Veröffentlichung etwas, auf das sich die Fans freuen. Die Änderungen an den Emblemen sind genau das, was sich vor allem Free2Play-Nutzer und Vielspieler seit Release von Diablo Immortal gewünscht haben.

Hört auf, Truppen in die Events zu stopfen. Der Patch bringt noch mehr Aufgaben/Events, die man in Truppen abschließen muss. Auf meinem Server und in meinem Clan erstellen die Leute ständig neue Truppen und wechseln in andere, nur um die Aufgaben abzuschließen, die schon da sind. Noch mehr Truppen-Aufgaben zu bringen, führt nur zu noch mehr Arbeit und Frust, besonders wenn man eine volle Truppe braucht. 7 Leute zu finden, mit denen man durchgehend spielt, ist sehr schwer.

Die Truppen seien aber völlig überflüssig, wie die Spieler finden. Man mache sowieso alles in seinem Clan, aber einige Aufgaben benötigen zwangsweise eine Truppe. Diese blockieren dann etwa folgende Aufgaben im Kodex. Ein Nutzer beschimpft sie als „toxisch“ (via reddit.com ). Ein anderer schlägt vor:

Das stört die Spieler: Obwohl das Update viel Lob bekommt, stören sich viele Fans an einer Mechanik, auf der auch noch der Fokus der aktuellen Änderungen liegt. Truppen („Warbands“) sind einer der Inhalte für Gruppen in Diablo Immortal .

Legendäre Embleme und die daraus erhaltenen Edelsteine sind die große Kritik am Spiel. Im Video erklären wir euch, was es mit den Edelsteinen auf sich hat und wie ihr sie bekommt:

Diablo Immortal bekommt heute sein Update 1.5.2 mit haufenweise wichtiger Änderungen und starker Neuerungen. So stark, dass selbst das sonst so kritische reddit aus dem Häuschen ist und den Patch lobt. Nur eine Sache stört die Fans noch.

