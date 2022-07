WoW will mehr Content als je zuvor bringen, macht kleinere Erweiterung

World of Warcraft verspricht, den Hunger der Fans nach Content zu stillen. Doch augenscheinlich wird Dragonflight deutlich kleiner.

Die Stimmung in der WoW-Community dürfte man aktuell wohl als „vorsichtig optimistisch“ bezeichnen. Wie wir schon in unserem Podcast analysiert haben, kann man mit der Drachen-Thematik relativ wenig falsch machen. Dragonflight besinnt sich auf die Stärken von World of Warcraft in seinen Grundlagen. Rückkehr der Talentbäume, überarbeitetes Crafting, eine große neue Spielwelt mit vielen Geheimnissen und eine interessante, neue Klasse.

Hinzu kam die große Ankündigung, dass Blizzard das Studio Proletariat geschluckt hat. Knapp 100 neue Mitarbeiter sollen vor allem dafür sorgen, dass WoW mehr und schneller Inhalte bekommt. Genauer hieß es dazu von John Hight, dem General Manager von Warcraft:

Wir wissen, dass ihr wirklich hungrig nach neuem Content seid und ich bin wirklich stolz darauf, wie unsere Entwickler-Teams daran arbeiten, diese Erwartungen zu erfüllen oder gar zu übertreffen – es passiert mehr in World of Warcraft als je zuvor und das ist nur der Anfang.

Das ist eine Ansage. Eine, aus der man sich später nur schwer herausreden kann.

Auch Bobby Kotick, der CEO von Activision bestätigte das. Der hat zwar nicht den besten Ruf bei der Spielerschaft, aber sein Wort hat eben Gewicht. Er erklärte:

Im Verlauf der nächsten zwei Jahre planen wir, Hunderte der besten Entwickler einzustellen, um die Bedürfnisse unserer Spieler von World of Warcraft zu erfüllen. Das herausragende Team von Proletariat wird eine Schlüsselkomponente in unseren Bemühungen sein, neue Talente einzustellen.

Da mag es sonderbar wirken, dass die nächste WoW-Erweiterung Dragonflight sich bisher als eher klein und unscheinbar entpuppt.

Dragonflight geht – zumindest auf den ersten Blick – absolut keine Experimente ein und verzichtet auf parasitäre Systeme.

Wer nur einen groben Blick auf World of Warcraft wirft, könnte bei der Ankündigung von „mehr Content“ verwundert die Stirn runzeln, denn passt sie doch so gar nicht mit dem zusammen, was Dragonflight verspricht:

Kein großes, neues System wie Pakte, Torghast, Inseln oder Kriegsfronten

Nur 4 neue Gebiete (Zum Vergleich: Battle for Azeroth hatte 6 neue Gebiete, Shadowlands hatte 5)

8 neue Dungeons ist auch eher der untere Standard einer Erweiterung

Klar gibt es auch ein paar frische Features, wie die neue Klasse der Rufer der Dracthyr oder das Drachenreiten. Aber das Drachenreiten scheint auf den ersten Blick eher eine Nebenbeschäftigung zu sein, die später vom traditionellen Fliegen abgelöst wird und eine neue Klasse ist zwar begrüßenswert – aber eben auch nichts komplett Unerwartetes.

Was heißt eigentlich „mehr Content“ für WoW?

Wenn man in der Spielerschaft von World of Warcraft fragt, welche Art von „mehr Content“ man denn unbedingt in der Zukunft braucht, dann könnten die Antworten wohl kaum vielfältiger ausfallen.

Während für viele Spieler „mehr Content“ vor allem neue Dungeons, Raids und Schlachtfelder bedeutet, ist World of Warcraft aber deutlich mehr als das. Es gibt zahlreiche Fans von kleinen Nischenaufgaben im Spiel, über die PvE- oder PvP-Profis nur die Augen rollen können, weil das aus ihrer Sicht kein „richtiger Content“ ist.

Doch wenn man diese kleineren Gruppen addiert, die sich für Inhalte wie Pet-Battles, Transmogrifikationen, Spielzeug-Sammlungen, Erfolge, neue Charaktere-Anpassungen oder Rollenspiel interessiert, dann ist das zusammengenommen eine doch beachtliche Anzahl an Spielern mit sehr unterschiedlichen Interessen. Gemeinsam machen sie aber einen nicht zu verachtenden Teil aller aktiven Spieler aus.

