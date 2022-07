Diablo Immortal: Kostenlos legendäre Edelsteine zu bekommen, ist jetzt viel leichter – So geht’s am besten

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Edelsteinmacht geht beim Aufwerten von Edelsteinen übrigens nicht verloren. Sie geht lediglich in den neuen Edelstein über. Wollt ihr also etwa den neuen Klassenwechsel nutzen , braucht für diesen aber andere Edelsteine, könnt ihr eure alten einfach in die neuen einsetzen.

Ihr könnt Edelsteine auch weiterhin direkt herstellen, dort gibt es aber diese Mitleids-Mechanik nicht. Embleme lohnen sich also mehr und die Änderung kommt allein deswegen äußerst gut bei vielen Spielern an .

Wie nutze ich die Funken am besten? Kurz gesagt: farmt jede Woche das Funken-Limit und kauft damit eine legendäres Emblem, welches ihr dann in einem Ältestenportal verwendet. Der Grund ist der „Mitleids-Zähler“, welcher euch bei jedem 50. Emblem einen ?/5-Sterne-Edelstein garantiert.

Mit dem neusten Update von Diablo Immortal kommt ihr leichter an legendäre Edelsteine und das gleich auf mehreren Wegen. Ein Fan hat ausgerechnet, wie ihr als reiner Free2Play-Spieler am meisten aus den Änderungen herausholt.

