Blizzard bringt die BlizzCon zurück – als große Messe und nicht nur digital

Die Jahre ohne BlizzCon sind schon bald vorbei. Die große Hausmesse von Blizzard wird wohl zurückkehren und euch einmal mehr nach Amerika locken.

Große Spielemessen gibt es inzwischen recht viele – doch kaum eine hat so treue Fans in den vergangenen Jahren gehabt, wie die BlizzCon. Aufgrund der Covid-Pandemie fiel die BlizzCon in den letzten Jahren aus und es war sogar ungewiss, ob sie überhaupt noch einmal zurückkehrt. Doch jetzt gibt es Erleichterung: Die große Messe für alle Blizzard-Fans kehrt im nächsten Jahr wohl schon zurück.

Was wurde gesagt? In einem Interview mit der LA Times sprach Mike Ybarra von Blizzard über die Pläne zur BlizzCon. Dort hieß es:

Wir hatten zuvor angekündigt, dass wir mit der BlizzCon pausieren, während wir uns eine Neuauflage überlegen, mit der wird zu einem Live-Event zurückkehren und können und das es uns erlaubt, die Community zu feiern. Wir haben erst kürzlich eine neuen BlizzCon-Chefin eingestellt, April McKee, die hart an diesem Plan arbeitet. Wir haben uns das Ziel gesetzt, die BlizzCon im Jahr 2023 zurückzubringen.

Damit ist recht klar: Im nächsten Jahr können alle Blizzard-Fans wohl mit einer Neuauflage der BlizzCon rechnen.

Was ist die BlizzCon? Für viele ist die BlizzCon vor allem eine große Werbeveranstaltung, bei der Blizzard über die geplanten und aktuellen Spiele spricht. Auf großen Bühnenshows werden Cinematics und Trailer vorgestellt und neue Spiele enthüllt.

Für richtige Fans, die sich tiefer für ihre Spiele oder auch das ganze Drumherum interessieren, ist die BlizzCon aber auch immer eine Möglichkeit, mehr Details zu erfahren. So gibt es häufig „Q&A“-Termine mit den Entwicklern oder ausgedehnte Interviews, etwa mit den Synchronsprechern. Für wieder andere ist die BlizzCon ein Anlass, sich mit Gleichgesinnten zu finden und zum Beispiel ein Gildentreffen abzuhalten.

Was ist mit der BlizzCon passiert? Aufgrund der Covid-Pandemie und den daraus resultierenden Kontakt-Beschränkungen ist die BlizzCon die letzten Male entfallen. Kurzzeitig wurde sie zwar von einer „BlizzConline“ abgelöst, einer reinen Online-Variante der BlizzCon, doch bereits im Jahr 2022 entschied man sich gegen so ein Event – man hatte schlicht zu wenig zu zeigen und wollte sich mehr Zeit lassen und die Ressourcen vor allem in die Spieleentwicklung stecken, bevor man wieder ein Event auf die Beine stellt.

In den letzten Jahren ist die BlizzCon allerdings ein wenig in Verruf geraten. Das lag vor allem daran, dass viele den Eindruck hatten, dass es kaum große Neuankündigungen gab. Dazu kam gewisse Pannen, wie etwa die verkorkste Ankündigung von Diablo-Immortal mit dem unlängst zum Meme gewordenen Satz „Don’t you guys have phones?“

Damals hatte es sich Blizzard mit seiner vor allem PC-affinen Community gehörig verscherzt und wurde sogar ausgebuht – damals ein Novum auf der BlizzCon.

Gibt es schon einen Termin für die BlizzCon 2023? Nein, bisher nicht. Traditionell fand die BlizzCon in den Jahren des Live-Events aber immer Ende Oktober oder Anfang November statt. Sollte Blizzard diesen Termin wieder einhalten wollen, dann müssten wir noch über ein Jahr bis zur BlizzCon 2023 warten. Aber das gibt den Entwicklern auch noch ein wenig Zeit, um vielleicht das eine oder andere Spiele-Highlight vorzubereiten …

Freut ihr euch auf die Rückkehr der BlizzCon? Oder findet ihr, dass eine Spielemesse eines einzelnen Entwicklers zu altmodisch ist oder schlicht ausgedient hat?