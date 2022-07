Diablo Immortal: Barbar-Build mit wirbelnden Nahkampf-Kombos – Fähigkeiten, Attribute, Ausrüstung

Der Barbar von Diablo Immortal ist eine Klasse, die aggressiv Gegner im Nahkampf zerfleischt. MeinMMO zeigt euch einen starken Build mit allen wichtigen Bausteinen: Fähigkeiten, Attribute und Ausrüstung.

Bei Diablo Immortal geht es vor allem um die Optimierung eures Builds mit besserer Ausrüstung. Um sich aber beweisen zu können, benötigt ihr nicht nur starke Ausrüstungen, sondern auch die richtigen Fähigkeiten in eurem Loadout.

Wir zeigen euch folgende Dinge, damit ihr euren Magier bestens vorbereiten könnt:

Attribute

Fähigkeiten & Rotation

Legendäre Ausrüstung

Bestes Set

Edelsteine

Habt ihr übrigens mal genug von eurer Klasse, dann könnt ihr sie auch wechseln. Infos dazu im Video:

Diablo Immortal: Barbar-Build

Was ist das für eine Klasse? Die Barbaren-Klasse ist bekannt für brutale Nahkämpfe. Sie kämpft hauptsächlich mit zwei Äxten und zerstückelt so unzählige Gegner in blinder Raserei.

Der Barbar ist oft da, wo die Action beginnt und stürzt sich deshalb immer in das Kampfgemenge. Durch den Kampfstil seid ihr also größtenteils im Nahkampf. Doch die Stärken liegen nicht nur im Kampf.

Diese wilde Kampfmaschine besitzt mit den richtigen Legendarys nützliche Buffs, die euch und euren Teammates zugutekommen. Deshalb darf in einem Trupp der Barbar nie fehlen.

Pro Viele Crowd-Control-Möglichkeiten

Starker Flächenschaden

Verschiedene Gruppen-Buffs

Schnelles Movement

Sehr gefährlich im PvP Contra Durch ständigen Nahkampf stetig in Gefahr

Wenig Schaden, wenn ein Gegner fokussiert wird

Oft ausgebremst durch lange Cooldowns

Seid ihr selbst noch unsicher, welche Klasse für euch am besten passt, dann schaut bei unserer Klassen-Tierliste von Diablo Immortal vorbei.

Barbar-Build: Die wichtigsten Attribute

Hier findet ihr die wichtigsten Attribute für eure Ausrüstungen im Ranking:

Stärke – Erhöht den Schaden Beharrlichkeit – Erhöht Rüstungsdurchdringung und Rüstung Vitalität – Bringt euch mehr Leben Willenskraft – Erhöht Potenzial und Widerstand Intelligenz – Bringt dem Barbar keine Boni

Bei Waffe und Nebenhand solltet ihr den maximalen Schaden wählen und erst dann auf die Attribute achten.

Barbar-Build: Fähigkeiten und Rotation

Die folgenden 4 Fähigkeiten bringen euch den meisten Schaden mit dem Build. Bedenkt jedoch, dass die meisten Fähigkeiten zusätzlich noch durch Legendäre Ausrüstung verändert werden:

Zorn des Berserkers

Sprung

Unsterbliche Wut

Wirbelwind

Raserei (Primär-Angriff)

Rotation: Dieser Build ist darauf ausgelegt, durch viele Gegner hindurch zu schnetzeln und dabei euer Leben zu regenerieren. Ihr nutzt zuerst Zorn des Berserkers und bufft so eure Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit.

Visiert eine Gegner-Gruppe an und springt gegebenenfalls zu ihnen. Nutzt nun unsterbliche Wut und Wirbelwind und wirbelt euch so in eine Horde voll Monster. Damit bewirkt ihr kontinuierlich Schaden und regeneriert nebenbei eure Gesundheit.

Barbar-Build: Legendäre Ausrüstung

Für die 6 Slots mit Legendärer Ausrüstung bringen euch folgenden Items große Boni für den Build:

Waffe: Gieriger Mahlstrom Radius von Wirbelwind vergrößert, aber Bewegungsgeschwindigkeit von Wirbelwind verringert. Energiekonsum von Wirbelwind um 10 % verlangsamt. (Erweckt)

Bei-Waffe: Gebrochene Seele Zorn des Berserkers erhöht jetzt die kritische Trefferchance statt der Angriffsgeschwindigkeit. Abklingzeit von Zorn des Berserkers um 10 % verringert. (Erweckt)

Kopf: Andauernder Hass Dauer von Zorn des Berserkers um 30 % erhöht. Abklingzeit von Zorn des Berserkers um 10 % verringert. (Erweckt)

