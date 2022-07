Season 2 von Diablo Immortal startet mager – Doch eine neue Klasse ist wohl schon unterwegs

In Diablo Immortal haben Gerüchte die Runde gemacht, dass eine neue Klasse noch erscheinen könnte. Der Blutritter wurde in den Daten gefunden, doch was spricht jetzt für einen Release in Season 2? Wir zeigen es euch.

Was ist in Diablo gerade los? In Diablo Immortal ist Season 2 erschienen und mit ihr sehr wenig bis gar kein neuer Content. Der Battle Pass besitzt dieselben Belohnungen, außer ein paar Ausnahmen und ansonsten sind Spieler auch mit denselben Aktivitäten beschäftigt wie vor dem Release.

Eine trübe Stimmung macht sich in der Community breit, doch vielleicht hat Blizzard eine Überraschung geplant, wie sie euch doch noch bei Stange halten könnten. Wir hatten euch schon im Januar von einem Leak berichtet, in dem Skills einer Vampir-Ritter-Klasse gefunden wurden.

Durch Season 2 wird es nun wahrscheinlicher, dass der Release sogar bald anstehen könnte. Wir zeigen euch, was für den Release der neuen Klasse spricht.

Der Blutritter könnte euch in Season 2 überraschen

Was spricht für einen Release in Season 2? In Season 2 dreht sich alles um die Blutgeschworenen. Dieser Kult ist bekannt für Blutrituale in Verbindung mit blutigen Rosen. Passend dazu hat Blizzard auch die kosmetischen Items aus dem Battle Pass gestaltet.

Mit diesen kosmetischen Items seid ihr blutig unterwegs

Sollte die siebte Klasse bald veröffentlicht werden, wäre es Themen-technisch passend zu den kosmetischen Items. Aber nicht nur das. Auch ein neues Event namens „Hungernder Mond“ wird euch vom 15. bis 18. Juli erwarten.

In diesem Event hungert der Mond nach Blut und es obliegt euch, den Hunger des Mondes zu stillen. In diesem Event müsst ihr Opfergaben anbieten, um schlussendlich mit Loot belohnt zu werden. Auch hier dreht sich alles um Blut.

YouTuber DM: Diablo Immortal theoretisiert, dass Diablo es schwer haben könnte, immer neuen Content in Form von neuen Story-Inhalten zu bieten. Deshalb wäre es möglich, dass Blizzard stetig neue Klassen bringt, um Spieler so länger bei Laune zu halten. So erhaltet ihr Abwechslung und frischen Wind.

Mit dem kommenden „Class Change“-Feature sollen Spieler so einfacher zwischen Klassen wechseln können, ohne einen neuen Helden erstellen zu müssen. So könnt ihr schnell und einfach neue Dinge ausprobieren und spielen. Dieses Feature hat Blizzard bestätigt und auf ein späteres Datum im Juli verplant.

Mit diesen Punkten wäre ein Release einer neuen Klasse durchaus wahrscheinlich. Sollte die neue Klasse also bald veröffentlicht werden, könnt ihr mit dem „Class Change“-Feature auf die neue Klasse wechseln. Alle Details zum Feature sind noch nicht bekannt. Womöglich müsst ihr dann aber eure Ausrüstung neu farmen.

Trotz dessen beziehen wir uns nur auf Theorien und Leaks. Nehmt es also nicht auf bare Münze, denn Blizzard kann jederzeit ihre Pläne ändern.

Was haltet ihr von dem Release einer neuen Klasse? Würdet ihr diese spielen? Und findet ihr das Feature der Klassen-Änderung richtig so? Oder hättet ihr gerne jede Klasse selbst noch einmal durch die Storymission geschliffen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!