WoW verschenkt wohl gerade die Epic Edition von Shadowlands – Habt ihr sie auch bekommen?

Was steckt hinter den Geschenken? Seit einiger Zeit werden die alten Erweiterungen von WoW einfach ins Abonnement integriert, sobald ein neues Addon erscheint. So sollen auch neue Spieler bis zum frischen Content spielen können, ohne erst viele vorhergehende Erweiterungen zu kaufen.

Wir verraten euch im Video, was euch alles in Dragonflight erwartet – in schlanken 3 Minuten:

Spieler berichten gerade, dass sie die Epic Edition vom aktuellen Addon World of Warcraft : Shadowlands auf ihrem Account finden – einfach so, als Geschenk. Dabei handelt es sich um die teuerste Version, die es digital zu kaufen gibt, mit haufenweise Inhalten.

