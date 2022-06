Diablo Immortal: Platin bekommen und ausgeben – Alle Quellen & Händler

Wenn ihr selbst noch Tipps für Patin auf Lager habt, schreibt sie uns gern in die Kommentare. Möchtet ihr euch lieber den besten Edelstein ansehen, den ihr über Platin kaufen könnt, dann schaut hier vorbei: Der beste Legendäre Edelstein in Diablo Immortal und wieso ihn alle haben wollen

Wollt ihr euch auf die Spekulationen am Markt einlassen, dann besucht regelmäßig den „Hilt-Händler“ in Westmark. Hier bekommt ihr täglich Zauber im Tausch gegen Hilt, die ihr entweder verwerten oder aufwerten könnt.

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

