Der Klassenwechsel in Diablo Immortal ist jetzt live: So leicht nutzt ihr das neue Feature

Mit dem neuen Patch 1.5.2 für Diablo Immortal am 20. Juli kam das Klassenwechsel-Feature ins Spiel. Damit könnt ihr ganz einfach eure Klasse wechseln, ohne einen neuen Charakter spielen zu müssen. MeinMMO erklärt, wie es geht.

Was ist das für ein Feature? Das neue Update 1.5.2 brachte wichtige Änderungen und den Klassenwechsel als neues Feature. Einmal pro Woche könnt ihr kostenlos eure Klasse wechseln – und einmalig sogar zurück, wenn euch die neue Klasse nicht gefällt.

Das Feature dient dazu, dass ihr euch voll und ganz auf einen Charakter konzentrieren könnt und keine Zweitcharaktere spielen müsst. Ihr bleibt Mitglied in eurem Clan und eurer Truppe und behaltet all euren Besitz.

So wechselt ihr eure Klasse: Um eure Klasse zu wechseln, müsst ihr lediglich die Wandelnden Flammen in der Westmark aufsuchen. Diese befindet sich in Selynnas Basilika, der Kathedrale im Osten:

Interagiert mit den Flammen und wählt die Option „Klassenwechsel“ aus. Voraussetzung ist jedoch, dass euer Charakter Stufe 35 erreicht haben muss. Beim Auswählen einer neuen Klasse könnt ihr das Aussehen vollständig neu anpassen.

Der Klassenwechsel ist auf 1-Mal pro Woche beschränkt und weitere Wechsel gibt es außerhalb dieser Abklingzeit nicht. Die Abklingzeit beginnt nach dem Wechsel. Auch im Shop soll es keine Möglichkeit geben, sich die Wechsel zu kaufen – wählt also mit Bedacht.

Ihr bekommt beim Wechsel ein Starter-Set für eure neue Klasse. Klassenspezifische Kosmetika werden aber nicht übernommen. In unserem Guide erklären wir euch im Detail alles, was ihr zum Klassenwechsel in Diablo Immortal wissen müsst.

Wisst ihr noch nicht, welche Klasse ihr ausprobieren sollt, findet ihr hier in unserer Tier-List für Diablo Immortal die stärksten Klassen. Im Video zeigen wir euch Gameplay zu allen Klassen des Spiels:

Neues Legendarys im Update, Klassen kommen später

Zusammen mit dem Klassenwechsel-Feature kamen 36 neue Legendarys ins Spiel, jeweils 6 für jede Klasse. Gefallen euch die neuen Optionen für euren Charakter nicht, könnt ihr also nun ganz leicht wechseln. Die Liste aller neuen Legendarys findet ihr auf der offiziellen Website.

Eine neue Klasse ist zwar aktuell noch nicht im Spiel, wir wissen aber aus einem Interview mit Game Direcot Wyatt Cheng, dass in Zukunft neue Klassen kommen werden. Die neuen Klassen sind kostenlose Inhalte für alle Spieler.

Bereits seit Season 2 haben Spieler eine mögliche Klasse in den Spieldaten gefunden, den Blutritter. Ob und wann der allerdings erscheint, steht noch offen.

Das neue Update nun hat allerdings haufenweise Änderungen im Gepäck, die vor allem den Pay2Win-Faktor für Free2Play-Spieler deutlich weniger gravierend machen. Ein Grund, warum selbst Kritiker den Patch feiern:

