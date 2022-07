Viele halten sich für wahre WoW-Experten. Doch habt ihr wirklich das Zeug dazu? In unserem Quiz könnt ihr es herausfinden.

Blizzard ist im Augenblick dabei, einige Spieler wieder für World of Warcraft zu begeistern. Das liegt nicht nur daran, dass gerade die Beta von Wrath of the Lich King Classic läuft, sondern auch in Retail-WoW tut sich gerade einiges. Die nächste Erweiterung Dragonflight kann bereits vorbestellt werden und die Beta sollte innerhalb der nächsten Wochen starten.

Das lockt viele alte Veteranen wieder an und auch ein paar Neulinge fühlen sich plötzlich zu Azeroth hingezogen. Gut, womöglich hängt das auch damit zusammen, dass Blizzard aktuell die Epic Edition von Shadowlands an ausgewählte Spieler verschenkt und ihnen so den Einstieg in World of Warcraft besonders leicht macht.

Wir haben die Aufbruch-Stimmung bei World of Warcraft zum Anlass genommen, um euch ein Quiz vorzusetzen, das eure Fähigkeiten und euer Wissen rund um World of Warcraft auf den Prüfstand stellt.

Wenn ihr euer Wissen rund um World of Warcraft vorher noch ein bisschen auffrischen oder vertiefen wollt, dann haben wir hier eine Reihe interessanter Artikel:

So funktioniert das Quiz: Ihr bekommt eine Reihe von 15 Fragen vorgesetzt, zu denen euch 4 mögliche Antworten präsentiert werdet. Immer nur eine der 4 Antworten ist korrekt. Die Fragen umfassen viele verschiedene Themengebiete rund um World of Warcraft. Mal geht es um Fachwissen zur Story, mal um kleine Details in der Spielwelt oder auch um spannendere Geschichten aus der Community, die manchmal auch weit in die Vergangenheit reichen können. Wenn ihr euch traut, dann geht es hier jetzt los:

0% In WoW warten gerade alle auf den Patch 10.0, den Pre-Patch von Dragonflight. Doch die wievielte Erweiterung war Shadowlands eigentlich? Die 6. Erweiterung Die 7. Erweiterung Die 8. Erweiterung Die 9. Erweiterung Correct! Wrong! In welcher Erweiterung wurde das Maximal-Level auf 95 angehoben? Mists of Pandaria Cataclysm Legion In keiner davon Correct! Wrong! Im deutschsprachigen Raum war zu frühen Zeiten des MMORPGs ein Parodie-Hörspiel zu World of Warcraft sehr beliebt. Wie hieß das? Die Horde rennt Allimania Hordentlich auf's Maul Click to Move Correct! Wrong! Das Wort „Kek“ ist ein Internet-Phänomen geworden. Dabei ist es eine WoW-Übersetzung, die Allianz-Spieler zu lesen bekommen, wenn Horde-Spieler in orcischer Sprache dieses Wort schreiben: Noob afk lol omg Correct! Wrong! Der Kerkermeister war ein kontroverser Widersacher. Doch dabei ist das gar nicht sein richtiger Name. Wie heißt der Kerkermeister eigentlich? Jailer Vecna Argus Zovaal Correct! Wrong! Manche Spieler:innen haben nur einen Hauptcharakter, andere haben ganz viele Twinks. Doch wie viele Charaktere kann ein einzelner Account im modernen WoW (Retail) besitzen? 12 20 50 Unbegrenzt Correct! Wrong! Anduin Wrynn ist der Hochkönig der Allianz, sein Vater war Varian. Doch wie hieß eigentlich Anduins Mutter? Tabea Arathor Wrynn Sabelia Alexstrasza Wrynn Tiffin Ellerian Wrynn Valeria Sanguinar Wrynn Correct! Wrong! Der goblinsche Taxi-Dienst will es ganz genau wissen. Ihr wollt in die Hauptstadt der Horde, aber wie heißt die nochmal exakt? Orgrimmar Orcimmar Ogrimmar Orgrimar Correct! Wrong! Als Pandaren kann man auf die Maximalstufe leveln, ohne sich Horde und Allianz anzuschließen, solange man die Start-Insel niemals verlässt. Welcher Charakter hat diesen merkwürdigen Trend begründet? Indecisivepanda Desertingbear Doubleagent Peacemaker Correct! Wrong! Welchen Charakter aus WoW: Shadowlands wollte Blizzard erst sterben lassen, hat sich dann aber umentschieden, weil sie die Stimme des Synchronsprechers bzw. der Synchronsprecherin so sehr mochten? Ve'nari Sylvanas Windläufer Lady Mondbeere Graf Denathrius Correct! Wrong! Streamer polarisieren gerne. Doch welchen Streamer bringt man vor allem mit World of Warcraft in Verbindung? Asmongold Dream Ninja MontanaBlack Correct! Wrong! Die Nachtelfe Shandris Mondfeder nennt Tyrande „Minn'do“. Das tut sie, weil … … Tyrande ihre Adoptivmutter ist. … Tyrande die Nachtkriegerin ist. … Tyrande ihre Geliebte ist. … Tyrande die Hohepriesterin der Göttin Elune ist. Correct! Wrong! Die Verlassenen werden nicht mehr von Sylvanas Windläufer angeführt. Wer leitet diese untote Fraktion in der aktuellen Version von WoW? Calia Menethil Der trostlose Rat Großapotheker Putress Der Kult der Verdammten Correct! Wrong! Früher entschied der Raidleiter oder Plündermeister, wer Beute von einem Boss-Kill bekommt. Viele Gilden benutzten ein besonderes System, um Fairness zu erschaffen. Wie hieß das? OMG DPS DKP AMP Correct! Wrong! Viele Spieler freuen sich gerade auf Wrath of the Lich King Classic. Doch wann wurde „WotLK“ zum ersten Mal veröffentlicht? 2008 2009 2010 2011 Correct! Wrong! Wie gut kennt ihr euch mit World of Warcraft aus? WoW-Frischling Au weia, da fehlt es ja noch an den Grundlagen! Aber kein Problem, denn die World of Warcraft ist groß und man kann ständig den Einstieg finden. Und dass du noch Wissenslücken hast, zeigt ja nur, dass es noch viel gibt, das du entdecken kannst. Also auf geht's! WoW-Kenner Zu den meisten Themen hast du zumindest eine grobe Ahnung, doch die vielen Details kennst du nicht. Aber die braucht man ja auch nicht zwingend, denn so kann man jeden Tag noch etwas Neues lernen, nicht wahr? WoW-Gelehrte/r World of Warcraft ist dein Fachgebiet und du kennst dich mit den meisten Themen exzellent aus. Zu dir kann man kommen, wenn man eine Frage hat. Und wenn du mal etwas nicht weißt, ist das ohnehin ein irrelevantes Detailwissen - aber das überspielst du gekonnt. WoW-Champion In Sachen World of Warcraft macht dir niemand etwas vor. Du kennst jedes Detail, jede Anekdote - egal ob aus dem Spiel oder der Community. Du hast das Fachwissen und kennst dich aus. Aber lass es nicht zu sehr raushängen, ja? Teile Deine Ergebnisse: Play Again!

Unzufrieden mit dem Ergebnis? Dann versucht es doch einfach nochmal und verbessert eure Punktzahl. Wir verraten es auch niemandem. Versprochen.

Wie viele Punkte habt ihr erreicht? Konntet ihr alle Fragen ganz einfach lösen? Oder waren einige doch kniffliger als gedacht?