Rüstung: Die Versammlung Wirbelwind zieht alle getroffenen Gegner hinein. Energiekonsum von Wirbelwind um 10 % verlangsamt. (Erweckt)

Schulter: Der kommende Sturm Abklingzeit von Zorn des Berserkers um 15 % verringert. Abklingzeit von Zorn des Berserkers um 10 % verringert. (Erweckt)

Hose: Kars Trotz Sprung gewährt Euch zusätzlich einen Schild, der 932 Schaden absorbiert. Abklingzeit von Sprung um 10 % verringert. (Erweckt)



Barbar-Build: Das beste Set mit Fundort

Für den Barbaren gibt es ein Set, welches euch von Nutzen ist:

Set-Boni: Anmut des Flagellanten 2er-Set: Jeglicher kontinuierlicher, kanalisierter und durchgängiger Flächenschaden ist um 15 % erhöht. 4er-Set: Immer wenn Ihr einem einzelnen Gegner 5 Mal Schaden zugefügt habt, fügt Ihr diesem Gegner zusätzlich 630 Schaden zu. 6er-Set: Jedes Mal, wenn Ihr Schaden erleidet, habt Ihr eine Chance von 4 %, einen Blitzschlag zu entfesseln, der allen Gegnern in der Nähe Schaden in Höhe von 3780 zufügt und sie 2 Sek. lang betäubt. Dieser Effekt kann nur einmal alle 40 Sek. auftreten.



Die Set-Teile haben jeweils ein eigenes Dungeon, in dem ihr sie grinden könnt:

Hals: Kehlendurchschneider Quelle: Tempel von Namari / Hölle II+

Finger I: Abgetrennter Daumen Quelle: Das Ende der Zerstörung / Hölle IV+

Finger II: Gebrochene Hand Quelle: Kikurasschnellen / Hölle IV+

Hände: Blutige Hand Quelle: Höhle des Echos / Hölle II+

Hüfte: Offener Bauch Quelle: Grube der Qual / Hölle I+

Füße: Gerissene Sohle Quelle: Bresche des wahnsinnigen Königs / Hölle I+



Barbar-Build: Normale und Legendäre Edelsteine

Bei den Normalen Edelsteinen gilt folgendes Ranking für diesen Barbar-Build:

Blauer Slot: Saphir besser als Aquamarin Rüstungsdurchschlag ist besser als Rüstung

Saphir besser als Aquamarin Roter Slot: Turmalin besser als Rubin Schaden ist besser als Leben

Turmalin besser als Rubin Gelber Slot: Citrin besser als Topas Resistenz verringern besser als Resistenz erhalten

Citrin besser als Topas

Um gezielt Normale Edelsteine zu farmen, eignen sich übrigens die Verstecken Horte:

Die besten Legendären Edelsteine mit 1 oder 2 Sternen für den Build nach Stärke findet ihr hier.

Auge des Beserkers Stärkt euren Gesamtschaden Trickschuss-Edelstein Erhöht die Dauer von Wirbelwind Inbrünstiger Fangzahn Gegner erhalten nach Treffern mehr Schaden Blitzkern Bewirkt Schaden auf eure Gegner Angeketteter Tod Erhöht euren Schaden speziell in AoE-Situationen Endlose Qualen Bewirkt eine große Menge Schaden auf eure Gegner und das über Zeit, nachdem ihr einen Krit-Angriff erzielt habt

Die besten Legendären ?/5-Stern-Edelsteine für den Build nach Stärke findet ihr hier:

Blutgetränkter Jade Mehr Schaden und Bewegungsgeschwindigkeit – Schadensboni geht runter bei wenig Gesundheit Triefende Galle Angriffe können vergiften, Gift breitet sich aus Versteinerter Fleischsplitter Kontrollverlust-Effekte belegen Gegner mit explosivem Fluch Segen der Würdigen Bei erlittenem Schaden übt ihr Vergeltung aus und schadet euren Gegnern um euch Abgefüllte Hoffnung Erhöht Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit Phönixasche Verhindert tödlichen Schaden und gewährt ein kurzweiliges Schild

Die Legendären Edelsteine erhaltet ihr aus Ältesten Portalen mit Legendären oder Seltenen Emblemen. Außerdem lassen sie sich für Platin beim Markt kaufen und mit zufälliger Wahrscheinlichkeit gegen Runen herstellen.

Dieser Build ist für aggressive Spieler, die es lieben, sich ins Getümmel zu schmeißen und Lust haben, Action zu erleben. Wenn ihr also ständig an der Front sein wollt und viel einstecken möchtet, ist das genau das richtige Build für euch.

Falls ihr selbst Build-Tipps für den Barbaren habt oder Verbesserungspotenzial seht, dann lasst uns gern einen Kommentar zum Thema da.