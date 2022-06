Diablo Immortal: So erhöht ihr eure Kampfwertung

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Wer seine Kampfwertung wirklich weiter erhöhen möchte, benötigt legendäre Edelsteine. Genau diese stehen aber in der Kritik, weil sie am leichtesten und schnellsten über echtes Geld zu bekommen sind .

Wie komme ich am leichtesten an eine bessere Kampfwertung? Über neue Ausrüstung oder die Aufwertung der bereits vorhandenen. Denn starke Ausrüstung hat einen direkten Einfluss auf eure Kampfwertung.

Wie kann ich die Kampfwertung erhöhen? Die Kampfwertung ist grundsätzlich an eure Ausrüstung gebunden. Die gilt es also zu verbessern. Das geht über mehrere Methoden:

Die Kampfwertung in Diablo Immortal gibt die Stärke des Charakters an und ist vergleichbar mit dem Gearscore in Spielen wie WoW oder Lost Ark. An einigen Stellen wird zudem eine bestimmte Kampfwertung vorausgesetzt, um teilnehmen zu können. Doch wie genau erhöht man die Kampfwertung und welche Werte sind besonders wichtig?