Neue Mitarbeiter beim WoW-Team dürften nicht nur dabei helfen, den Content-Hunger von PvE-Junkies zu stillen, sondern eben auch solche Nischen-Inhalte bedienen. Immerhin war es dieses Vielfalt an Inhalten, die World of Warcraft über Jahre viele treue Fans an sich gebunden hat. Mike Ybarra, der „President of Blizzard Entertainment“ scheint das auch so zu sehen, denn er spricht vom kreativen Freiraum, den das Team braucht, wenn er sagt:

Wir setzen die Spieler an die Spitze dessen von allem was wir tun und wir arbeiten hart daran, die Erwartungen zu erfüllen und zu übertreffen. […] Ein kritischer Punkt, wenn wir uns um die Spieler kümmern wollten, ist es, sich um das eigene Team zu kümmern – wir müssen sicherstellen, dass wir die Ressourcen haben, um Erfahrungen für unsere Communitys zu erschaffen, die sie lieben werden, während wir unseren Teams Freiraum geben, um noch mehr kreative Möglichkeiten in ihren Projekten zu erforschen.

Natürlich ist das wieder recht offen formuliert und lässt viel Raum für Interpretation. Doch „kreativer Freiraum“ kann eigentlich nur bedeuten, mehr und unterschiedliche Inhalte zu erschaffen, die manchmal nur eine bestimmte Nische an Spielern ansprechen – doch gerade diese Spieler mussten in den letzten Jahren oft zurückstecken.

Neue Mitarbeiter werden wohl erst nach Dragonflight-Launch relevant

Auch, wenn das natürlich ein wenig der Blick in die Glaskugel ist: Ziemlich sicher nicht zum Launch von Dragonflight. Obwohl die Beta noch nicht offiziell gestartet ist, arbeitet Blizzard mit hoher Wahrscheinlichkeit schon die letzten 2 Jahre intensiv an Dragonflight und hat die Erweiterung in den meisten Zügen schon fertiggestellt. Das mag ohne gestartete Beta seltsam klingen, doch anders lässt sich ein Release-Datum noch in 2022 gar nicht realisieren.

Beta-Versionen von World of Warcraft sind in der Regel nämlich schon extrem weit fortgeschritten und es geht nur noch um Feinjustierungen. Selbst, wenn nicht alle Features zu Beginn einer Beta spielbar sind, ist der Großteil davon in den Spieldaten bereits enthalten und muss nur noch „eingeschaltet“ werden.

Die rund 100 neuen Mitarbeiter von Proletariat, die jetzt mit an World of Warcraft arbeiten sollen, werden also wohl kaum bis wenig Einfluss auf den Release von Dragonflight haben – aber eben darüber hinaus. Denn World of Warcraft will „schneller und öfter Content bringen und die Erwartungen der Fans dabei sogar übertreffen“.

Mehr Content für alle? Das könnte es zumindest bedeuten.

Vielleicht heißt das alles auch, dass Dragonflight eine kompaktere und generell kürzere Erweiterung wird, die deshalb weniger Features bekommt, um den ganzen Zyklus von World of Warcraft etwas zu entschleunigen – bevor es dann mit einem deutlich größeren Team in die nächste Erweiterung geht.

Klar ist allerdings, dass Blizzard sich mit dem Anspruch, mehr und schneller Content an die Fans zu bringen, mal wieder ziemlich weit aus dem Fenster lehnt – denn das hat Blizzard in den vergangenen Jahrzehnten schon mehr als einmal versprochen. Und ganz langsam aber sicher bringen diese Versprechungen auch aus den langjährigen Spieler:innen nicht mehr als ein müdes Lächeln hervor.

Dem entgegen steht aber die schiere Größe von knapp 100 neuen Mitarbeitern. Sollte dieser Anstieg an Arbeitskraft nicht in der Lage sein, entweder häufiger oder umfangreicheren Content zu erschaffen, müsste schon verdammt viel schief gehen. Und das kann sich Blizzard in Bezug auf World of Warcraft schlicht nicht mehr erlauben.

Dass Blizzard genau jetzt so viele neue Mitarbeiter einstellt, könnte allerdings auch auf deutlich späteren Erfolg abzielen – nämlich mit der nächsten Erweiterung. Denn sobald es in den Launch-Zeitraum eines Addons geht, beginnt bereits die aktive Arbeit an der nächsten Erweiterung. Während Spieler sich noch in der Beta von Shadowlands tummelten, wurde die Arbeit langsam aber sicher bereits auf Dragonflight verschoben. Es ist nur logisch anzunehmen, dass das gleiche jetzt bei Dragonflight der Fall sein wird.

Auch, wenn Blizzard bereits jetzt große Versprechungen macht, dürften wir die Auswirkungen davon wohl erst deutlich nach dem Launch von Dragonflight sehen. Aber dann könnte es eine glorreiche Zeit für alle Content-hungrigen Heldinnen und Helden in Azeroth sein.

Oder wie seht ihr das Ganze?

